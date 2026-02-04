Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι 3-0: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου οι Ασπιρίνες (vid)
Η Μπάγερ Λεβερκούζεν νίκησε εύκολα με 3-0 την Ζανκτ Πάουλι και πέρασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας μια εβδομάδα πριν από τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό για τα playoffs του Champions League.
- Τα Ιωάννινα ο επόμενος σταθμός για την Ιθάκη – Ποιοι θα συζητήσουν για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα
- Γαλλία: Σε κρίσιμη κατάσταση καθηγήτρια γυμνασίου – Δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από μαθητή
- Οι Ευρωπαίοι «καλά θα έκαναν να ακούσουν τον Μάριο Ντράγκι», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ
- Συνελήφθη ο πρώην σύζυγος της Τζιλ Μπάιντεν – Κατηγορείται για τον φόνο της γυναίκας του
Η Μπάγερ Λεβερκούζεν πέρασε άνετα στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας, επικρατώντας με 3-0 της Ζανκτ Πάουλι του Μανώλη Σάλιακα που έπαιξε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης.
Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στην ενδιάμεση φάση του Champions League καθάρισε τη νίκη και την πρόκριση με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Ο Τεριέ άνοιξε το σκορ με γκολ στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης, κάνοντας το 1-0 που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.
Στο 63ο λεπτό το Πάτρικ Σικ έκανε το 2-0 μετά από πάσα του Γκαρσία και και ο Χόφμαν έβαλε το… βουλοκέρι της πρόκρισης με γκολ του στο 90+3 έπειτα από τελική πάσα του Γκριμάλντο.
Για την Μπάγερ Λεβςερκούζεν ακολουθούν στις 7/2 η εκτός έδρας αναμέτρηση με την Γκλάντμπαχ και στις 14/2 φιλοξενεί και πάλι την Ζανκτ Πάουλι, αυτή τη φορά για την Bundesliga.
Έπειτα στις 18/2 ταξιδεύει στον Πειραιά για το πρώτο ματς των playoffs του Champions League, απέναντι στον Ολυμπιακό, ενώ στις 21/2 φιλοξενείται εκτός έδρας από την Ουνιόν Βερολίνου για το γερμανικό πρωτάθλημα, πριν υποδεχθεί και πάλι τους «ερυθρόλευκους» για την δεύτερη μάχη.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Μπάγερ Λεβερκούζεν
7/2 Γκλάντμπαχ – Λεβερκούζεν (Bundesliga)
14/2 Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι (Bundesliga)
18/2 Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (Champions League)
21/2 Ουνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν (Bundesliga)
24/2 Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός (Champions League)
- Άρσεναλ – Τσέλσι 1-0: Στον τελικό του Carabao Cup οι Κανονιέρηδες (vid)
- Αταμάν στους δημοσιογράφους έξω από τα αποδυτήρια: «Συνεχίστε να γράφετε…»
- Αλμπαθέτε – Μπαρτσελόνα 1-2: Πρόκριση στα ημιτελικά με Γιαμάλ και Αραούχο
- Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι 3-0: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου οι Ασπιρίνες (vid)
- Μπολόνια – Μίλαν 0-3: Πήρε το διπλό και μείωσε στους 5 από την κορυφή
- Ο Μάικ Ζαμπίδης επιστρέφει στο ρινγκ απέναντι στον Φλόιντ Μεϊγουέδερ – Πού και πότε θα γίνει η μεγάλη μάχη
- Κόντρα στην Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο η Εθνική πόλο γυναικών, Ολλανδία-Ουγγαρία ο τελικός
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Ολυμπιακού και τη νίκη του Παναθηναϊκού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις