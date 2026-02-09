Πενήντα τρεις μετανάστες, μεταξύ των οποίων δύο μωρά, έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται μετά την ανατροπή λαστιχένιας λέμβου που μετέφερε 55 ανθρώπους στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.

Το σκάφος ανατράπηκε βόρεια της Ζουάρα της Λιβύης στις 6 Φεβρουαρίου.

Δείτε σχετική ανάρτηση από τον ΔΟΜ:

At least 53 migrants, including two babies, are dead or missing after a boat capsized off the coast of Libya. These tragedies are preventable. Urgent action is needed to protect lives and ensure safe, regular pathways on the Central Mediterranean route. https://t.co/crr3B1Y8tN pic.twitter.com/coEHlcKiXB — IOM Spokesperson (@IOMSpokesperson) February 9, 2026

Διασώθηκαν δύο γυναίκες από τη Νιγηρία

Μόνο δύο Νιγηριανές γυναίκες διασώθηκαν στη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης των λιβυκών αρχών, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μία επιζήσασα δήλωσε πως έχασε τον σύζυγό της, ενώ η άλλη δήλωσε ότι έχασε τα δύο μωρά της στην τραγωδία.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των δύο που επέζησαν, το σκάφος – που μετέφερε μετανάστες και πρόσφυγες με υπηκοότητες χωρών της Αφρικής – αναχώρησε από την αλ Ζαουίγια της Λιβύης γύρω στις 11.00 μ.μ. της 5ης Φεβρουαρίου. Περίπου έξι ώρες αργότερα, ανατράπηκε μετά την εισροή νερού στη λέμβο.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αγνοούμενων Μεταναστών του ΔΟΜ, περισσότεροι από 1.300 μετανάστες αγνοούνταν στην κεντρική Μεσόγειο το 2025. Το πλέον πρόσφατο συμβάν ανεβάζει σε τουλάχιστον 484 τον αριθμό των μεταναστών που φέρονται ως νεκροί ή αγνοούμενοι στη διαδρομή αυτή το 2026.

