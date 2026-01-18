Λιβύη: Ανακαλύφθηκε μυστική υπόγεια φυλακή με πάνω από 200 μετανάστες

Οι αρχές ασφαλείας στη Λιβύη απελευθέρωσαν περισσότερους από 200 μετανάστες από αυτό που περιέγραψαν ως μυστική φυλακή στην πόλη Κούφρα, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, μετά από την κράτησή τους σε απάνθρωπες συνθήκες, όπως ανέφεραν δύο πηγές ασφαλείας από την πόλη στο Reuters την Κυριακή.

Οι πηγές ασφαλείας, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι οι αρχές ασφαλείας εντόπισαν μια υπόγεια φυλακή, βάθους σχεδόν τριών μέτρων, η οποία διευθυνόταν από έναν Λίβυο διακινητή ανθρώπων.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι το άτομο αυτό δεν έχει ακόμη συλληφθεί.

«Μερικοί από τους απελευθερωμένους μετανάστες κρατούνταν αιχμάλωτοι έως και δύο χρόνια στα υπόγεια κελιά», ανέφερε η πηγή αυτή.

Η άλλη πηγή ανέφερε ότι η επιχείρηση αποκάλυψε «ένα από τα σοβαρότερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έχουν αποκαλυφθεί στην περιοχή».

«Η επιχείρηση οδήγησε σε έφοδο σε μια μυστική φυλακή εντός της πόλης, όπου αποκαλύφθηκαν αρκετές απάνθρωπες υπόγειες φυλακές», πρόσθεσε μία από τις πηγές.

1/3🚨A new secret underground prison for human trafficking uncovered in AlKufra, #Libya.

3 meters underground.

221 people freed women, children a one-month-old baby.

Held for over TWO YEARS in inhuman conditions.

This is not #migration “management”.

This is torture pic.twitter.com/REpMjN4i5G — jihed (@brirmijihed) January 18, 2026

Tο πέρασμα της Λιβύης

Οι απελευθερωμένοι μετανάστες προέρχονται από την υποσαχάρια Αφρική, κυρίως από τη Σομαλία και την Ερυθραία, και μεταξύ τους υπάρχουν γυναίκες και παιδιά, ανέφεραν οι πηγές. Η Κούφρα βρίσκεται στην ανατολική Λιβύη, περίπου 1.700 χιλιόμετρα (1.000 μίλια) από την πρωτεύουσα Τρίπολη.

Η Λιβύη έχει γίνει διαδρομή διέλευσης για μετανάστες που φεύγουν από συγκρούσεις και φτώχεια προς την Ευρώπη μέσω επικίνδυνων διαδρομών που διασχίζουν την έρημο και τη Μεσόγειο, από την ανατροπή του Μουαμάρ Καντάφι σε μια εξέγερση που υποστηρίχθηκε από το ΝΑΤΟ το 2011.

Η πετρελαϊκή οικονομία της Λιβύης αποτελεί επίσης πόλο έλξης για φτωχούς μετανάστες που αναζητούν εργασία, αλλά η ασφάλεια σε ολόκληρη την εκτεταμένη χώρα είναι ανεπαρκής, με αποτέλεσμα οι μετανάστες να είναι ευάλωτοι σε κακοποιήσεις.

There is slave trade in Libya 🇱🇾, where black people are being sold pic.twitter.com/l1lst6foZR — African Hub (@AfricanHub_) January 15, 2026

Τουλάχιστον 21 πτώματα μεταναστών βρέθηκαν σε έναν μαζικό τάφο στην ανατολική Λιβύη την περασμένη εβδομάδα, με 10 επιζώντες στην ομάδα να φέρουν σημάδια βασανιστηρίων πριν απελευθερωθούν από την αιχμαλωσία, σύμφωνα με δύο πηγές ασφαλείας που μίλησαν στο Reuters.

Ο γενικός εισαγγελέας της Λιβύης δήλωσε την Παρασκευή ότι οι αρχές στην ανατολική Λιβύη παρέπεμψαν έναν κατηγορούμενο στο δικαστήριο για να δικαστεί σε σχέση με τον μαζικό τάφο με την κατηγορία «διάπραξης σοβαρών παραβιάσεων κατά μεταναστών».

Τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, 39 πτώματα μεταναστών ανακτήθηκαν από περίπου 55 μαζικούς τάφους στην Κούφρα.

Η πόλη φιλοξενεί δεκάδες χιλιάδες Σουδανούς πρόσφυγες που εγκατέλειψαν τη χώρα τους λόγω της σύγκρουσης που ξέσπασε στο Σουδάν το 2023.