Η Τόρι Σπέλινγκ έκανε αποχή από το σεξ για τρία χρόνια, ενώ έβγαινε με τον Βίνσεντ Γιανγκ

Η Τόρι Σπέλινγκ αναπολεί τη τριετή σχέση της με τον συμπρωταγωνιστή της στη σειρά «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς» Βίνσεντ Γιανγκ, η οποία, όπως λέει, οδήγησε σε αποχή από τη σεξουαλική δραστηριότητα.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στον παλαιότερο δεσμό τους κατά τη διάρκεια της εκπομπής της 90210MG podcast, λέγοντας στη συν-παρουσιάστρια της Τζένι Γκάρθ, ότι το «φλερτ» με τον Γιανγκ ξεκίνησε ενώ το καστ πραγματοποιούσε γυρίσματα στη Χαβάη.

Tρία χρόνια;

Πιο συγκεκριμένα, η Τόρι Σπέλινγκ, που υποδύθηκε την Ντόνα Μάρτιν στη σειρά, είπε: «Θυμάμαι ότι ανάμεσα στα γυρίσματα, του έκανα μασάζ, ενώ καθόταν στην καρέκλα του. Και μου είπε: ‘Κάνεις πολύ καλό μασάζ στην πλάτη’. Και εγώ του απάντησα: ‘Είμαι πολύ καλή μαγείρισσα’. Έκανα τα πάντα για να τον κερδίσω».

Η Σπέλινγκ είπε στη συνέχεια ότι έφτιαξε λαζάνια κα του τα πήγε στο σπίτι του εκείνο το βράδυ μετά τα γυρίσματα.

«Και ήμασταν μαζί για τρία χρόνια. Δεν συνέβη τίποτα. Τουλάχιστον όχι κάτι τρελό. Ας πούμε ότι έκανα αποχή από το σεξ για τρία χρόνια».

Η Σπέλινγκ πρόσθεσε ότι έβγαιναν κατά τη διάρκεια των σεζόν 8, 9 και 10, αλλά μόνο όταν η σειρά σταμάτησε να προβάλλεται, το 2000, ο Γιανγκ «ένιωσε άνετα» να μιλήσει για την σχέση τους δημόσια.

«Μετά το τέλος της σειράς, ένιωσε άνετα να πει ότι είμαι η κοπέλα του, να κρατιόμαστε χέρι-χέρι δημόσια και να με συνοδεύει σε κόκκινα χαλιά», είπε η Σπέλινγκ για τον Γιανγκ.

«Συνέχισα»

Λέγοντας ότι «δεν έπρεπε να είμαστε μαζί για τρία χρόνια», η Τόρι Σπέλινγκ είπε ότι οι δύο τους «είχαν πολλά κοινά σε πνευματικό επίπεδο».

«Με ικανοποιούσε. Είχε υπέροχο χιούμορ», είπε. «Αγαπούσαμε τις ανεξάρτητες ταινίες. Αγαπούσαμε τα ψώνια και, ξέρεις, είχε υπέροχο γούστο. Υπήρχαν λοιπόν πολλά πράγματα που μου άρεσαν σε αυτόν και που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να καταλάβουν βλέποντάς τον στην σειρά. Είναι καλλιτέχνης και, απλά, ήταν νέος και έγινε σταρ και δεν ήθελε να δεσμευτεί με την κόρη του αφεντικού [καθώς παραγωγός της σειράς ήταν ο Άαρον Σπέλινγκ] Και όμως, εγώ συνέχισα».

*Με πληροφορίες από: People