Αναρχική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για τα σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές υποδομές στην Ιταλία

Μια αναρχική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη τη Δευτέρα για τη σαμποτάζ σιδηροδρομικής υποδομής στη βόρεια Ιταλία το Σάββατο και τη διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων την πρώτη ημέρα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Η αστυνομία ανέφερε τρία ξεχωριστά επεισόδια σε διαφορετικές τοποθεσίες νωρίς το Σάββατο, τα οποία προκάλεσαν καθυστερήσεις έως και 2,5 ώρες στις υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας και στις περιφερειακές υπηρεσίες, ιδίως γύρω από την πόλη της Μπολόνια. Κανείς δεν τραυματίστηκε και κανένα τρένο δεν υπέστη ζημιές.

Σε μια δήλωση που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, μια αναρχική ομάδα ανέφερε ότι η εντεινόμενη καταστολή των διαδηλώσεων από την πρωθυπουργό Τζιόρτζια Μελόνι είχε καταστήσει τις συγκρούσεις στους δρόμους «αναποτελεσματικές» και ότι αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να βρουν άλλες μορφές διαμαρτυρίας.

«Επομένως, φαίνεται απαραίτητο να υιοθετήσουμε κρυφές μεθόδους, να αποκεντρώσουμε τη σύγκρουση και να πολλαπλασιάσουμε τα μέτωπά της, και να στραφούμε στην αυτοάμυνα και τη δολιοφθορά για να επιβιώσουμε στις εποχές που έρχονται», ανέφερε η δήλωση.

Καταδίκη από Μελόνι και Σαλβίνι για τα σαμποτάζ στην Ιταλία

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την αστυνομία σχετικά με τη δήλωση. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ματέο Σαλβίνι, που είναι επικεφαλής του Υπουργείου Μεταφορών, δεσμεύτηκε να συλλάβει τους αναρχικούς.

«Θα κάνουμε τα πάντα για να… κυνηγήσουμε και να ξετρυπώσουμε αυτούς τους κακοποιούς όπου κι αν κρύβονται, να τους βάλουμε στη φυλακή και να αντιμετωπίσουμε όσους τους υπερασπίζονται», έγραψε στο X.

«Ζήτω οι Ολυμπιακοί Αγώνες, σύμβολο μιας Ιταλίας που χτίζει, που εμπνέει συναισθήματα, που δεν τα παρατάει ποτέ», πρόσθεσε. Οι αναρχικοί καταδίκασαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες ως «εξύμνηση του εθνικισμού», λέγοντας ότι η εκδήλωση αποτέλεσε «πεδίο δοκιμών» για την αστυνόμευση των μαζών και την παρακολούθηση των κινήσεων.

Λίγο μετά την επίθεση του Σαββάτου στις σιδηροδρομικές υποδομές, μια μικρή ομάδα περίπου 100 διαδηλωτών με κουκούλες έριξε φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα στην αστυνομία, αφού αποσπάστηκε από το κύριο σώμα μιας αντιολυμπιακής διαδήλωσης στο Μιλάνο, συνδιοργανωτή των Αγώνων. Η Μελόνι καταδίκασε την Κυριακή τους διαδηλωτές και τους σαμποτέρ ως «εχθρούς της Ιταλίας».