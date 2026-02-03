Η Νέα Υόρκη θα εποπτεύει τις επιχειρήσεις απελάσεων του Τραμπ με νέους νομικούς παρατηρητές

H Νέα Υόρκη συγκροτεί μια ομάδα νομικών παρατηρητών, που θα φορούν μωβ γιλέκα, η οποία θα παρακολουθεί και θα καταγράφει τα μέλη της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) της διοίκησης Τραμπ, στις επιχειρήσεις τους σύλληψης και απέλασης μεταναστών, ανακοίνωσε την Τρίτη η γενική εισαγγελέας της πολιτείας.

Η ανακοίνωση ακολουθεί εβδομάδες βίαιων ταραχών στη Μινεάπολη, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει αναπτύξει χιλιάδες ένοπλους, μασκοφόρους πράκτορες, καθώς επιχειρεί να απελάσει περισσότερους μετανάστες από κάθε προκάτοχό του.

Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς ,δήλωσε πως οι νέοι νομικοί παρατηρητές της πολιτείας θα είναι εθελοντές εργαζόμενοι από το γραφείο της, εκπαιδευμένοι να παρατηρούν χωρίς να επεμβαίνουν, εάν η αστυνομία μετανάστευσης του Τραμπ «παραμένει εντός των ορίων του νόμου».

«Απουσία διαφάνειας και λογοδοσίας»

«Είμαι υπερήφανη που προστατεύω τα συνταγματικά δικαιώματα των Νεοϋορκέζων να μιλούν ελεύθερα, να διαδηλώνουν ειρηνικά και να ζουν χωρίς τον φόβο μιας παράνομης ομοσπονδιακής δράσης», τόνισε η Δημοκρατική Τζέιμς, προσθέτοντας πως «είδαμε στη Μινεσότα πόσο γρήγορα και τραγικά ομοσπονδιακές επιχειρήσεις μπορούν να κλιμακωθούν, απουσία διαφάνειας και λογοδοσίας».

Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται θα μπορούν να οδηγήσουν σε δικαστικές προσφυγές.

«Αυτές οι καταχρήσεις δεν θα γίνουν ανεκτές στη Νέα Υόρκη»

Από την πλευρά της, η Δημοκρατική κυβερνήτρια της πολιτείας της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα την κατάρτιση ενός νόμου που θα εμποδίζει τις ομοσπονδιακές αρχές να χρησιμοποιούν τα μέλη της αστυνομίας και τις τοπικές φυλακές στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους σύλληψης και κράτησης μεταναστών.

«Κατά τη διάρκεια του περασμένου χρόνου, οι ομοσπονδιακοί πράκτορες μετανάστευσης διέπραξαν απερίγραπτες βιαιοπραγίες εναντίον Αμερικανών, υπό το πρόσχημα της δημόσιας ασφάλειας. Αυτές οι καταχρήσεις και η χρήση των τοπικών αστυνομικών ως όπλο για να επιβάλλεται ο σεβασμός των νόμων για τη μετανάστευση, δεν θα γίνουν ανεκτές στη Νέα Υόρκη», είχε σχολιάσει χαρακτηριστικά.

Όπως μεταδίδουν νεοϋορκέζικα ΜΜΕ, ο νέος δήμαρχος της πόλης Ζοχράν Μαμντάνι αναμένεται επίσης σύντομα να υπογράψει ένα νόμο που θα εμποδίζει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες μετανάστευσης να εγκατασταθούν μόνιμα στις φυλακές της Νέας Υόρκης.

Αυτές οι πρωτοβουλίες λαμβάνουν χώρα, την ώρα που η διοίκηση Τραμπ εντείνει τις αντιμετανευστικές επιχειρήσεις στις πολιτείες και τις πόλεις που ελέγχουν οι Δημοκρατικοί, οι οποίες προστατεύουν όσους διαμένουν εκεί χωρίς νόμιμα έγγραφα, περιορίζοντας τη συνεργασία τους με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες μετανάστευσης.