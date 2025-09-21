Ποιοι επιδιώκουν να επωφεληθούν από την άνθηση των superyacht στις μαρίνες

Πλήρεις ή τμηματικές πωλήσεις ερευνούν ορισμένες επιχειρήσεις μαρινών στις ΗΠΑ, καθώς οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών κεφαλαίων επιδιώκουν να επωφεληθούν από την αυξανόμενη ζήτηση για θέσεις αγκυροβολίας σε μαρίνες από superyacht.

Ο όμιλος ιδιωτικών κεφαλαίων Centerbridge Partners συνεργάζεται με συμβούλους για να εκποιήσει το μειοψηφικό του μερίδιο στην Suntex Marinas, το οποίο θα μπορούσε να αποτιμήσει την επιχείρηση σε περίπου 4 δισ. δολάρια, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλούνται οι Financial Times.

Η KSL Capital Partners, ο όμιλος ιδιωτικών κεφαλαίων που επικεντρώνεται στην αναψυχή και βρίσκεται πίσω από τα γυμναστήρια Third Space, είχε επίσης προσλάβει συμβούλους για να πουλήσει την επιχείρησή του Southern Marinas, στοχεύοντας σε αποτίμηση που πλησιάζει το 1 δισ. δολάρια, ανέφεραν οι πηγές.

Οι όμιλοι ιδιωτικών κεφαλαίων βλέπουν όλο και περισσότερο τις μαρίνες, έναν κατακερματισμένο κλάδο ιστορικά που κυριαρχείται από ανεξάρτητους φορείς εκμετάλλευσης, ως ένα πρόσφορο έδαφος για τη στρατηγική τους για τη συγχώνευση, όπου συνδυάζουν αυτόνομες εταιρείες, ενισχύοντας τα περιθώρια κέρδους.

Νωρίτερα φέτος, ο βραχίονας υποδομών της Blackstone σύναψε συμφωνία 5,6 δισ. δολαρίων για την αγορά της Safe Harbor Marinas, του μεγαλύτερου ομίλου μαρινών και επιχειρήσεων εξυπηρέτησης superyacht στις ΗΠΑ, από την Sun Communities, ένα trust επενδύσεων σε ακίνητα.

Αγκυροβόλια για superyachts και κεφάλαια

Όπως και με τα περιουσιακά στοιχεία υποδομών, οι ενοικιάσεις θέσεων στάθμευσης σε μαρίνες, οι οποίες συνήθως περιλαμβάνουν συμβάσεις διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, παρέχουν σταθερές και αξιόπιστες ταμειακές ροές. Επιπλέον, οι premium μαρίνες που εξυπηρετούν superyacht συνήθως απολαμβάνουν σταθερά υψηλά ποσοστά πληρότητας.

Η δημοτικότητα των superyacht μεταξύ πολύ πλούσιων Αμερικανών επέτρεψε επίσης στις επιχειρήσεις μαρινών, όπως η Suntex και η Southern, να εφαρμόσουν στρατηγικές τιμολόγησης που έχουν ενισχύσει τα κέρδη, ανέφεραν οι πηγές.

Η Suntex, με έδρα το Ντάλας, λειτουργεί περισσότερες από 90 μαρίνες, συμπεριλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, της Φλόριντα και της Καλιφόρνια, ενώ η Southern, με έδρα το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, λειτουργεί δεκάδες μαρίνες, κυρίως στη Φλόριντα και σε όλη την ανατολική ακτή.

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι οποιαδήποτε από τις δύο διαδικασίες πώλησης θα οδηγούσε σε συμφωνία, προειδοποίησαν οι πηγές, προσθέτοντας ότι η Centerbridge και η KSL ενδέχεται να επιλέξουν να διατηρήσουν τα περιουσιακά στοιχεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η Centerbridge, η οποία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 42 δισ. δολαρίων, επένδυσε για πρώτη φορά στην Suntex το 2021, ενώνοντας τις δυνάμεις της με την Resilient Capital Partners και την ομάδα διαχείρισης ως μέτοχοι. Πέρυσι, η Centerbridge, μαζί με ορισμένους από τους επενδυτές της, διοχέτευσε 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια στην Suntex για να αγοράσει περισσότερες μαρίνες σε όλες τις ΗΠΑ.

Η KSL, η οποία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αγόρασε πλειοψηφικό μερίδιο στην Southern Marinas το 2021. Η KSL κατέχει την Southern μαζί με την αρχική ομάδα διαχείρισης.

Πηγή: ΟΤ