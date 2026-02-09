Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος 30 ημερών με RSV

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα βρέφος μόλις 30 ημερών, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», έχοντας προσβληθεί από τον ιό RSV.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το βρέφος εισήχθη κατά τη χθεσινή εφημερία του νοσοκομείου σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση διασωλήνωσή του, καθώς η κλινική του εικόνα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Το βρέφος παραμένει στη ΜΕΘ, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη, ενώ το ιατρικό προσωπικό παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του.

Η λοίμωξη από RSV εκδηλώνεται συνήθως με μια σειρά συμπτωμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν ρινική καταρροή και απόφραξη, συχνά με παχύρρευστη βλέννα, πυρετό, άρνηση σίτισης, καθώς και αίσθημα αδυναμίας και έντονη κόπωση.

Στα πολύ μικρά βρέφη, ωστόσο, η εικόνα μπορεί να είναι πιο ύπουλη, καθώς ενδέχεται να εμφανιστούν μόνο ευερεθιστότητα, μειωμένη δραστηριότητα ή ακόμη και επεισόδια άπνοιας, χωρίς άλλα εμφανή σημάδια της λοίμωξης.