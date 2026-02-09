Ομοφοβική επίθεση και ξυλοδαρμός Γερμανού διαιτητή

Θύμα ομοφοβικής επίθεσης έπεσε ο Γερμανός διαιτητής, Πασκάλ Κάιζερ, μια εβδομάδα μετά την κίνηση να κάνει πρόταση γάμου στον σύντροφό του, στην διάρκεια του αγώνα της Κολωνίας με την Βόλφσμπουργκ.

Ο Κάιζερ, διαιτητής ερασιτεχνικών αγώνων στην Γερμανία, είχε έρθει σε συνεννόηση με την διοίκηση της Κολωνίας κι έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό του, μπροστά σε 50.000 θεατές.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί πως η διοίκηση του γερμανικού συλλόγου, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ευχήθηκε στους δύο συντρόφους μια ευτυχισμένη κοινή πορεία, αλλά δυστυχώς τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή λίγες μέρες μετά.

Ο Κάιζερ είχε δεχθεί απειλές, σύμφωνα με ρεπορτάζ της γαλλικής εφημερίδας «Εκίπ», οι οποίες όμως δεν ελήφθησαν υπόψιν από την γερμανική αστυνομία, με τις αρχές ν’ αναφέρουν πως δεν υπήρχε κάποιος κίνδυνος για τον Πασκάλ και τον σύντροφό του.

Referee brutally attacked at his home after proposing to boyfriend on pitch https://t.co/zkjKwcVF4m — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 9, 2026

Το ρεπορτάζ πάντως ήταν ξεκάθαρο καθώς σ’ αυτό αναφέρονταν οι απειλές που είχε δεχθεί το θύμα, καθώς οι δράστες ήξεραν την διεύθυνση του σπιτιού του.

Οι εκτιμήσεις της γερμανικής αστυνομίας αποδείχθηκαν λανθασμένες, καθώς τρία άτομα έστησαν «ενέδρα» στον Γερμανό ρέφερι κοντά στο σπίτι του και τον ξυλοκόπησαν. Ο Κάιζερ είχε βγει για έναν περίπατο και για να κάνει ένα τσιγάρο, όπως χαρακτηριστικά είπε στην αστυνομία και ξαφνικά δέχθηκε την επίθεση τριών ανδρών.

Το θύμα κατήγγειλε την αδιανόητη επίθεση στην αστυνομία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια σύλληψη από τις γερμανικές αρχές.

Ο Πασκάλ Κάιζερ είχε δηλώσει δημόσια πριν από τρία χρόνια πως είναι ομοφυλόφιλος στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα. «Επιλέγω να μιλήσω γιατί πρέπει ν’ ακούγονται όλες οι φωνές. Κανείς δεν πρέπει να σιωπά.

Αποφάσισα να μιλήσω για να ενθαρρύνω τους ανθρώπους που δεν έχουν το θάρρος να εκφραστούν ανοιχτά. Αυτή είναι η αποστολή που έχω στο μυαλό και θέλω εδώ να τονίσω, πως έχω αισθανθεί τι σημαίνει να είσαι μόνος.

Είναι άσχημο και δεν θέλω κανείς άνθρωπος να αισθάνεται μόνος».