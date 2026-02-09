Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του αιφνίδιου θανάτου της 35χρονης Ευανθίας που απεβίωσε, λίγες ημέρες µετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν υγιέστατη και μετά τη γέννηση του παιδιού της είχε επιστρέψει στο σπίτι της χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα

H 35χρονη γυναίκα από την Πάτρα, νηπιαγωγός στο επάγγελμα, είχε μετακομίσει τα τελευταία χρόνια στην Άρτα, απ’ όπου καταγόταν ο γιατρός σύζυγός της, όπου και διέμεναν με την οικογένειά τους. Το ζευγάρι ζούσε μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους καθώς πριν από μερικές μέρες κράτησαν στην αγκαλιά τους το δεύτερο παιδάκι τους.

Η γυναίκα φέρεται να αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία τη στιγμή που θήλαζε και κατάρρευσε. Διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Άρτας, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπέστη ανακοπή. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια θανάτου θα καταδείξουν η νεκροψία – νεκροτοµή που αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, η Ευανθία ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Την χαρακτήριζαν η ευγένεια, η αισιοδοξία, η δημιουργικότητα, το πάθος της για ζωή, η ηρεμία, η καλοσύνη και η προσφορά στον συνάνθρωπο. Ο συγκροτημένος και σμιλευμένος χαρακτήρας της την έκανε να ξεχωρίζει και να κερδίζει όσους συναναστρεφόταν μαζί της. Ήταν εύχαρις και σκόρπιζε γύρω της χαρά. Έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη στα παιδιά, γι’ αυτό και επέλεξε να σπουδάσει νηπιαγωγός.

Μεγάλωσε με πολλή αγάπη, στο πλαίσιο μιας δεμένης οικογένειας με τη φροντίδα των γονιών της και του αδελφού της. Η μητέρα της είναι ευρέως γνωστή και αγαπητή στην Πάτρα, καθώς επί σειρά ετών εργαζόταν στο βιβλιοπωλείο «Ροδόπουλος».

Η είδηση του θανάτου της βύθισε σε θλίψη την οικογένειά της, φίλους, συναδέλφους και όλους όσους έτυχε να τη γνωρίζουν.