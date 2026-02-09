ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ παρέδωσαν δύο στρατηγεία στους Ευρωπαίους – Πήραν σε αντάλλαγμα και την ενιαία ναυτική διοίκηση

Αλλαγές στο ΝΑΤΟ φέρνει η απόφαση της Ουάσιγκτον να αφήσει μεγαλύτερο μέρος της ασφάλειας της Ευρώπης στους Ευρωπαίους. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Συμμαχίας, οι ΗΠΑ παραδίδουν στους Ευρωπαίους δύο επιχειρησιακά στρατηγεία του ΝΑΤΟ. Η Ουάσιγκτον θα αναλάβει την ενιαία ναυτική διοίκηση της Συμμαχίας.

Στην ουσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραδώσουν δύο από τα επιχειρησιακά στρατηγεία του ΝΑΤΟ (Allied Joint Force Command, JFC) στους Ευρωπαίους συμμάχους τους. Σε αντάλλαγμα οι Αμερικανοί θα πάρουν τη διοίκηση ενός τρίτου, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος καλεί τους Ευρωπαίους να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες όσον αφορά την ασφάλειά τους.

Όπως έγινε γνωστό από διπλωματικές πηγές, οι ΗΠΑ θα αφήσουν στην Ιταλία τη διοίκηση του Γενικού Στρατηγείου της Νότιας Πτέρυγας που εδρεύει στη Νάπολη. Παραιτούνται επίσης υπέρ των Βρετανών από τη διοίκηση του JFC στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, που είναι αρμόδιο για τη Βόρεια Πτέρυγα.

Το τρίτο αρχηγείο, εκείνο του Μπρούσουμ, στην Ολλανδία, είναι αρμόδιο για την Ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και σήμερα διοικείται από Γερμανό αξιωματικό.

Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τη Marcom, την ενιαία ναυτική διοίκηση του ΝΑΤΟ που εδρεύει στο Νόρθγουντ της Βρετανίας.

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), δύο διπλωμάτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, είπαν ότι οι αλλαγές αυτές θα υλοποιηθούν σε μερικούς μήνες. Μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Μία από τις δύο πηγές δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι αυτή η αλλαγή «είναι καλή ένδειξη μιας πραγματικής μεταβίβασης ευθυνών».

Παραμένουν κυρίαρχες οι ΗΠΑ

Παρά την αλλαγή, οι ΗΠΑ επαναβεβαιώνουν σε κάθε περίπτωση τον κεντρικό ρόλο τους στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Στο εξής θα έχουν την κεντρική διοίκηση και των τριών όπλων: των δυνάμεων Ξηράς (Landcom), του Ναυτικού (Marcom) και της Αεροπορίας (Aircom).

Διατηρούν επίσης την Ανώτατη Συμμαχική Διοίκηση της Ευρώπης (Saceur), μια θέση στρατηγικής σημασίας, επικεφαλής της οποίας αναλαμβάνει πάντα, από την ίδρυση της Συμμαχίας, ένας Αμερικανός αξιωματικός.

Η πιο «πολιτική» θέση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ κατά παράδοση ανατίθεται πάντα σε Ευρωπαίο.