Θρήνος έχει σκεπάσει την πόλη του Αγρινίου μετά την είδηση ότι μια μητέρα 4 παιδιών έφυγε από την ζωή.

Η γυναίκα που ήταν μόλις 50 ετών πέθανε από ανακοπή καρδιάς, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία.

Τι συνέβη με την 50χρονη μητέρα

Η 50χρονη γυναίκα από την Κυπάρισσο Αγρινίου, μητέρα τεσσάρων παιδιών, δεν αισθανόταν καλά και αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο, όπως αναφέρει το sinidisi.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε να την παραλάβει βγήκε εκτός δρόμου αλλά το πλήρωμα (είναι καλά στην υγεία του) μεταφέρθηκε με Ι.Χ. στην κατοικία της όπου έγινε χρήση απινιδωτή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών η εξέλιξη ήταν δραματική.

Άλλο ασθενοφόρο μετέφερε στη συνέχεια την 50χρονη στο Νοσοκομείο του Αγρινίου όπου, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η είδηση έπεσε σαν βόμβα στο χωριό Κυπάρρισο του Αγρινίου. Ήταν ένα από τα συνολικά 18 παιδιά που έφεραν στον κόσμο οι γονείς της και πριν μερικά χρόνια είχε φύγει από τη ζωή μία από τις αδελφές της.

Η γυναίκα ήταν ιδιαίτερα αγαπητή και εργαζόταν με χαμόγελο και ευγένεια στην επιχείρηση της οικογένειας (καφενείο – ψησταριά).

Τραγική ειρωνεία το γεγονός ότι δύο από τα αδέρφια της 50χρονης γυναίκας και μητέρας τεσσάρων παιδιών εργάζονται ως τραυματιοφορείς στο Νοσοκομείο Αγρινίου όπου μεταφέρθηκε και, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατό της.