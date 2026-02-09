Η επική αντίδραση του Γκουαρδιόλα στην ασύλληπτη απόκρουση του Ντοναρούμα – Δεν το πίστευε! (vid)
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα βλέποντας τον Ντοναρούμα... ίπταται στο 90+8' και να διατηρεί το 2-1 για τη Σίτι στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, είχε μια τέτοια αντίδραση που έγινε viral!
Το απόγευμα της Κυριακής (8/2) η Μάντσεστερ Σίτι πήρε μια τεράστια νίκη με 2-1 επί της Λίβερπουλ, μέσα στο Άνφιλντ και μάλιστα με ανατροπή. Έτσι έμεινε στο κατόπι της πρωτοπόρου Άρσεναλ έχοντας διαφορά 6 βαθμών (50 έναντι 56 των κανονιέρηδων). Για να την πάρει όμως χρειάστηκε, εκτός από τα γκολ των Χάαλαντ (84′ Σίλβα και 90+3’πεν. Χάαλαντ) και μια τεράστια επέμβαση που έκανε τον προπονητής της, Πεπ Γκουαρδιόλα, να απορήσει σε τέτοια βαθμό που έγινε viral!
Ο λόγος φυσικά για την εκτίναξη στον… Θεό του τερματοφύλακα της Σίτι, Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, σε σουτ του Μακ Άλιστερ στο 90+8′ των καθυστερήσεων.
Οπως θα δείτε στα παρακάτω βίντεο ο Πεπ αν και προπονητής του Ιταλού τερματοφύλακα δεν πιστεύει πώς ο ποδοσφαιριστής έκανε τέτοια απόκρουση, κάνοντας την ανάλογη γκριμάτσα και προσπαθώντας να αναπαραστήσει την κίνηση που έκανε ο 26χρονος διεθνής.
«Τι απόκρουση έκανε…» φαίνεται να λέει ο Γκουαρδιόλα για τον Ντοναρούμε και όπως γίνεται εύκολα αντιπληpτό η αντίδρασή του έγινε viral!
Gianluigi Donnarumma keeps the door to the championship open like this. pic.twitter.com/9Mc80ycg9B
— Goals Xtra (@GoalsXtra) February 9, 2026
Gianluigi Donnarumma’nın 90+9’da yaptığı kurtarışa Pep Guardiola’nın tepkisi 👇pic.twitter.com/tEFksYha3P
— TRT Spor (@trtspor) February 9, 2026
