Αγρίνιο: Πέθανε από ανακοπή καρδιάς 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών
Θρήνος στην Κυπάρρισο Αγρινίου για την απώλεια της 50χρονης γυναίκας
- Στο μικροσκόπιο της Moody’s η Ελλάδα – Τι θα φέρει η σημερινή απόφαση
- Καβούρι μπήκε στο αυτί ενός αγοριού - Βίντεο από τη στιγμή που οι γιατροί το βγάζουν ζωντανό
- Οι πολιτικές δολοφονίες ξαναέγιναν κανονικότητα – Καθηγητής Χάρβαρντ: «Κοιτάξτε τι θα συμβεί»
- Βουλή: Αυτά είναι τα μέλη του δικαστικού συμβουλίου για τον Κώστα Καραμανλή
Θρήνος έχει σκεπάσει την πόλη του Αγρινίου μετά την είδηση ότι μια μητέρα 4 παιδιών έφυγε από την ζωή.
Η γυναίκα που ήταν μόλις 50 ετών πέθανε από ανακοπή καρδιάς, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία.
Τι συνέβη με την 50χρονη μητέρα
Η 50χρονη γυναίκα από την Κυπάρισσο Αγρινίου, μητέρα τεσσάρων παιδιών, δεν αισθανόταν καλά και αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο, όπως αναφέρει το sinidisi.gr.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε να την παραλάβει βγήκε εκτός δρόμου αλλά το πλήρωμα (είναι καλά στην υγεία του) μεταφέρθηκε με Ι.Χ. στην κατοικία της όπου έγινε χρήση απινιδωτή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών η εξέλιξη ήταν δραματική.
Άλλο ασθενοφόρο μετέφερε στη συνέχεια την 50χρονη στο Νοσοκομείο του Αγρινίου όπου, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Η είδηση έπεσε σαν βόμβα στο χωριό Κυπάρρισο του Αγρινίου. Ήταν ένα από τα συνολικά 18 παιδιά που έφεραν στον κόσμο οι γονείς της και πριν μερικά χρόνια είχε φύγει από τη ζωή μία από τις αδελφές της.
Η γυναίκα ήταν ιδιαίτερα αγαπητή και εργαζόταν με χαμόγελο και ευγένεια στην επιχείρηση της οικογένειας (καφενείο – ψησταριά).
Τραγική ειρωνεία το γεγονός ότι δύο από τα αδέρφια της 50χρονης γυναίκας και μητέρας τεσσάρων παιδιών εργάζονται ως τραυματιοφορείς στο Νοσοκομείο Αγρινίου όπου μεταφέρθηκε και, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατό της.
- Όρμπαν: Θέλει να χαρακτηρίσει το κίνημα Antifa «τρομοκρατική οργάνωση» αλά Τραμπ
- Μουρίνιο – Παυλίδης: Ο δεύτερος Έλληνας του «Special One» – Ποιος ήταν ο πρώτος (pics)
- Χανιά: Θύμα ληστείας έπεσε γυναίκα οδηγός ταξί – Ο δράστης την έδεσε και την άφησε στην ερημιά
- ΠΑΣΟΚ: Ανίκανη να βάλει κανόνες στην αγορά και να πατάξει την αισχροκέρδεια η ΝΔ
- Ανδρουλάκης: Επίσκεψη στο νοσοκομείο Κυθήρων – Ζήτησε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δημόσιας υγείας για όλους
- Ανδρομάχη – Γιώργος Λιβάνης: Όλα έτοιμα για τον γάμο και τη βάπτιση- Η ημερομηνία και το προσκλητήριο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις