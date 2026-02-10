newspaper
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
Άρτα: Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης που πέθανε ενώ θήλαζε – «Τίποτα δεν είχε παιδάκι μου, δεν ξέρω τι συνέβη»
Στην θλίψη έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Άρτας, μετά τον ξαφνικό θάνατο μιας 35χρονης λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Άρτα μετά τον αιφνίδιο χαμό μιας νεαρής γυναίκας, που μόλις πριν από 15 ημέρες είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδάκι της.

Η άτυχη Ευανθία, που είχε διοριστεί πριν από έναν χρόνο και εργαζόταν σε ειδικό σχολείο, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι της, την ώρα που θήλαζε το νεογέννητο μωρό της, προκαλώντας ανείπωτη οδύνη στην οικογένεια και στην τοπική κοινωνία.

Η 35χρονη είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της πριν από περίπου 15 ημέρες. Ζούσε στην Άρτα με τον σύζυγό της, γνωστό γιατρό της περιοχής, και τα δύο τους παιδιά, το νεογέννητο βρέφος και το μεγαλύτερο παιδάκι τους, ηλικίας 3 ετών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένιωσε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο σπίτι και θήλαζε. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Άρτας, όπου, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Άρτα: «Τίποτα δεν είχε παιδάκι μου, τίποτα»

Συντετριμμένη, η μητέρα της μίλησε στο Star για τις τελευταίες ημέρες της κόρης της και περιέγραψε τη στιγμή που η οικογένεια είδε τη ζωή της να ανατρέπεται μέσα σε λίγα λεπτά.

«Το κορίτσι μου γέννησε στις 22 Ιανουαρίου, στις 8 το βράδυ. Τίποτα δεν είχε παιδάκι μου, τίποτα. Καλά είμαστε, εξετάσεις πριν κάνουμε τη γέννα είχαμε κάνει όλες τις εξετάσεις, καρδιολογικές, τα πάντα. Τι συνέβη δεν ξέρω και εγώ, τι συνέβη».

Η μητέρα της 35χρονης εξηγεί πως βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό της κόρης της μετά τον τοκετό και πως τίποτα δεν προμήνυε την τραγωδία.

«Ήταν στο σπίτι της και θήλαζε το μωρό. Όλη την πρώτη περίοδο ήμουνα εκεί. Είπα να ’ρθω στο σπίτι μου αυτό το Σαββατοκύριακο που ήταν και ο άντρας της, να ξεκουραστώ και εγώ λίγο. Έφυγα η μαύρη, δεν είχα 24 ώρες που είχα φύγει από ’κει. Μια χαρά ήμασταν, ήμασταν ευτυχισμένες, ήμασταν χαρούμενες. Ήταν άγγελος το παιδί μου».

Συγκλονιστικές είναι και οι περιγραφές της για τη στιγμή της κατάρρευσης, παρουσία του συζύγου της, ο οποίος προσπάθησε απεγνωσμένα να τη σώσει:

«Παρών ήταν. Της πήρε το παιδί απ’ τα χέρια και όπως προχώρησε να πάει προς στην κουζίνα, έπεσε. Πετάει το παιδί απάνω στο κρεβάτι γρήγορα γρήγορα και πάει να της κάνει αναζωογόνηση, να της φωνάζει. Καλέσανε ασθενοφόρο. Έξω ήταν αργά μάνα μου».

«Το πρώτο της παιδάκι είναι τριών χρονών. Μου ζητάει τη μανούλα του, τι θα πούμε; Ήταν άγγελος το παιδί μου. Πάρα πολύ αγαπούσε τα παιδιά της, η ψυχή της. Μου έλεγε “μανούλα, δεν θα τ’ αφήσω, θα το θηλάσω όσο μπορέσω”».

