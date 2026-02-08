Τραγωδία στην Άρτα: 35χρονη πέθανε λίγες μέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της
Η 35χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στην Άρτα, ωστόσο παρά την προσπάθεια που έγινε από τους γιατρούς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή
Στο πένθος έχει βυθιστεί η Άρτα καθώς μια μητέρα, 35 ετών άφησε την τελευταία της πνοή λίγες ημέρες αφότου γέννησε το δεύτερο παιδί της.
Η γυναίκα, όπως μεταδίδει το epiruspost, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο το πρωί του Σαββάτου 7/2. Εκεί, παρά την προσπάθεια που έγινε από τους γιατρούς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Nωρίτερα είχε αισθανθεί αδιαθεσία και είχε χάσει τις αισθήσεις της.
Η 35χρονη γυναίκα πριν από 15 ημέρες είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της. Ο τοκετός είχε γίνει σε κλινική των Ιωαννίνων και είχε επιστρέψει στο σπίτι της μαζί με το μωρό της.
Μέχρι και το πρωί του Σαββάτου δεν είχε διαγνωσθεί κανένα πρόβλημα υγείας και δεν είχε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό.
Φως στα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.
