Να μπορούσε κανείς να γυρίσει τον χρόνο πίσω, 45 χρόνια πριν. Να ήταν εκεί την ώρα που χρειαζόταν και το ανθρώπινο «κύμα» που κατέβηκε στα σκαλοπάτια της Θύρας 7 να έβγαινε ελεύθερο για να πανηγυρίσει έξω από το Καραϊσκάκη.

Να ήταν εκείνη η 8η Φεβρουαρίου μια λαμπρή μέρα για τον Ολυμπιακό, ένας θρίαμβος στο χορτάρι επί της ΑΕΚ που θα συζητούσαν το βράδυ και τις επόμενες μέρες οι οπαδοί του. Θα πείραζαν τους φίλους τους, θα έκαναν προβλέψεις για την συνέχεια. Θα είχαν όλοι γυρίσει σπίτι τους μετά το ματς.

Τα χρόνια θα περνούσαν, θα ερχόντουσαν και άλλες ένδοξες στιγμές για τον δαφνοστεφανωμένο έφηβο, μα και πίκρες. Θα ζούσαν τα δύσκολα χρόνια της ερυθρόλευκης ιστορίας, τα «πέτρινα». Μα η συνέχεια θα ήταν ξεχωριστή. Μαζί θα πανηγύριζαν την επιστροφή στον «θρόνο» του ελληνικού ποδοσφαίρου και μια παντοκρατορία ανεπανάληπτη έως τις μέρες μας.

Θα έβγαιναν παρέα μας στους δρόμους του Πειραιά, της Αθήνας, της Ελλάδας στις 29 του Μάη για να γλεντήσουν μέχρι το πρωί το πρώτο ευρωπαϊκό σε συλλογικό επίπεδο στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Εκείνο το «χρυσό» γκολ του Αγιούμπ Ελ Καμπί στον τελικό του Κόνφερενς Λιγκ.

Θα έβλεπαν με καμάρι τον Ολυμπιακό τους να προχωράει στο Τσάμπιονς Λιγκ και απόψε θα ήταν εκεί, ανάμεσα στον κόσμο που θα πάρει θέση για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ντέρμπι σημαντικό για τη φετινή χρονιά, για έναν ακόμη τίτλο στην πορεία για το 6ο αστέρι. Τι ωραία που θα ήταν όλα αυτά.

Πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή για τις οικογένειες των 21 αδικοχαμένων παιδιών που 45 χρόνια πριν άφησαν την τελευταία τους πνοή στα σκαλοπάτια της Θύρας 7. Τα παιδιά που δεν γύρισαν ποτέ σπίτι τους. Και ένα σύνθημα που από τότε δονεί την ατμόσφαιρα στα γήπεδα. «Αδέλφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε».

Μαζί με μια υποχρέωση που ακολουθεί από τότε τον σύλλογο. «Θρύλε θυμήσου πρωταθλητή σε θέλουνε ακόμη και οι νεκροί σου», το πιο βαρύ σύνθημα που όλοι θα ήθελαν να μην είχε ακουστεί ποτέ.