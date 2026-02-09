magazin
09.02.2026 | 18:55
Θεσπρωτία: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Βρυσέλλα Φιλιατών – Κάηκε ολοσχερώς
Η Τόρι Σπέλινγκ έκανε αποχή από το σεξ για τρία χρόνια, ενώ έβγαινε με τον Βίνσεντ Γιανγκ
Fizz 09 Φεβρουαρίου 2026, 23:00

Η Τόρι Σπέλινγκ έκανε αποχή από το σεξ για τρία χρόνια, ενώ έβγαινε με τον Βίνσεντ Γιανγκ

Η Τόρι Σπέλινγκ γνωρίστηκε με τον Βίνσεντ Γιανγκ στα γυρίσματα της σειράς «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς».

Η Τόρι Σπέλινγκ αναπολεί τη τριετή σχέση της με τον συμπρωταγωνιστή της στη σειρά «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς» Βίνσεντ Γιανγκ, η οποία, όπως λέει, οδήγησε σε αποχή από τη σεξουαλική δραστηριότητα.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στον παλαιότερο δεσμό τους κατά τη διάρκεια της εκπομπής της 90210MG podcast, λέγοντας στη συν-παρουσιάστρια της Τζένι Γκάρθ, ότι το «φλερτ» με τον Γιανγκ ξεκίνησε ενώ το καστ πραγματοποιούσε γυρίσματα στη Χαβάη.

Tρία χρόνια;

Πιο συγκεκριμένα, η Τόρι Σπέλινγκ, που υποδύθηκε την Ντόνα Μάρτιν στη σειρά, είπε: «Θυμάμαι ότι ανάμεσα στα γυρίσματα, του έκανα μασάζ, ενώ καθόταν στην καρέκλα του. Και μου είπε: ‘Κάνεις πολύ καλό μασάζ στην πλάτη’. Και εγώ του απάντησα: ‘Είμαι πολύ καλή μαγείρισσα’. Έκανα τα πάντα για να τον κερδίσω».

Η Σπέλινγκ είπε στη συνέχεια ότι έφτιαξε λαζάνια κα του τα πήγε στο σπίτι του εκείνο το βράδυ μετά τα γυρίσματα.

«Και ήμασταν μαζί για τρία χρόνια. Δεν συνέβη τίποτα. Τουλάχιστον όχι κάτι τρελό. Ας πούμε ότι έκανα αποχή από το σεξ για τρία χρόνια».

Η Σπέλινγκ πρόσθεσε ότι έβγαιναν κατά τη διάρκεια των σεζόν 8, 9 και 10, αλλά μόνο όταν η σειρά σταμάτησε να προβάλλεται, το 2000, ο Γιανγκ «ένιωσε άνετα» να μιλήσει για την σχέση τους δημόσια.

«Μετά το τέλος της σειράς, ένιωσε άνετα να πει ότι είμαι η κοπέλα του, να κρατιόμαστε χέρι-χέρι δημόσια και να με συνοδεύει σε κόκκινα χαλιά», είπε η Σπέλινγκ για τον Γιανγκ.

Φωτογραφία: Η Τόρι Σπέλινγκ και ο Βίνσεντ Γιανγκ στη σειρά «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς»

«Συνέχισα»

Λέγοντας ότι «δεν έπρεπε να είμαστε μαζί για τρία χρόνια», η Τόρι Σπέλινγκ είπε ότι οι δύο τους «είχαν πολλά κοινά σε πνευματικό επίπεδο».

«Με ικανοποιούσε. Είχε υπέροχο χιούμορ», είπε. «Αγαπούσαμε τις ανεξάρτητες ταινίες. Αγαπούσαμε τα ψώνια και, ξέρεις, είχε υπέροχο γούστο. Υπήρχαν λοιπόν πολλά πράγματα που μου άρεσαν σε αυτόν και που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να καταλάβουν βλέποντάς τον στην σειρά. Είναι καλλιτέχνης και, απλά, ήταν νέος και έγινε σταρ και δεν ήθελε να δεσμευτεί με την κόρη του αφεντικού [καθώς παραγωγός της σειράς ήταν ο Άαρον Σπέλινγκ] Και όμως, εγώ συνέχισα».

*Με πληροφορίες από: People

Ελληνική οικονομία: Τα τρία σενάρια κινδύνου και ο γρίφος των επιτοκίων

Ελληνική οικονομία: Τα τρία σενάρια κινδύνου και ο γρίφος των επιτοκίων

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Ποια είναι η πηγή έμπνευσης της Ντρου Μπάριμορ; Ο Σον Ουάλεν
Δεκαετίες 09.02.26

Ποια είναι η πηγή έμπνευσης της Ντρου Μπάριμορ; Ο Σον Ουάλεν

«Ο Σον ήταν ένας πραγματικά καταπληκτικός ηθοποιός και τότε βρισκόταν κυριολεκτικά παντού. Ήταν πολύ δημοφιλής», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ντου Μπάριμορ, αναφερόμενη στον παλιό συνεργάτη και φίλο της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζέικ Πολ, που ζει στο Πουέρτο Ρίκο για να πληρώνει χαμηλότερους φόρους, αποκαλεί τον Bad Bunny «ψευτοαμερικανό»
Τζέικ, ο πατριώτης 09.02.26

Ο Τζέικ Πολ, που ζει στο Πουέρτο Ρίκο για να πληρώνει χαμηλότερους φόρους, αποκαλεί τον Bad Bunny «ψευτοαμερικανό»

Ο Τζέικ Πολ ζήτησε από το αμερικανικό κοινό να κλείσει τις τηλεοράσεις όταν εμφανιστεί ο Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl - Αλλά η προτροπή του γύρισε boomerang.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Παλάτι «καίει» τον Άντριου: «Βαθιά ανήσυχοι» οι Γουίλιαμ και Κέιτ για το σκάνδαλο Έπσταϊν
Ηθικό ανάχωμα 09.02.26

Το Παλάτι «καίει» τον Άντριου: «Βαθιά ανήσυχοι» οι Γουίλιαμ και Κέιτ για το σκάνδαλο Έπσταϊν

Την πλήρη αποστασιοποίησή τους από το τοξικό παρελθόν του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και τις σχέσεις του με τον παιδοβιαστή και σεξουαλικό εγκληματία Έπσταϊν ανακοίνωσαν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον

Σύνταξη
Η σύζυγος του Νόαμ Τσόμσκι ζητά συγγνώμη για τις σχέσεις με τον Έπσταϊν, αλλά λέει ότι «δεν γνώριζαν» για τη δράση του
«Να το αγνοήσεις» 08.02.26

Η σύζυγος του Νόαμ Τσόμσκι ζητά συγγνώμη για τις σχέσεις με τον Έπσταϊν, αλλά λέει ότι «δεν γνώριζαν» για τη δράση του

Η Βαλέρια Τσόμσκι δημοσίευσε μια μακροσκελή δήλωση στην οποία υποστήριξε ότι τόσο η ίδια όσο και ο Νόαμ Τσόμσκι δεν γνώριζαν για την εγκληματική δραστηριότητα του φίλου τους, Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ελένη Καστάνη: «Ακόμα λειτουργώ σαν να έχω τα παλιά μου κιλά. Φοράω Large ρούχα και μου πέφτουν»
30 μείον 08.02.26

Ελένη Καστάνη: «Ακόμα λειτουργώ σαν να έχω τα παλιά μου κιλά. Φοράω Large ρούχα και μου πέφτουν»

«Ακόμα δεν έχω ανανεώσει την γκαρνταρόμπα, αλλά θα την ανανεώσω. Τώρα πάω στον παθολόγο-διατροφολόγο κάθε εβδομάδα και με φροντίζει και με ζυγίζει, μου δίνει τη διατροφή μου» θα πει η ηθοποιός Ελένη Καστάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Σύνταξη
Από την παράνομη πολυτέλεια στο κελί – Η καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή σε βίντεο των αρχείων του Έπσταϊν
1 Ιουλίου 2020 08.02.26

Από την παράνομη πολυτέλεια στο κελί - Η καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή σε βίντεο των αρχείων του Έπσταϊν

Νέο βίντεο που περιλαμβάνεται στα τελευταία αρχεία του Έπσταϊν παρέχει μια ματιά εκ των έσω στην μεσημεριανή ρουτίνα της καταδικασμένης για σεξουαλικά εγκλήματα Γκισλέιν Μάξγουελ, πριν μεταφερθεί σε φυλακή ελάχιστης ασφάλειας τον Αύγουστο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Σαρλίζ Θερόν, ο Νέλσον Μαντέλα κι η εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026
Μια υπενθύμιση 08.02.26

Η Σαρλίζ Θερόν, ο Νέλσον Μαντέλα κι η εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026

Η 50χρονη ηθοποιός Σαρλίζ Θερόν, γεννημένη στη Νότια Αφρική, εμφανίστηκε με την επίσημη ιδιότητά της ως πρέσβειρα ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών για να μεταφέρει ένα μήνυμα ελπίδας εμπνευσμένο από τον Νέλσον Μαντέλα στο πλήθος στο Στάδιο Σαν Σίρο την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Δούκισσα Νομικού: Τι έχει «πάρει» ο Παντελής Τουτουντζής από τις τρεις σταρ;
Όλα όσα είπε 08.02.26

Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Δούκισσα Νομικού: Τι έχει «πάρει» ο Παντελής Τουτουντζής από τις τρεις σταρ;

Μιλώντας ανοιχτά για τη σχέση του με την Ελένη Φουρέιρα, ο Παντελής Τουτουντζής τόνισε ότι προέχει ο άνθρωπος πίσω από τη σκηνή, ενώ αναφέρθηκε και στους στενούς δεσμούς του με τη Δούκισσα Νομικού και την Άννα Βίσση

Σύνταξη
Ο Άνταμ Σάντλερ νοσταλγεί τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία «Χτυπημένος από έρωτα»
«Πάμε!» 07.02.26

Ο Άνταμ Σάντλερ νοσταλγεί τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία «Χτυπημένος από έρωτα»

Σε ομιλία του στο Φεστιβάλ της Σάντα Μπάρμπαρα, ο Άνταμ Σάντλερ στάθηκε στη συνεργασία του με τον αείμνηστο Φίλιπ Σίμορ Χόφμαν στην σουρεαλιστική κωμωδία «Χτυπημένος από έρωτα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιώργος Παπαστεφάνου – Η απάντηση που έδωσε στον Μάνο Χατζιδάκι κι οδήγησε στη δυσμενή μετάθεσή του
Ιστορία ερτζιανών 07.02.26

Γιώργος Παπαστεφάνου - Η απάντηση που έδωσε στον Μάνο Χατζιδάκι κι οδήγησε στη δυσμενή μετάθεσή του

«Ο Γιάννης Βόγλης μου ζήτησε δανεικά για να κολλήσει σε μια κοπέλα, την οποία και παντρεύτηκε» θα πει σε άλλο σημείο της πιο πρόσφατης συνέντευξής του ο κορυφαίος ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Παπαστεφάνου.

Σύνταξη
Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ παραπέμπεται επισήμως σε δίκη με τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου
Νέο Μεξικό 07.02.26

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ παραπέμπεται επισήμως σε δίκη με τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου

Σώμα ενόρκων στο Νέο Μεξικό απήγγειλε επίσημα κατηγορίες σε βάρος του Τίμοθι Μπάσφιλντ για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, ανοίγοντας τον δρόμο για την παραπομπή του σε δίκη, ενώ η υπεράσπιση κάνει λόγο για υπόθεση που «δεν μπορεί να αποδειχθεί στο δικαστήριο»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Μάργκο Ρόμπι φόρεσε ένα δερμάτινο σετ μεγαλύτερο σε ηλικία από αυτήν – Αλλά τα παπούτσια της έκλεψαν την παράσταση
Έχει στυλ (και σεξαπίλ) 07.02.26

Η Μάργκο Ρόμπι φόρεσε ένα δερμάτινο σετ μεγαλύτερο σε ηλικία από αυτήν - Αλλά τα παπούτσια της έκλεψαν την παράσταση

Η Μάργκοτ Ρόμπι φόρεσε ένα σύνολο της Vivienne Westwood με παπούτσια Christian Louboutin ενώ βρισκόταν στο Λονδίνο για την προώθηση της νέας της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νορβηγία: Η οικονομική εισαγγελία διερευνά τις διασυνδέσεις δύο διπλωματών με τον Τζέφρι Έπσταϊν
Οικονομική Εισαγγελία 09.02.26

Νορβηγία: Η οικονομική εισαγγελία διερευνά τις διασυνδέσεις δύο διπλωματών με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Η διπλωμάτης Μόνα Γιουλ και ο σύζυγός της, Τέργιε Ροντ-Λάρσεν ελέγχονται για «σοβαρή διαφθορά» αναφορικά με τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Έπειτα από ένα μήνα απεργία, επήλθε μερική συμφωνία μεταξύ νοσηλευτών και εργοδοτών στη Νέα Υόρκη
Κόσμος 09.02.26

Έπειτα από ένα μήνα απεργία, συμφωνία μεταξύ 10.500 νοσηλευτών και των εργοδοτών τους στη Νέα Υόρκη

Μετά από μαζική απεργία που κράτησε έναν ολόκληρο μήνα τα σωματεία νοσηλευτών στη Νέα Υόρκη κέρδισαν και τα αιτήματά τους θα ικανοποιηθούν, με την απεργία να λύνεται για 10.500 νοσηλευτές.

Σύνταξη
Ο πρίγκιπας Αλβέρτος ανησυχεί για την κατάσταση στη μπασκετική ομάδα της Μονακό
Μπάσκετ 09.02.26

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος ανησυχεί για την κατάσταση στη μπασκετική ομάδα της Μονακό

«Θα κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι η Μονακό θα μπορέσει να ολοκληρώσει τη σεζόν», υποσχέθηκε ο Πρίγκιπας Αλβέρτος για τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνει η Μονακό.

Σύνταξη
Λίβανος: Στους 15 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στην Τρίπολη
Κόσμος 09.02.26

Λίβανος: Στους 15 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στην Τρίπολη

Αρκετά παλιά κτίρια κατοικιών έχουν καταρρεύσει στην Τρίπολη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Λιβάνου, τις τελευταίες εβδομάδες, υπογραμμίζοντας την επιδείνωση των υποδομών και τα χρόνια παραμέλησης

Σύνταξη
Το Βιετνάμ χτίζει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό στάδιο του κόσμου – Θα έχει χωρητικότητα όσο ο Δήμος Βόλου!
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Το Βιετνάμ χτίζει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό στάδιο του κόσμου – Θα έχει χωρητικότητα όσο ο Δήμος Βόλου!

Γήπεδο που «κόβει την ανάσα» χωρητικότητας 135.000 θέσεων, κατασκευάζεται στο Βιετνάμ, σε ένα έργο που φιλοδοξεί να αλλάξει τον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη.

Σύνταξη
Η πτώση του οίκου των Γλύξμπουργκ: Βιασμοί, Έπσταϊν, και ο σαμάνος που επέστρεψε από τους νεκρούς κλυδωνίζουν τη Νορβηγία
Στέμμα 09.02.26

Η πτώση του οίκου των Γλύξμπουργκ: Βιασμοί, Έπσταϊν, και ο σαμάνος που επέστρεψε από τους νεκρούς κλυδωνίζουν τη Νορβηγία

Ο Οίκος των Γλύξμπουργκ κυβερνά τη Νορβηγία από το 1905. Ωστόσο, μετά τα απανωτά σκάνδαλα, το μέλλον της μοναρχίας στη χώρα αμφισβητείται καθολικά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αίγινα: Κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης – Δύο μήνες χωρίς πόσιμο νερό το νησί
Αυτοδιοίκηση 09.02.26

Η Αίγινα κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης - Δύο μήνες χωρίς πόσιμο νερό το νησί

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε η Αίγινα μετά την αποδοχή του σχετικού αιτήματος από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Ο πράκτορας Στίβεν και η συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά – Μεταμφιεσμένος έβγαζε χρήματα από ΑΤΜ ο σμήναρχος
Κατασκοπεία 09.02.26

Ο πράκτορας Στίβεν και η συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά – Μεταμφιεσμένος έβγαζε χρήματα από ΑΤΜ ο σμήναρχος

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 54χρονος σμήναρχος είναι βαρύτατες - Κρατείται στο Αεροδικείο και το πρωί της Τρίτης αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί

Σύνταξη
Ευάγγελος Βενιζέλος: Διπλό «χτύπημα» στην κυβέρνηση – «Σήκωσε το γάντι» και απάντησε στον Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 09.02.26

Διπλό «χτύπημα» στην κυβέρνηση από Βενιζέλο - «Σήκωσε το γάντι» και απάντησε στον Μαρινάκη

Δριμύ κατηγορώ στην κυβέρνηση γιατί «συγκάλυψε τις ευθύνες των υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών», εξαπέλυσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Προηγήθηκε η αιχμηρή κριτική στο πρόσωπό του από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ παρέδωσαν δύο στρατηγεία στους Ευρωπαίους – Πήραν σε αντάλλαγμα και την ενιαία ναυτική διοίκηση
Αλλαγές 09.02.26

ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ παρέδωσαν δύο στρατηγεία στους Ευρωπαίους – Πήραν σε αντάλλαγμα και την ενιαία ναυτική διοίκηση

Οι ΗΠΑ επαναβεβαιώνουν τον κεντρικό ρόλο τους στο ΝΑΤΟ. Στο εξής θα έχουν την κεντρική διοίκηση και των τριών όπλων: των δυνάμεων Ξηράς (Landcom), του Ναυτικού (Marcom) και της Αεροπορίας (Aircom)

Σύνταξη
Αναρχική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για τα σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές υποδομές στην Ιταλία
Reuters 09.02.26

Αναρχική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για τα σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές υποδομές στην Ιταλία

Μια αναρχική ομάδα προχώρησε σε ανάληψη ευθύνης για τα σαμποτάζ σε υποδομές των σιδηροδρόμων στην Ιταλία μια ημέρα πριν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο

Σύνταξη
Η επική αντίδραση του Γκουαρδιόλα στην ασύλληπτη απόκρουση του Ντοναρούμα – Δεν το πίστευε! (vid)
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Η επική αντίδραση του Γκουαρδιόλα στην ασύλληπτη απόκρουση του Ντοναρούμα – Δεν το πίστευε! (vid)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα βλέποντας τον Ντοναρούμα... ίπταται στο 90+8' και να διατηρεί το 2-1 για τη Σίτι στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, είχε μια τέτοια αντίδραση που έγινε viral!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ποια είναι η πηγή έμπνευσης της Ντρου Μπάριμορ; Ο Σον Ουάλεν
Δεκαετίες 09.02.26

Ποια είναι η πηγή έμπνευσης της Ντρου Μπάριμορ; Ο Σον Ουάλεν

«Ο Σον ήταν ένας πραγματικά καταπληκτικός ηθοποιός και τότε βρισκόταν κυριολεκτικά παντού. Ήταν πολύ δημοφιλής», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ντου Μπάριμορ, αναφερόμενη στον παλιό συνεργάτη και φίλο της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακίνητα: Πώς η ακρίβεια… συρρικνώνει τα σπίτια μας – «Χάσαμε» σε δύο χρόνια 7 τ.μ.
Η ελληνική αγορά 09.02.26

Πώς η ακρίβεια… συρρικνώνει τα σπίτια μας - «Χάσαμε» σε δύο χρόνια 7 τ.μ.

Η τάση ανόδου των τιμών στα ακίνητα στην Ελλάδα συνεχίζεται και το 2026, αν και η αγορά δείχνει σημάδια μιας πιο «ώριμης» και ελαφρώς πιο αργής αύξησης σε σύγκριση με την εκρηκτική διετία 2023-2024. Οι συνεχιζόμενες αυξήσεις όπως είναι φυσικό αλλάζουν τα δεδομένα στην αγορά αλλά και… στα τετραγωνικά των σπιτιών που αγοράζουμε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγώνας επιβίωσης για τον Στάρμερ – Ποιοι τον στηρίζουν, ποιοι ζητούν την αποχώρησή του
Σκάνδαλο Μάντελσον 09.02.26 Upd: 22:30

Αγώνας επιβίωσης για τον Στάρμερ – Ποιοι τον στηρίζουν, ποιοι ζητούν την αποχώρησή του

Ενάμιση χρόνο μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη του, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη κρίση της θητείας του. «Δεν παραιτούμαι», δήλωσε στους βουλευτές των Εργατικών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μιλάνο: Τι έχουν τα έρμα και…σπάνε; Τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων αποδεικνύονται εύθραυστα
Κόσμος 09.02.26

Μιλάνο: Τι έχουν τα έρμα και…σπάνε; Τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων αποδεικνύονται εύθραυστα

Τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που πραγματοποιούνται στο Μιλάνο, δείχνουν εύθραυστα, καθώς αποκόπτεται η κορδέλα για λόγους ασφαλείας και τα μετάλλια σπάνε!

Σύνταξη
ΕΚΑ: Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου
Ο κύβος ερρίφθη 09.02.26

Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου

Τρία χρόνια μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, στο 33ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ) αποφασίστηκε 24ωρη απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών – Επεκτείνεται σε συγγενείς και πολιτικά πρόσωπα
Ελλάδα 09.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών – Επεκτείνεται σε συγγενείς και πολιτικά πρόσωπα

Εξελίξεις στην υπόθεση με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου καθώς στο επίκεντρο της έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπαίνουν νέα πρόσωπα.

Σύνταξη
Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα πρόσωπα της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ που παραμένουν σε θέσεις ευθύνης
Ζήτημα διαφάνειας 09.02.26

Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα πρόσωπα της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ που παραμένουν σε θέσεις ευθύνης

Στις Βρυξέλλες το θέμα που ανέδειξε το in για τις αποφάσεις της νέας διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσα από ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη.

Σύνταξη
