Σημαντική είδηση:
21.09.2025 | 21:51
Πυρκαγιά στη Νέα Πέραμο - Ήχησε το 112 (βίντεο)
Ποιοι επιδιώκουν να επωφεληθούν από την άνθηση των superyacht στις μαρίνες
Διεθνής Οικονομία 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:57

Ποιοι επιδιώκουν να επωφεληθούν από την άνθηση των superyacht στις μαρίνες

Ο κατακερματισμένος κλάδος που κυριαρχείται από ανεξάρτητους φορείς εκμετάλλευσης σε μαρίνες έχει γίνει πρόσφορο έδαφος για ενοποίηση

Πλήρεις ή τμηματικές πωλήσεις ερευνούν ορισμένες επιχειρήσεις μαρινών στις ΗΠΑ, καθώς οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών κεφαλαίων επιδιώκουν να επωφεληθούν από την αυξανόμενη ζήτηση για θέσεις αγκυροβολίας σε μαρίνες από superyacht.

Ο όμιλος ιδιωτικών κεφαλαίων Centerbridge Partners συνεργάζεται με συμβούλους για να εκποιήσει το μειοψηφικό του μερίδιο στην Suntex Marinas, το οποίο θα μπορούσε να αποτιμήσει την επιχείρηση σε περίπου 4 δισ. δολάρια, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλούνται οι Financial Times.

Η KSL Capital Partners, ο όμιλος ιδιωτικών κεφαλαίων που επικεντρώνεται στην αναψυχή και βρίσκεται πίσω από τα γυμναστήρια Third Space, είχε επίσης προσλάβει συμβούλους για να πουλήσει την επιχείρησή του Southern Marinas, στοχεύοντας σε αποτίμηση που πλησιάζει το 1 δισ. δολάρια, ανέφεραν οι πηγές.

Οι όμιλοι ιδιωτικών κεφαλαίων βλέπουν όλο και περισσότερο τις μαρίνες, έναν κατακερματισμένο κλάδο ιστορικά που κυριαρχείται από ανεξάρτητους φορείς εκμετάλλευσης, ως ένα πρόσφορο έδαφος για τη στρατηγική τους για τη συγχώνευση, όπου συνδυάζουν αυτόνομες εταιρείες, ενισχύοντας τα περιθώρια κέρδους.

Νωρίτερα φέτος, ο βραχίονας υποδομών της Blackstone σύναψε συμφωνία 5,6 δισ. δολαρίων για την αγορά της Safe Harbor Marinas, του μεγαλύτερου ομίλου μαρινών και επιχειρήσεων εξυπηρέτησης superyacht στις ΗΠΑ, από την Sun Communities, ένα trust επενδύσεων σε ακίνητα.

Αγκυροβόλια για superyachts και κεφάλαια

Όπως και με τα περιουσιακά στοιχεία υποδομών, οι ενοικιάσεις θέσεων στάθμευσης σε μαρίνες, οι οποίες συνήθως περιλαμβάνουν συμβάσεις διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, παρέχουν σταθερές και αξιόπιστες ταμειακές ροές. Επιπλέον, οι premium μαρίνες που εξυπηρετούν superyacht συνήθως απολαμβάνουν σταθερά υψηλά ποσοστά πληρότητας.

Η δημοτικότητα των superyacht μεταξύ πολύ πλούσιων Αμερικανών επέτρεψε επίσης στις επιχειρήσεις μαρινών, όπως η Suntex και η Southern, να εφαρμόσουν στρατηγικές τιμολόγησης που έχουν ενισχύσει τα κέρδη, ανέφεραν οι πηγές.

Η Suntex, με έδρα το Ντάλας, λειτουργεί περισσότερες από 90 μαρίνες, συμπεριλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, της Φλόριντα και της Καλιφόρνια, ενώ η Southern, με έδρα το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, λειτουργεί δεκάδες μαρίνες, κυρίως στη Φλόριντα και σε όλη την ανατολική ακτή.

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι οποιαδήποτε από τις δύο διαδικασίες πώλησης θα οδηγούσε σε συμφωνία, προειδοποίησαν οι πηγές, προσθέτοντας ότι η Centerbridge και η KSL ενδέχεται να επιλέξουν να διατηρήσουν τα περιουσιακά στοιχεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η Centerbridge, η οποία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 42 δισ. δολαρίων, επένδυσε για πρώτη φορά στην Suntex το 2021, ενώνοντας τις δυνάμεις της με την Resilient Capital Partners και την ομάδα διαχείρισης ως μέτοχοι. Πέρυσι, η Centerbridge, μαζί με ορισμένους από τους επενδυτές της, διοχέτευσε 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια στην Suntex για να αγοράσει περισσότερες μαρίνες σε όλες τις ΗΠΑ.

Η KSL, η οποία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αγόρασε πλειοψηφικό μερίδιο στην Southern Marinas το 2021. Η KSL κατέχει την Southern μαζί με την αρχική ομάδα διαχείρισης.

Πηγή: ΟΤ

Wall Street
Commodities
Χρυσός: Η ακόρεστη δίψα των επενδυτών

Χρυσός: Η ακόρεστη δίψα των επενδυτών

Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street
Δείκτες 21.09.25

Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street

Οι επενδυτές της Wall Street θα αναζητήσουν ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Fed, στις ομιλίες κεντρικών τραπεζιτών αλλά και στα στοιχεία που θα ανακοινωθούν την εβδομάδα που έρχεται

Τζούλη Καλημέρη
Τεχνητή νοημοσύνη: Δίνει ώθηση στις χρηματιστηριακές αγορές, όχι στη ζήτηση για εργαζόμενους
Χάνονται δουλειές; 21.09.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Δίνει ώθηση στις χρηματιστηριακές αγορές, όχι στη ζήτηση για εργαζόμενους

Στις ΗΠΑ, οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν προϋποθέσεις να ακμάσει η χρηματιστηριακή αγορά. Ωστόσο, το γεγονός ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας έχει σταματήσει, προκαλεί ανησυχία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη – Μήπως όμως στον ίδιο εργοδότη για δεκαετίες είναι αφόρητη;
Ασφάλεια ή τέλμα; 21.09.25

Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη – Μήπως όμως στον ίδιο εργοδότη για δεκαετίες είναι αφόρητη;

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη για πολλά χρόνια μπορεί να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα στην αναζήτηση εργασίας, καθώς αντιμετωπίζουν μια αγορά που έχει αλλάξει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κίνα χωρίς… σκουπίδια:
Eνεργειακή «δίψα» 21.09.25

Κίνα χωρίς… σκουπίδια:

Οι μονάδες καύσης απορριμμάτων στην Κίνα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς καύσιμη ύλη, την ώρα που η χώρα διαθέτει τη μισή παγκόσμια δυναμικότητα στην παραγωγή ενέργειας από σκουπίδια

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι πιο viral οικονομικές τάσεις των social media: Ποιες αξίζουν τον χρόνο σας;
Διεθνής Οικονομία 20.09.25

Οι πιο viral οικονομικές τάσεις των social media: Ποιες αξίζουν τον χρόνο σας;

Τα social media προσφέρουν συνεχώς συμβουλές για κάθε τομέα της ζωής μας — από τη διατροφή και τη γυμναστική μέχρι τα ταξίδια και τη μόδα — και φυσικά, τα οικονομικά δεν αποτελούν εξαίρεση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αγώνας για φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη – Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους εργαζόμενους
«Μενού λύσεων» 20.09.25

Αγώνας για φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη – Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους εργαζόμενους

Η φορολόγηση με 2% των υπερπλουσίων παρουσιάζεται ως δρόμος για να αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη. Ωστόσο υπάρχουν εναλλακτικές, που ίσως να αποδώσουν περισσότερα και πιο μακροπρόθεσμα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χορός δισ. στον νέο πόλεμο του διαστήματος
Διεθνής Οικονομία 20.09.25

Χορός δισ. στον νέο πόλεμο του διαστήματος

Οι εταιρείες ελπίζουν ότι η στρατιωτική όρεξη για εμπορικές υπηρεσίες στο διάστημα θα αναζωογονήσει τις επιχειρήσεις, αλλά τα εμπόδια παραμένουν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευρώπη: Η πρόκληση της εργασιακής κινητικότητας – Πώς συνδέεται με υψηλούς μισθούς και καινοτομία
Νέα έρευνα 20.09.25

Η πρόκληση της εργασιακής κινητικότητας στην Ευρώπη - Πώς συνδέεται με υψηλούς μισθούς και καινοτομία

Η διαφορετική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί στην Ευρώπη - Απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που έχουν παραγκωνιστεί - Τι δείχνει έρευνα για τη σημασία της εργασιακής κινητικότητας στην οικονομία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ευρωζώνη: Ο φτωχός Νότος συγκλίνει με τον πλούσιο Βορρά – Τι λένε οι οίκοι αξιολόγησης
Διεθνής Οικονομία 19.09.25

Τι λένε οι οίκοι αξιολόγησης για τις χώρες της ευρωζώνης - Ο φτωχός Νότος συγκλίνει με τον πλούσιο Βορρά

Οι οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν τις χώρες του Νότου την ώρα που στερούν βαθμίδες από το Νότο - Το κοινό χρέος και οι φωνές που εναντιώνονται

Τζούλη Καλημέρη
Μαχαίρι σε δημόσιες υπηρεσίες δέχονται 4 στους 10 Ευρωπαίους προκειμένου να μειωθούν οι φόροι
Ευρωβαρόμετρο 19.09.25

Μαχαίρι σε δημόσιες υπηρεσίες δέχονται 4 στους 10 Ευρωπαίους με αντάλλαγμα μείωση φόρων – Η θέση της Ελλάδας

Στις πέντε πρώτες χώρες η Ελλάδα, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο - Πώς αντιμετωπίζονται οι φόροι από τους πολίτες - Ο ρόλος της έλλειψης εμπιστοσύνης στις κυβερνήσεις για τη διαχείριση των δημόσιων πόρων

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Καναδάς και Μεξικό επιθυμούν «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική» συμφωνία με τις ΗΠΑ
Τριμερής 19.09.25

Καναδάς και Μεξικό επιθυμούν «πιο δίκαιη» συμφωνία με τις ΗΠΑ

«Είμαστε πιο δυνατοί μαζί», δηλώνει ο πρωθυπουργός του Καναδά παρουσία της προέδρου του Μεξικού, καθώς και οι δυο επιθυμούν μια «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική» τριμερή συμφωνιά με τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ποντένσε και Ταρέμι έκαναν πάρτι και ο διαιτητής τα έκανε… θάλασσα
On Field 21.09.25

Ποντένσε και Ταρέμι έκαναν πάρτι και ο διαιτητής τα έκανε… θάλασσα

Ο Πορτογάλος και ο Ιρανός έκαναν την διαφορά για τους «ερυθρόλευκους», αλλά ο Ολυμπιακός αδικείται από το 1-1 και δικαιολογημένα φωνάζει για το καθαρό πέναλτι που δεν του δόθηκε στο πρώτο ημίχρονο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κόντης: «Ο Ολυμπιακός μας πίεσε αρκετά – Σε αυτά τα ματς χρειάζεσαι συγκέντρωση μέχρι το τέλος» (vid)
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Κόντης: «Ο Ολυμπιακός μας πίεσε αρκετά – Σε αυτά τα ματς χρειάζεσαι συγκέντρωση μέχρι το τέλος» (vid)

Ο Χρήστος Κόντης στάθηκε στην έλλειψη συγκέντρωσης των παικτών του προς το τέλος του ντέρμπι της Λεωφόρου και παραδέχθηκε την ανωτερότητα του Ολυμπιακού ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
Το νέο άλμπουμ της Cardi B «Am I the Drama?» ήρθε με beef, drone και ένα Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες
Little Miss Drama 21.09.25

Το νέο άλμπουμ της Cardi B «Am I the Drama?» ήρθε με beef, drone και ένα Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες

Η Cardi B επέστρεψε για τα καλά - το νέο της άλμπουμ «Am I the Drama?» έλαβε διθυραμβικές κριτικές και συνοδεύτηκε από μια παράδοξη αναγνώριση για την ράπερ: Παγκόσμιου Ρεκόρ Γκίνες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μεντιλίμπαρ: «Δικό μας λάθος το γκολ που δεχθήκαμε – Μπορούσαμε να κερδίσουμε» (vid)
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Δικό μας λάθος το γκολ που δεχθήκαμε – Μπορούσαμε να κερδίσουμε» (vid)

Οι δηλώσεις που έκανε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το 1-1 του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως η ομάδα του θα μπορούσε να είχε πάρει τη νίκη.

Σύνταξη
Οι επενδυτές της Wall Street θα αναζητήσουν ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Fed, στις ομιλίες κεντρικών τραπεζιτών αλλά και στα στοιχεία που θα ανακοινωθούν την εβδομάδα που έρχεται

Τζούλη Καλημέρη
QR: Η συναρπαστική ιστορία του – Ένα εντυπωσιακό ταξίδι στην ανθρώπινη εφευρετικότητα
Ψηφιακή επανάσταση 21.09.25

Η συναρπαστική ιστορία του κώδικα QR - Ένα εντυπωσιακό ταξίδι στην ανθρώπινη εφευρετικότητα

Οι κωδικοί QR χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς της ζωής μας, από τον εντοπισμό δεμάτων, την είσοδο σε συναυλίες, την πληρωμή για στάθμευση ή τη χρήση Wi-Fi. Αλλά από πού προήλθαν;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καινοτομία: Πώς διαμορφώνει τον κόσμο μας – Οι πρωταθλήτριες χώρες, η θέση της Ελλάδας
Παγκόσμιος Δείκτης 21.09.25

Πώς η καινοτομία διαμορφώνει τον κόσμο μας - Οι πρωταθλήτριες χώρες, η θέση της Ελλάδας

Η καινοτομία είναι η διαδικασία μετατροπής των ιδεών σε πραγματικότητα με τρόπο που φέρνει σημαντική αλλαγή και αξία... Αυτή είναι η παγκόσμια κατάταξη με τις πιο καινοτόμες χώρες στον κόσμο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Πορτογαλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – «Ο μόνος δρόμος για δίκαιη και διαρκή ειρήνη»
Κάλεσμα προς όλους 21.09.25

Η Πορτογαλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – «Ο μόνος δρόμος για δίκαιη και διαρκή ειρήνη»

Η Πορτογαλία είναι η τέταρτη χώρα που αναγνωρίζει σήμερα Κράτος της Παλαιστίνης, μετά τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία. Αύριο, Δευτέρα, θα το κάνει και η Γαλλία.

Σύνταξη
Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 83-86: Νικητής στο φιλικό «τεστ» με ηγέτες τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ
Μπάσκετ 21.09.25

Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 83-86: Νικητής στο φιλικό «τεστ» με ηγέτες τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ

O Ολυμπιακός κατέκτησε το τουρνουά της Κρήτης, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 86-83. Πλέον οι Πειραιώτες στρέφουν την προσοχή τους στον πρώτο επίσημο τίτλο της σεζόν που είναι το Super Cup.

Σύνταξη
Βοιωτία: Η φωτογραφία – «κλειδί» που άνοιξε τον δρόμο για να αποκαλυφθεί η αλήθεια στο θρίλερ
Αποκάλυψη 21.09.25

Η φωτογραφία – «κλειδί» που άνοιξε τον δρόμο για να αποκαλυφθεί η αλήθεια στο θρίλερ της Βοιωτίας

Μια σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε σε χωριό στη Βοιωτία, όπου μια 62χρονη γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης, έκανε αποκαλύψεις για την υπόθεση - θρίλερ που συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Σύνταξη
Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Stony Brook για την περιβαλλοντική του δράση
Σημαντική διάκριση 21.09.25

Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Stony Brook για την περιβαλλοντική του δράση

Από τις ΗΠΑ, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος κάλεσε σε συνεχή δράση υπέρ του περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι «κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμο δώρο Θεού».

Σύνταξη
