Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος 30 ημερών με RSV
Στη ΜΕΘ του παιδιατρικού νοσοκομείου Αγλαΐα Κυριακού, νοσηλεύεται ένα βρέφος μόλις 30 ημερών, που έχει προσβληθεί από RSV.
- Το κλειδί για να βγάλεις χρήματα από τον χρυσό είναι η αστάθεια, λέει έμπορος πολύτιμων μετάλλων
- Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά
- Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο, να κληθεί ως μάρτυρας ο εφέτης ανακριτής ζητά η Καρυστιανού
- Νεαρός ξυλοκόπησε κουρέα με γκλοπ επειδή δεν του άρεσε το κούρεμα
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα βρέφος μόλις 30 ημερών, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», έχοντας προσβληθεί από τον ιό RSV.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το βρέφος εισήχθη κατά τη χθεσινή εφημερία του νοσοκομείου σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση διασωλήνωσή του, καθώς η κλινική του εικόνα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη.
Το βρέφος παραμένει στη ΜΕΘ, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη, ενώ το ιατρικό προσωπικό παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του.
Η λοίμωξη από RSV εκδηλώνεται συνήθως με μια σειρά συμπτωμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν ρινική καταρροή και απόφραξη, συχνά με παχύρρευστη βλέννα, πυρετό, άρνηση σίτισης, καθώς και αίσθημα αδυναμίας και έντονη κόπωση.
Στα πολύ μικρά βρέφη, ωστόσο, η εικόνα μπορεί να είναι πιο ύπουλη, καθώς ενδέχεται να εμφανιστούν μόνο ευερεθιστότητα, μειωμένη δραστηριότητα ή ακόμη και επεισόδια άπνοιας, χωρίς άλλα εμφανή σημάδια της λοίμωξης.
- Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος 30 ημερών με RSV
- Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ – Τα τρία ερωτήματα της έρευνας
- «Ο Χέιζ-Ντέιβις έχει 24ωρη διορία για να απαντήσει στη Χάποελ»
- Νησιώτικος δήμος κόβει πρόστιμα για απόρριψη μπαζών και απορριμμάτων
- Παναγόπουλος: Επείγουσα προκαταρκτική έρευνα από τον οικονομικό εισαγγελέα
- Λαθραία τσιγάρα: «Κινέζος», «πορτοκαλί», «καρούμπαλο» – Πώς δρούσε το κύκλωμα, οι κωδικές ονομασίες
- Όταν το καθημερινό τραπέζι γίνεται «Όλα & κάτι παραπάνω»
- Ηράκλειο: Τρόμος για 60χρονη – Της επιτέθηκε ο γιος της μέσα στο κομμωτήριό της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις