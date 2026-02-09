newspaper
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Άρτα: Θλίψη και αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο της 35χρονης μητέρας
Ελλάδα 09 Φεβρουαρίου 2026, 13:35

Άρτα: Θλίψη και αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο της 35χρονης μητέρας

Η 35χρονη από την ΑΡΤΑ, κράτησε πριν από λίγες ημέρες στην αγκαλιά της το δεύτερο παιδί της.

Θλίψη  έχει προκαλέσει η είδηση του αιφνίδιου θανάτου της 35χρονης Ευανθίας που απεβίωσε, λίγες ημέρες µετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν υγιέστατη και μετά τη γέννηση του παιδιού της είχε επιστρέψει στο σπίτι της χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα

H 35χρονη γυναίκα από την Πάτρα, νηπιαγωγός στο επάγγελμα, είχε μετακομίσει τα τελευταία χρόνια στην Άρτα, απ’ όπου καταγόταν ο γιατρός σύζυγός της, όπου και διέμεναν με την οικογένειά τους. Το ζευγάρι ζούσε μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους καθώς πριν από μερικές μέρες κράτησαν στην αγκαλιά τους το δεύτερο παιδάκι τους.

Η γυναίκα φέρεται να αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία  τη στιγμή που θήλαζε και κατάρρευσε. Διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Άρτας, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπέστη ανακοπή. Ωστόσο, τα ακριβή  αίτια θανάτου θα καταδείξουν η νεκροψία – νεκροτοµή που αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν υγιέστατη και μετά τη γέννηση του παιδιού της είχε επιστρέψει στο σπίτι της χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, η Ευανθία ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Την χαρακτήριζαν η ευγένεια, η αισιοδοξία, η δημιουργικότητα, το πάθος της για ζωή, η ηρεμία, η καλοσύνη και η προσφορά στον συνάνθρωπο. Ο συγκροτημένος και σμιλευμένος χαρακτήρας της την έκανε να ξεχωρίζει και να κερδίζει όσους συναναστρεφόταν μαζί της. Ήταν εύχαρις και σκόρπιζε γύρω της χαρά. Έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη στα παιδιά, γι’ αυτό και επέλεξε να σπουδάσει νηπιαγωγός.

Μεγάλωσε με πολλή αγάπη, στο πλαίσιο μιας δεμένης οικογένειας με τη φροντίδα των γονιών της και του αδελφού της. Η μητέρα της είναι ευρέως γνωστή και αγαπητή στην Πάτρα, καθώς επί σειρά ετών εργαζόταν στο βιβλιοπωλείο «Ροδόπουλος».

Η είδηση του θανάτου της βύθισε σε θλίψη την οικογένειά της, φίλους, συναδέλφους και όλους όσους έτυχε να τη γνωρίζουν.

Business
Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Φυσικό αέριο
Ενέργεια: Δύο deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

Ενέργεια: Δύο deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

Το τελευταίο «αντίο» στον θρύλο της νύχτας – Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Λάκη Ραπτάκη
Ελλάδα 09.02.26

Το τελευταίο «αντίο» στον θρύλο της νύχτας – Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Λάκη Ραπτάκη

Ο θρύλος της νύχτας και ο άνθρωπος που όρισε τη διασκέδαση στην Ελλάδα για τέσσερις δεκαετίες, ο Λάκης Ραπτάκης, άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ – Τα τρία ερωτήματα της έρευνας
Θεσσαλονίκη 09.02.26

Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ - Τα τρία ερωτήματα της έρευνας

Με εντολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης ζητεί να διεξαχθεί έρευνα για τα επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ

Σύνταξη
Λαθραία τσιγάρα: «Κινέζος», «πορτοκαλί», «καρούμπαλο» – Πώς δρούσε το κύκλωμα, οι κωδικές ονομασίες
Ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ 09.02.26

«Κινέζος», «πορτοκαλί», «καρούμπαλο»: Πώς δρούσε το κύκλωμα διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, οι κωδικές ονομασίες

Το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα δρούσε τόσο στο εσωτερικό της Ελλάδας, αλλά κυρίως σε χώρες του εξωτερικού - Αυστηρή ιεραρχική δομή - Τι κατασχέθηκε

Σύνταξη
«Είμαστε απροστάτευτοι»: Τα πολλαπλά προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων μέσα από δύο προσωπικές ιστορίες
Agro-in 09.02.26

«Είμαστε απροστάτευτοι»: Τα πολλαπλά προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων μέσα από δύο προσωπικές ιστορίες

Η Αθανασία και η Γεωργία, αγρότισσες στο επάγγελμα, παρουσίασαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους από τις φυσικές καταστροφές και την πίεση που δέχονται από τις τράπεζες

Σύνταξη
Άρτα: Την ώρα που θήλαζε ένιωσε αδιαθεσία η 35χρονη που πέθανε – Πρόλαβε να πάρει τηλέφωνο τον σύζυγό της
Ελλάδα 09.02.26

Άρτα: Την ώρα που θήλαζε ένιωσε αδιαθεσία η 35χρονη που πέθανε – Πρόλαβε να πάρει τηλέφωνο τον σύζυγό της

Η 35χρονη στην Άρτα λίγο πριν καταρρεύσει, πρόλαβε να τηλεφωνήσει στο σύζυγό της, ο οποίος είναι πνευμονολόγος, λέγοντάς του ότι δεν αισθανόταν καλά.

Σύνταξη
Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά
Ώρες αγωνίας 09.02.26 Upd: 07:36

Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά

Το κοριτσάκι βρισκόταν με τον πατέρα του στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα όταν φέρεται να διέφυγε της προσοχής και να κατέληξε στο σιντριβάνι - Στον εισαγγελέα σήμερα οι γονείς

Σύνταξη
Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού
Χωρίς να το ξέρουμε; 09.02.26

Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού

Ενώ η Ευρώπη έχει ήδη ανοίξει τον δρόμο στα εδώδιμα έντομα, η χώρα μας κάνει τα πρώτα της βήματα στην παραγωγή τους - Διχασμένο το κοινό απέναντι σε μια βιώσιμη αλλά αμφιλεγόμενη τροφική επιλογή

Μιχάλης Γελασάκης
Δυτική Όχθη: Έντονες αντιδράσεις από τους Παλαιστίνιους για τα νέα μέτρα του Ισραήλ – «De facto προσάρτηση»
Ανησυχία και οργή 09.02.26

«De facto προσάρτηση»: Έντονες αντιδράσεις από τους Παλαιστίνιους για τα νέα μέτρα του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να παρέμβουν μετά την απόφαση του Ισραήλ για τη Δυτική Όχθη

Σύνταξη
Φάμελλος για Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Είμαστε υπερήφανοι που καθιερώθηκε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Μήνυμα 09.02.26

Φάμελλος για Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Είμαστε υπερήφανοι που καθιερώθηκε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

«Στόχος μας ήταν η στήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και του έργου των κοινοτήτων της ελληνικής Διασποράς για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Από το Hamnet στο H is for Hawk: Γυναίκες, γεράκια και η αθόρυβη ανατροπή των έμφυλων στερεοτύπων
Μεσαίωνας 09.02.26

Από το Hamnet στο H is for Hawk: Γυναίκες, γεράκια και η αθόρυβη ανατροπή των έμφυλων στερεοτύπων

Από το Hamnet στο H is for Hawk, τα γεράκια λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στον κινηματογράφο και την Ιστορία, αποκαλύπτοντας πώς οι μεσαιωνικές γυναίκες χρησιμοποίησαν τη γερακοτροφία για να διεκδικήσουν εξουσία, ταυτότητα και ρόλο σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
