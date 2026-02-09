Τα δύο τρίτα των 15.000 νοσηλευτών που απεργούν στη Νέα Υόρκη από τις 12 Ιανουαρίου κατέληξαν σε συμφωνία με τους ιδιωτικούς νοσοκομειακούς ομίλους στους οποίους απασχολούνται, ανακοίνωσε σήμερα το συνδικάτο τους, New York State Nurses Association (NYSNA).

«Σχεδόν 10.500 μέλη του NYSNA κατέληξαν σε προσωρινές συμφωνίες με τα νοσοκομεία τους» και θα γυρίσουν στη δουλειά το Σάββατο εάν οι συμφωνίες αυτές επικυρωθούν με ψηφοφορία, γράφει η συνδικαλιστική ένωση σε ανακοίνωση. «Περίπου 4.200 νοσηλευτές» συνεχίζουν την απεργία, σύμφωνα με το NYSNA.

Σύμφωνα με τη συνδικαλιστική ένωση, δύο από τους τρείς νοσοκομειακούς ομίλους που επηρεάστηκαν από την κινητοποίηση αυτή δέχτηκαν συγκεκριμένα να ενισχύσουν το προσωπικό στις υπηρεσίες, να αυξήσουν τους μισθούς και να διατηρήσουν κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν οι νοσηλευτές τους.

Θα προστατευθούν εργαζόμενοι και ασθενείς στη Νέα Υόρκη

Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν προβλέπουν επίσης μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τη βία στον χώρο εργασίας, δικλείδες ασφαλείας κατά της ανόδου της τεχνητής νοημοσύνης και την προστασία των ασθενών και των νοσηλευτών που είναι μετανάστες και τρανς.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πράγματι μια πολιτική μαζικής απέλασης μεταναστών και επιχειρεί να μειώσει τα δικαιώματα των διεμφυλικών ατόμων. Τα συγκεκριμένα νοσοκομεία Montefiore και Mount Sinai δεν έχουν επιβεβαιώσει επί του παρόντος τις συμφωνίες αυτές, ούτε έχουν προβεί σε σχολιασμό.

Η απεργία αυτή είναι η μεγαλύτερη που πραγματοποιεί ο κλάδος στην ιστορία της πόλης, σύμφωνα με το NYSNA. Τον Ιανουάριο του 2023, περίπου 7.000 νοσηλευτές είχαν απεργήσει για τρεις ημέρες, πετυχαίνοντας τελικά να ληφθούν μέτρα κατά της έλλειψης προσωπικού.