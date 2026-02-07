sports betsson
Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
Γκλάντμπαχ-Λεβερκούζεν 1-1: Οι «ασπιρίνες» ισοφάρισαν με αυτογκόλ και είχαν δοκάρι (vid)
Η μια ομάδα φοβόταν την άλλη και έτσι Γκλάντμπαχ και Μπάγερ Λεβερκούζεν αναδείχθηκαν ισόπαλες. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού, έντεκα μέρες πριν από το ματς στο Καραϊσκάκη (18/2) πήρε ισοπαλία μετά από δυο νίκες

Από τη μια πλευρά ήταν τυχερή η Μπάγερ Λεβερκούζεν καθώς ισοφάρισε 1-1 με αυτογκόλ λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα του εκτός έδρας αγώνα της με την Γκλάντμπαχ για την 21η αγωνιστική της Μπουντεσλίγκα. Από την άλλη πλευρά ήταν και άτυχη καθώς στο 49’ είχε και δοκάρι. Ηταν ελαφρώς ανώτερη, είχε κατοχή μπάλας 60% αλλά ήταν και φλύαρη.

Η μια ομάδα φοβόταν την άλλη και φαντάζει δίκαιο το τελικό 1-1 μεταξύ της Γκλάντμπαχ και της Μπάγερ Λεβερκούζεν. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στα πλέι οφ του Champions League (πρώτο ματς στο Καραϊσκάκη στις 18/2) δεν πανικοβλήθηκε, αν και βρέθηκε να χάνει με 1-0 στο 10’. Οι παίκτες της επέβαλαν τον ρυθμό τους με πολλές πάσες, ενώ δεν απειλήθηκαν ιδιαίτερα.

YouTube thumbnail

Μετά το 1-1 η Μπάγερ βρίσκεται στην 5η θέση με 36 βαθμούς και παραχώρησε ισοπαλία μετά από δυο νίκες στο πρωτάθλημα με την Αϊντραχτ (εκτός) και τη Βέρντερ (εντός). Την επόμενη αγωνιστική (14/2) φιλοξενεί τη Ζανκτ Πάουλι, την οποία νίκησε 3-0 (εντός) στο Κύπελλο στις 3/2 .

Μπορεί η Λεβερκούζεν να μπήκε ορεξάτη και με τον αέρα των δυο νικών (συν μια στο κύπελλο), όμως οι «ασπιρίνες» δέχθηκαν γκολ στο 10’. Το 1-0 για την Γκλάντμπαχ έκανε ο Ενγκελχαρντ ο οποίος βρήκε τον στόχο, παίρνοντας το… ριμπάουντ στην αντίπαλη περιοχή.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν κατάφερε να συνέλθει από την ψυχρολουσία και προσπάθησε να ελέγξει τον ρυθμό με πολλές πάσες. Στο 22’ και στο 31’ ο Γκριμάλντο έβγαλε σέντρες που δεν τις εκμεταλλεύθηκαν οι συμπαίκτες του. Παρόμοια τύχη είχαν και κάποιες σέντρες της Γκλάντμπαχ στην περιοχή των φιλοξενούμενων.

Αυτό που δεν πέτυχαν οι επιθετικοί της Λεβερκούζεν, το πέτυχαν από μόνοι τους οι αντίπαλοι. Η Μπάγερ Λεβερκούζεν ισοφάρισε στο 44’ με αυτογκόλ του Σάντερ, μετά από κακή συνεννόηση με τον γκολκίπερ της Γκλάντμπαχ.

Ήταν άτυχη η Λεβερκούζεν στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου καθώς τη σταμάτησε το δοκάρι. Οι «ασπιρίνες» θα μπορούσαν να προηγηθούν στο 49’ αλλά το σουτ του Σικ βρήκε το αριστερό κάθετο δοκάρι. Οι παλμοί ανέβηκαν στο 75’, όμως η καλή σέντρα του Γκαρθία πέρασε χωρίς τελική προς την εστία, καθώς απομάκρυναν οι αμυντικοί των γηπεδούχων.

Μεγάλη ευκαιρία έχασε η Γκλάντμπαχ στο 78’ όταν κατέληξε άουτ σουτ του Κάστροπ.

ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ: Νίκολας, Σάντερ, Ελβέντι, Ντικς, Κάστροπ (78’ Σκάλι), Ρέιτζ, Ελγκελχαρντ, Στόεγκερ (79’ Μπολίν), Ούλιρχ (88’ Κιαρόντια), Ονορά (88’ Ματσίν), Ταμπάκοβιτς (68’ Σάρκο).

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Μπλάσβιχ, Κουανσά, Μπαντέ (46’ Πόκου), Ταπσόμπα, Αρτούρ, Φερνάντες (66’ Παλάσιος), Γκαρθία (88’ Αντριχ), Γκριμάλντο, Τίλμαν, Χόφμαν (80’ Τεριέ), Σικ (80 Κοφανέ).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής της Bundesliga:

Παρασκευή 6/2

Ουνιόν Βερολίνου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-1

Σάββατο 7/2

Φράιμπουργκ – Βέρντερ Βρέμης 1-0

Μάιντς – Άουγκσμπουργκ 2-0

Βόλφσμπουργκ – Μπορούσια Ντόρτμουντ 1-2

Σαν Πάουλι – Στουτγκάρδη 2-1

Χάιντεχαϊμ – Αμβούργο 0-2

Γκλάντμπαχ – Μπάγερ Λεβερκούζεν 1-1

Κυριακή 8/2

16:30 Κολωνία – Λειψία

18:30 Μπάγερν Μονάχου – Χόφενχαϊμ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

