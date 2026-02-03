Η Νέα Υόρκη θα εποπτεύει τις επιχειρήσεις απελάσεων του Τραμπ με νέους νομικούς παρατηρητές
«Αυτές οι καταχρήσεις και η χρήση των τοπικών αστυνομικών ως όπλο για να επιβάλλεται ο σεβασμός των νόμων για τη μετανάστευση, δεν θα γίνουν ανεκτές στη Νέα Υόρκη», διεμήνυσε στον Τραμπ η Δημοκρατική κυβερνήτρια της πολιτείας
- Οι Ευρωπαίοι «καλά θα έκαναν να ακούσουν τον Μάριο Ντράγκι», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ
- Ληστεία με λεία πάνω από 100.000 ευρώ στα Μεσόγεια – Έδεσαν ένα ζευγάρι για δύο ώρες
- Γεραπετρίτης: Πιο κρίσιμο από ποτέ να υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, να διαφυλάξουμε το διεθνές δίκαιο
- Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
H Νέα Υόρκη συγκροτεί μια ομάδα νομικών παρατηρητών, που θα φορούν μωβ γιλέκα, η οποία θα παρακολουθεί και θα καταγράφει τα μέλη της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) της διοίκησης Τραμπ, στις επιχειρήσεις τους σύλληψης και απέλασης μεταναστών, ανακοίνωσε την Τρίτη η γενική εισαγγελέας της πολιτείας.
Η ανακοίνωση ακολουθεί εβδομάδες βίαιων ταραχών στη Μινεάπολη, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει αναπτύξει χιλιάδες ένοπλους, μασκοφόρους πράκτορες, καθώς επιχειρεί να απελάσει περισσότερους μετανάστες από κάθε προκάτοχό του.
Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς ,δήλωσε πως οι νέοι νομικοί παρατηρητές της πολιτείας θα είναι εθελοντές εργαζόμενοι από το γραφείο της, εκπαιδευμένοι να παρατηρούν χωρίς να επεμβαίνουν, εάν η αστυνομία μετανάστευσης του Τραμπ «παραμένει εντός των ορίων του νόμου».
«Απουσία διαφάνειας και λογοδοσίας»
«Είμαι υπερήφανη που προστατεύω τα συνταγματικά δικαιώματα των Νεοϋορκέζων να μιλούν ελεύθερα, να διαδηλώνουν ειρηνικά και να ζουν χωρίς τον φόβο μιας παράνομης ομοσπονδιακής δράσης», τόνισε η Δημοκρατική Τζέιμς, προσθέτοντας πως «είδαμε στη Μινεσότα πόσο γρήγορα και τραγικά ομοσπονδιακές επιχειρήσεις μπορούν να κλιμακωθούν, απουσία διαφάνειας και λογοδοσίας».
Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται θα μπορούν να οδηγήσουν σε δικαστικές προσφυγές.
«Αυτές οι καταχρήσεις δεν θα γίνουν ανεκτές στη Νέα Υόρκη»
Από την πλευρά της, η Δημοκρατική κυβερνήτρια της πολιτείας της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα την κατάρτιση ενός νόμου που θα εμποδίζει τις ομοσπονδιακές αρχές να χρησιμοποιούν τα μέλη της αστυνομίας και τις τοπικές φυλακές στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους σύλληψης και κράτησης μεταναστών.
«Κατά τη διάρκεια του περασμένου χρόνου, οι ομοσπονδιακοί πράκτορες μετανάστευσης διέπραξαν απερίγραπτες βιαιοπραγίες εναντίον Αμερικανών, υπό το πρόσχημα της δημόσιας ασφάλειας. Αυτές οι καταχρήσεις και η χρήση των τοπικών αστυνομικών ως όπλο για να επιβάλλεται ο σεβασμός των νόμων για τη μετανάστευση, δεν θα γίνουν ανεκτές στη Νέα Υόρκη», είχε σχολιάσει χαρακτηριστικά.
Όπως μεταδίδουν νεοϋορκέζικα ΜΜΕ, ο νέος δήμαρχος της πόλης Ζοχράν Μαμντάνι αναμένεται επίσης σύντομα να υπογράψει ένα νόμο που θα εμποδίζει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες μετανάστευσης να εγκατασταθούν μόνιμα στις φυλακές της Νέας Υόρκης.
Αυτές οι πρωτοβουλίες λαμβάνουν χώρα, την ώρα που η διοίκηση Τραμπ εντείνει τις αντιμετανευστικές επιχειρήσεις στις πολιτείες και τις πόλεις που ελέγχουν οι Δημοκρατικοί, οι οποίες προστατεύουν όσους διαμένουν εκεί χωρίς νόμιμα έγγραφα, περιορίζοντας τη συνεργασία τους με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες μετανάστευσης.
- Η Νέα Υόρκη θα εποπτεύει τις επιχειρήσεις απελάσεων του Τραμπ με νέους νομικούς παρατηρητές
- Αυστραλία: Οικογένεια βρέθηκε νεκρή και οι αρχές υποπτεύονται διπλή δολοφονία και αυτοκτονία – «To σύστημα τους απογοήτευσε»
- Αντώνης Σαμαράς: Το χάος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης
- LIVE: Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης
- Νέα Πέραμος: «Μακάρι να ήξερα» λέει η μητέρα του 27χρονου – Στο Ανθρωποκτονιών για κατάθεση η αρραβωνιαστικιά του
- Επεισόδιο Μπαρτζώκα με οπαδό μετά το τέλος του παιχνιδιού με την Ντουμπάι (vid)
- Δασκάλα γιόγκα ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών της για να τους «τιμωρήσει»
- Άρχισαν τα όργανα στη Νέα Αριστερά – Πως οι αποχωρήσεις επηρεάζουν το μέλλον του πολιτικού φορέα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις