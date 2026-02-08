Περιστέρι: «Νταής» οδηγός επιτέθηκε σε γυναίκες και παιδιά

Ο φόβος και ο τρόμος έχει γίνει ένας άνδρας σε γειτονιά στο Περιστέρι, που σύμφωνα με τις καταγγελίες, επιτίθεται σε γυναίκες με μικρά παιδιά.

Ήταν 18:00 το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας όταν ο άνδρας εμφανίστηκε σε παιδική χαρά που βρίσκεται επί της Πλουτάρχου στο Περιστέρι.

Άφησε το αυτοκίνητό του στη μέση του δρόμου και επιτέθηκε λεκτικά στην πρώτη γυναίκα που συναντά.

«Σταμάτησε ένα μπλε αμάξι απέξω από την παιδική χαρά, βγήκε και άρχισε να φωνάζει και να βρίζει σε μία κυρία με ένα παιδάκι. Της είπε ‘ξανακοίταξέ με και θα σε κάψω’» είπε στο in μητερα τριών ανηλίκων παιδιών που βρισκόταν στην παιδική χαρά.

Λίγο αργότερα, μία δεύτερη γυναίκα του έκανε παρατήρηση για το αυτοκίνητο και τότε, σύμφωνα με την καταγγελία, έβγαλε έναν αναπτήρα και προσπάθησε να της βάλει φωτιά στα μαλλιά.

«Σταματάει ένα άλλο αμάξι με μία κυρία που ήθελε να περάσει και δεν μπορούσε γιατί είχε κλείσει τον δρόμο ο συγκεκριμένος και του είπε απλά να μην βρίζει γιατί υπάρχουν παιδάκια. Άρχισε να την βρίζει και την συγκεκριμένη και βγάζει αναπτήρα να την κάψει στα μαλλιά» περιγράφει η ίδια στο in.

Οι κάτοικοι της περιοχής είναι τρομοκρατημένοι, φοβούνται μήπως έρθουν ξανά αντιμέτωποι με τον ίδιο άνδρα.

Μία ακόμη μητέρα που μίλησε στο in, περιγράφει πως μισή ώρα μετά το περιστατικό στην παιδική χαρά, ο άνδρας «χτύπησε» ξανά.

«Έβριζε μία άλλη κοπέλα έξω από τα γυμνάσια της περιοχής. Αφού η κοπέλα δεν του έδινε σημασία, γύρισε σε δύο παιδιά που ήταν πίσω της, τους έδειξε τα γεννητικά του όργανα και ξεκίνησε να βρίζει και αυτούς. Ο ένας από τους δύο του είπε ‘τι είπες ρε;’ και τότε αυτός μπήκε στο αμάξι του, πατάει γκάζι για να τους πατήσει. Οριακά πρόλαβαν και ανέβηκαν τα παιδιά στο πεζοδρόμιο» σημειώνει μια ακόμη μητερα της περιοχής.

Η ανησυχία στην περιοχή είναι έκδηλη και οι γονείς ευελπιστούν να μην καταγραφεί άλλο περιστατικό.