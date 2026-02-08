newspaper
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;
Διεθνής Οικονομία 08 Φεβρουαρίου 2026, 05:37

Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;

Από τα δάση της Μιανμάρ μέχρι τα καταστρώματα των πιο ακριβών γιοτ του κόσμου, το ξύλο τικ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας σιωπηλής αλλά καθοριστικής μετάβασης

Νατάσα Σινιώρη
A
A
Spotlight

Για δεκαετίες, το τικ (teak) δεν ήταν απλώς ένα υλικό. Ήταν δήλωση ισχύος, ποιότητας και κύρους. Βαρύ, ανθεκτικό στο αλάτι και τη σήψη, με βαθύ καφέ χρώμα που «γερνά» αριστοκρατικά, αποτέλεσε το χρυσό πρότυπο για καταστρώματα και εσωτερικούς χώρους πολυτελών σκαφών. Σήμερα όμως, αυτό το σύμβολο της ναυτικής πολυτέλειας μετατρέπεται σε πονοκέφαλο για τη βιομηχανία.

Η αφορμή δεν ήταν μόνο περιβαλλοντική. Ήταν και πολιτική, νομική, αλλά και εμπορική.

Η σκιά της Μιανμάρ στο yachting και τα πρόστιμα-καμπανάκι

Το καλύτερης ποιότητας τικ προέρχεται ιστορικά από παρθένα δάση της Μιανμάρ, από δέντρα δεκαετιών ή και αιώνων. Όμως η εμπορία του ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από τους στρατιωτικούς μηχανισμούς της χώρας. Μετά το πραξικόπημα του 2021, η Δύση επέβαλε αυστηρές κυρώσεις, καθιστώντας την εισαγωγή αυτού του ξύλου παράνομη σε ΗΠΑ, ΕΕ και Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρόλα αυτά, το τικ συνέχισε να «τρυπώνει» στις εφοδιαστικές αλυσίδες, συχνά βαφτισμένο ως προϊόν φυτειών άλλων χωρών. Το αποτέλεσμα; Πρόστιμα και έρευνες.

Το 2024, το ολλανδικό ναυπηγείο Oceanco τιμωρήθηκε για τη χρήση τικ από τη Μιανμάρ στο εσωτερικό του superyacht Koru του Τζεφ Μπέζος, αξίας περίπου 500 εκατ. δολαρίων. Παρόμοια τύχη είχε και η βρετανική Sunseeker.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, οι υποθέσεις αυτές λειτούργησαν ως καμπανάκι κινδύνου για ολόκληρο τον κλάδο.

Όταν τα αποθέματα τελειώνουν

Πέρα από τους ελέγχους, υπάρχει ένα πιο απλό πρόβλημα: το παλιό, «καλό» τικ απλώς τελειώνει. Τα αποθέματα που είχαν συγκεντρωθεί πριν τις κυρώσεις εξαντλούνται, ενώ το τικ από νεαρές φυτείες θεωρείται κατώτερο από τα μεγάλα ναυπηγεία. Δεν προσφέρει τα φαρδιά, μακριά και σκούρα σανίδια που απαιτεί η αισθητική της υπερπολυτέλειας.

Άλλα φυσικά υλικά δοκιμάστηκαν, αλλά είτε δεν αντέχουν τις σκληρές ναυτικές συνθήκες είτε δεν επαρκούν σε ποσότητες. Ακόμη και ο φελλός, παρότι βιώσιμος, διχάζει αισθητικά.

Θερμικά τροποποιημένα ξύλα: η «ήσυχη επανάσταση»

Μέσα σε αυτό το κενό, αναδύονται νέες λύσεις. Μία από τις πιο δυναμικές είναι τα θερμικά τροποποιημένα ξύλα: φυσικά ξύλα που υποβάλλονται σε υψηλές θερμοκρασίες ώστε να αποκτήσουν ιδιότητες παρόμοιες με του τικ.

Η Sunreef Yachts, με έδρα την Πολωνία και το Ντουμπάι, ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει πλήρως το τικ. Ο τεχνικός διευθυντής της, Νικολά Λαπ, μιλά για τεράστιες απώλειες υλικού όταν δουλεύεις με τικ και για καθαρότερες, πιο δροσερές και ενεργειακά αποδοτικές εναλλακτικές. Τα νέα υλικά παραμένουν πιο δροσερά στην έκθεση του ήλιου και μειώνουν την ανάγκη για κλιματισμό στις καμπίνες.

Το tesumo και η πανεπιστημιακή έρευνα

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα νέα προϊόντα είναι το Tesumo, που αναπτύχθηκε στη Γερμανία μετά από ερευνητική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Γκέτινγκεν και το ιστορικό ναυπηγείο Lürssen. Βασίζεται σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο αφρικανικό σκληρό ξύλο, το οποίο θερμικά επεξεργάζεται και ενισχύεται με ρητίνες.

Ήδη έχει τοποθετηθεί σε ελικοδρόμια και καταστρώματα εμβληματικών superyachts, αποδεικνύοντας ότι η καινοτομία δεν είναι πια πείραμα.

Τα συνθετικά καταστρώματα και το «πράσινο» τικ

Παράλληλα, τα συνθετικά υλικά εξελίσσονται. Η βρετανική Flexiteek, πρωτοπόρος στα PVC καταστρώματα από το 2000, παρουσίασε το 2024 νέα γενιά προϊόντων με καλύτερη θερμική συμπεριφορά και σταθερό χρώμα.

Άλλοι επιλέγουν μια ενδιάμεση λύση: το πλαστικοποιημένο τικ. Λεπτές φέτες φυτεμένου τικ συγκολλούνται, δημιουργώντας ένα σταθερό υλικό που αξιοποιεί πολύ μεγαλύτερο μέρος του κορμού. Όπως λένε στελέχη της αγοράς, «ξεγελάς το μάτι, αλλά κερδίζεις σε απόδοση και βιωσιμότητα».

Παράδοση εναντίον αλλαγής

Κι όμως, η μετάβαση δεν είναι καθολική. Μικρά οικογενειακά ναυπηγεία στο Ηνωμένο Βασίλειο επιμένουν στο «αληθινό» τικ από παλιές, κρατικά ελεγχόμενες φυτείες της Ιάβας. Για αυτούς, καμία εναλλακτική δεν έχει ακόμη την ίδια αίσθηση κάτω από τα πόδια.

Το ερώτημα, όμως, παραμένει ανοιχτό: πόσο ακόμη μπορεί η πολυτέλεια να στηρίζεται σε ένα υλικό που απειλεί πολύτιμα οικοσυστήματα;

Όπως σημειώνουν ειδικοί που μιλούν στο BBC, η πραγματική αλλαγή δεν θα έρθει μόνο από τα πρόστιμα ή την τεχνολογία, αλλά από μια πολιτισμική στροφή. Όταν οι πελάτες συνειδητοποιήσουν  ότι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το «νέο» από το παλιό, ίσως το τικ πάψει να είναι μονόδρομος – και γίνει απλώς μια ανάμνηση μιας άλλης εποχής.

Πηγή: ot.gr

Πετρέλαιο
Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

Economy
Δημόσιο Χρέος: Τον Απρίλιο «κληρώνει» για τα GDP warrants

Δημόσιο Χρέος: Τον Απρίλιο «κληρώνει» για τα GDP warrants

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ
Τα στοιχεία 07.02.26

Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ

Στο επιτελείο της ΕΚΤ εκτιμούν ότι είναι πολύ νωρίς για να αποτυπωθούν σε όλο τους το εύρος οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία (και στην ελληνική) από τις αυξήσεις των αμερικανικών δασμών

Σύνταξη
Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια
Επένδυση στα παιδιά 07.02.26

Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια

Σχεδόν το ένα τέταρτο των παιδιών της ΕΕ κινδυνεύει από τη φτώχεια - Τα κράτη μέλη πρέπει να διδαχθούν το ένα από τις επιτυχίες πολιτικής του άλλου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;
Διεθνής Οικονομία 07.02.26

Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;

Η πολεμική άνθηση στη Ρωσία έχει δώσει τη θέση της σε υποτονική ανάπτυξη, αυξήσεις φόρων και περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες. Θα επηρεάσει αυτό τη σύγκρουση στην Ουκρανία;

Σύνταξη
Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία – Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης
Στοιχεία Eurostat 06.02.26

Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία - Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τη μεταπανδημική ανάκαμψη στα εισοδήματα στην Ευρώπη και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;
Κόσμος 05.02.26

ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;

Η ΕΕ εγκρίνει πακέτο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία για την άμυνα και τις δημόσιες υπηρεσίες, με εξαιρέσεις, πρόσβαση «pay to play» για βρετανικές εταιρείες και ταχεία ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Δούκισσα Νομικού: Τι έχει «πάρει» ο Παντελής Τουτουντζής από τις τρεις σταρ;
Όλα όσα είπε 08.02.26

Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Δούκισσα Νομικού: Τι έχει «πάρει» ο Παντελής Τουτουντζής από τις τρεις σταρ;

Μιλώντας ανοιχτά για τη σχέση του με την Ελένη Φουρέιρα, ο Παντελής Τουτουντζής τόνισε ότι προέχει ο άνθρωπος πίσω από τη σκηνή, ενώ αναφέρθηκε και στους στενούς δεσμούς του με τη Δούκισσα Νομικού και την Άννα Βίσση

Σύνταξη
Κρίση σε εξέλιξη η λειψυδρία – Παρά τις βροχές τα αποθέματα νερού συνεχίζουν να μειώνονται
Περιβάλλον 08.02.26

Κρίση σε εξέλιξη η λειψυδρία – Παρά τις βροχές τα αποθέματα νερού συνεχίζουν να μειώνονται

Παρά τις πρόσφατες βροχές, η λειψυδρία συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα που για την Αττική, όπου συγκεντρώνεται σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας, είναι πιο έντονο και δεν χωρά εφησυχασμός

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για διορθώσεις λαθών σε αιτήσεις αγροτικών ενισχύσεων
Η προθεσμία 08.02.26

Ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για διορθώσεις λαθών σε αιτήσεις αγροτικών ενισχύσεων

Αγρότες και κτηνοτρόφοι θα μπορούν τις επόμενες εβδομάδες να προχωρήσουν σε διορθώσεις στις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ προκειμένου να τους καταβληθούν οι σωστές ενισχύσεις

Σύνταξη
Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός έστειλε το δικό του μήνυμα για τα θύματα της Θύρας 7: «Η 8η Φεβρουαρίου είναι ημέρα μνήμης και τιμών»
Άλλα Αθλήματα 08.02.26

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός έστειλε το δικό του μήνυμα για τα θύματα της Θύρας 7: «Η 8η Φεβρουαρίου είναι ημέρα μνήμης και τιμών»

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο για την επέτειο της τραγωδίας της Θύρας 7 με πλάνα από το νέο μουσείο στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Σύνταξη
Δωδεκάμηνος τουρισμός: Ποιοι προορισμοί παίρνουν προβάδισμα στην Ελλάδα
Ελλάδα 08.02.26

Δωδεκάμηνος τουρισμός: Ποιοι προορισμοί παίρνουν προβάδισμα στην Ελλάδα

Μεγάλα αστικά κέντρα, περιφερειακές πόλεις με συνεδριακό και επιχειρηματικό προφίλ, αλλά και προορισμοί με πολυθεματικό τουριστικό προϊόν εμφανίζουν σταδιακά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην εποχικότητα

Σύνταξη
Πότε ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης δανείων σε ελβετικό φράγκο – Τα κριτήρια (πίνακες)
Οικονομικές Ειδήσεις 08.02.26

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης δανείων σε ελβετικό φράγκο - Τα κριτήρια (πίνακες)

Οι δύο επιλογές που έχουν οι οφειλέτες δανείων σε ελβετικό φράγκο - Η διαδικασία που ακολουθείται ώστε να προχωρήσει η ρύθμιση του δανειολήπτη

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ο Τζόκοβιτς ως σημαία
Τένις 08.02.26

Ο Τζόκοβιτς ως σημαία

Αθλητής, σύμβολο και πολιτική φωνή: πώς ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεπερνά το τένις και γίνεται πεδίο εθνικής ταύτισης και σύγκρουσης

Γεώργιος Μαζιάς
Μια κρυφή λεπτομέρεια σε πορτρέτο της Άννα Μπολέυν ήταν «διάψευση κατηγοριών για μαγεία», λένε ιστορικοί
Έξι δάχτυλα 08.02.26

Μια κρυφή λεπτομέρεια σε πορτρέτο της Άννα Μπολέυν ήταν «διάψευση κατηγοριών για μαγεία», λένε ιστορικοί

Νέα επιστημονική ανάλυση της περίφημης «Ροζ» προσωπογραφίας της Άννα Μπολέυν αποκαλύπτει ότι το έργο δημιουργήθηκε ως σκόπιμη οπτική απάντηση σε φήμες περί μαγείας και «έκτου δαχτύλου», σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της εικόνας της κατά την ελισαβετιανή εποχή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τσίπρας: «Ξέρω από που προέρχομαι, ξέρω που θέλω να πάμε – Ανάμεσα στη ζωή και την επιβίωση επιλέγω τη ζωή»
Πολιτική 08.02.26

Τσίπρας: «Ξέρω από που προέρχομαι, ξέρω που θέλω να πάμε – Ανάμεσα στη ζωή και την επιβίωση επιλέγω τη ζωή»

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε την «Ιθάκη» του στα Ιωάννινα. Τα μηνύματα που έστειλε προς πάσα κατεύθυνση και το σχέδιο για την ανασυγκρότηση της αριστερής προοδευτικής παράταξης. Οι αναφορές στις κόκκινες σημαίες του Αγγελόπουλου και στον Μπρεχτ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δυσοίωνες εκτιμήσεις για τις μελλοντικές επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων – Σχέδια για έναν νέο παγκόσμιο χάρτη
Ιμπεριαλιστικές βλέψεις 08.02.26

Δυσοίωνες εκτιμήσεις για τις μελλοντικές επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων – Σχέδια για έναν νέο παγκόσμιο χάρτη

Το μέλλον προδιαγράφεται ως μια διαρκής, χαμηλής έντασης σύγκρουση, όπου η κυριαρχία θα είναι μια έννοια σχετική και η εσωτερική σταθερότητα το πρώτο θύμα του ανταγωνισμού των γιγάντων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τιμοτέ Σαλαμέ, το φαινόμενο: Αναδρομικό αφιέρωμα στο φαβορί των Όσκαρ από την Αμερικανική Ταινιοθήκη
Μικρός πρίγκιπας 08.02.26

Τιμοτέ Σαλαμέ, το φαινόμενο: Αναδρομικό αφιέρωμα στο φαβορί των Όσκαρ από την Αμερικανική Ταινιοθήκη

Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει το καλλιτεχνικό εκτόπισμα ενός ηθοποιού που μόλις έκλεισε τα τριάντα, η Αμερικανική Ταινιοθήκη διοργανώνει ένα μεγαλοπρεπές αναδρομικό αφιέρωμα στον Τιμοτέ Σαλαμέ

Σύνταξη
