Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός 1-4: Νίκη – βαθιά «ανάσα» για την ομάδα του Αγρινίου (vid)
Ποδόσφαιρο 07 Φεβρουαρίου 2026, 19:06

ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός 1-4: Νίκη – βαθιά «ανάσα» για την ομάδα του Αγρινίου (vid)

Μετά από έξι σερί ήττες ο Παναιτωλικός έβαλε «φρένο» στην κατρακύλα και επέστρεψε στις νίκες με «ηχηρό» τρόπο, επικρατώντας στην Λάρισα της ΑΕΛ Novibet με το εμφατικό 4-1!

Κείμενοin.gr Team
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Με τους Μπάτζι (2′)και Φάρλεϊ (45+4′) να σκοράρουν στο ντεμπούτο τους (Εστέμπαν στο 23′ και Σμυρλής στο 71′ τα υπόλοιπα γκολ), ο Παναιτωλικός ήταν καταιγιστικός στην «AEL FC Arena» καθώς επικράτησε με 4-1 της ΑΕΛ Novibet (31′ Γκαράτε), στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Super League!

Έτσι η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί έξι ηττών και με την 5η νίκη της, έφτασε τους 18 βαθμούς κι έβαλε φωτιά στη μάχη της παραμονής!

Από την πλευρά της η ομάδα του Σάββα Παντελίδη, μετά από τρεις σερί νίκες γνώρισε την 9η ήττα της και παρέμεινε στους 19 βαθμούς.

Όσον αφορά το παιχνίδι εν πολλοί κρίθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο μοιρασμένο στην κατοχή και χοντρικά στις ευκαιρίες, αλλά τελείως διαφορετικό όσον αφορά την αποτελεσματικότητά των δύο ομάδων.

Ο Παναιτωλικός μπήκε με γκολ από τα… αποδυτήρια, όταν βγαίνοντας τάχιστα στην κόντρα με τον Μάτσαν, αυτός γύρισε στον Ρόσα, ο οποίος με τβη σειρά του έκοψε άψογα για τον Μπάτζι που με κοντινή κεφαλιά έκανε το 0-1 μόλις στο 2′.

Οι γηπεδούχοι άρχισαν να σπαταλούν τις ευκαιρίες τους επίσης από νωρίς (στο 5′ ο Σαγκάλ δεν μπόρεσε να νικήσει τον Κουτσερένκο), ενώ πριν καλά καλά συνέλθουν από το πρώτο γκολ που δέχθηκαν, είδαν στο 12′ τον Σουρλή να αποχωρεί με τραυματισμό.

Αναγκαστική αλλαγή είχαν και οι φιλοξενούμενοι στο 16′ (αποχώρησε ο Μαυρίας), όμως αυτό δεν τους εμπόδισε να σκοράρουν επτά λεπτά (23′). Σε εκτέλεση κόρνερ του Ματσάν, η άμυνα της ΑΕΛ απομάκρυνε, όμως ο νεοεισλεθών  Εστεμπάν με άπιαστο σουτ λίγο έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2!

Ενδιάμεσα οι βυσσινί είχαν σπαταλήσει ακόμη μια ευκαιρία (19′ πλασέ ο Πέρες), όπως όμως και οι Αγρινιώτες (22′ Λομπάτο).

Στο 31′ οι ελπίδες της ΑΕΛ αναπτερώθηκαν όταν ο Πέρες σούταρε εκτός περιοχής, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, στη συνέχεια στην πλάτη του τερματοφύλακα Κουτσερένκο για να στρωθεί στον επερχόμενο Γκαράτε ο οποίος μείωσε από κοντά σε 1-2.

Ο καλός ρυθμός στο ματς συνεχίστηκε όμως αυτός που σκόραρε εκ νέου ήταν ο Παναιτωλικός, αυτή τη φορά με τον Ρόσα (στο ημίχρονο έγινε αλλαγή)  σκοράρει μέσα από την περιοχή μετά από ωραίες συνεργασίες.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ένταση του παιχνιδιού παρέμεινε υψηλή καπό τις δύο ομάδες, με την ΑΕΛ βεβαίως να είναι αυτή που έψαχνε το γκολ πιο επιτακτικά και τη ομάδα του Αναστασίου να δείχνει διάθεση να διαχειριστεί το προβάδισμά των δύο τερμάτων που είχε, χωρίς όμως να κλειστεί μαζικά πίσω.

Ο Παντελίδης πέρασε από νωρίς τον Σίστο, και στο 61′ τους Μούργο και Πασά, όμως η αλήθεια είναι πως η ομάδα του δεν έβρισκε διαδρόμους για να απειλήσει επί της ουσίας.  Έτσι ο Σμυρλής που είχε περάσει στις αρχές του Β’ μέρους για τον Παναιτωλικό, έβαλε το «κερασάκι στην τούρτα», κάνοντας το 1-4 στο 73′ με εξαιρετική ατομική ενέργεια και σουτ-«κανονιά»!

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:  Η επιθετική νοοτροπία του Παναιτωλικού. Παρά το γρήγορο γκολ, οι φιλοξενούμενοι δεν αρκέστηκαν στο προβάδισμά τους, αλλά συνέχισαν να ψάχνει και δεύτερο τέρμα το οποίο και πέτυχαν. Ομοίως έπραξαν κι όταν δέχθηκαν τη μείωση του σκορ, σημειώνοντας και τρίτο γκολ πριν τελειώσει το ημίχρονο.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Όταν μια ομάδα σκοράρει μόλις στο 2ο λεπτό, όπως έκανε ο Παναιτωλικός, φυσικά και αλλάζει το ματς υπέρ της.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Η ευάλωτη άμυνα της ΑΕΛ, αλλά και η αναποτελεσματικότητα στις ευκαιρίες που δημιούργησε.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η διαιτησία του Βεργέτη.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Παναιτωλικός ζήτησε φάουλ πάνω στον Ματσαν στην αρχή της φάσης του γκολ της ΑΕΛ, ωστόσο o Ματσούκας από το VAR δεν συμφώνησε μαζί του.

ΣΚΟΡΕΡ:

31′ Γκαράτε – 2′ Μπάτζι, 23′ Εστέμπαν, 45+4′ Φάρλεϊ, 73′ Σμυρλής

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Παντελάκης (46′ Σίστο), Όλαφσον, Φεριγκρά, Μπατουμπινσικά, Σουρλής (12’λ.τ. Ναόρ), Πέρες (61′ Μούργος), Γκαράτε (61′ Πασάς), Σαγκάλ, Τούπτα (78′ Νγκόι)

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (16’λ.τ. Εστεμπάν), Γκράναθ, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Σατσιάς, Ματσάν, Λομπάτο (67′ Άλεξιτς), Ρόσα (46′ Σμυρλής), Μπάτζι (81′ Χουάν Γκαρσία).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 17:00 – Σάββατο 14/2
Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet 21:00 Κυριακή 15/2

World
Κεντρικές Τράπεζες: Η χρονιά που χωρίζουν οι δρόμοι τους

Κεντρικές Τράπεζες: Η χρονιά που χωρίζουν οι δρόμοι τους

Τράπεζες
Τράπεζες: Με «συμμαχίες» στη μάχη για νέα δάνεια

Τράπεζες: Με «συμμαχίες» στη μάχη για νέα δάνεια

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Βόλφσμπουργκ – Ντόρτμουντ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους Βεστφαλούς, παρά το γκολ του Κουλιεράκη

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ πέρασε με σπουδαίο διπλό από την έδρα της Βόλφσμπουργκ επικρατώντας με 2-1 για την 21η αγωνιστική της Bundesliga, με τον Κουλιεράκη να σκοράρει για την ομάδα του. Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία.

Σύνταξη
On Field 07.02.26

Το διεθνές «ναυάγιο» των ΕΠΟ και ΚΕΔ στη διαιτησία

Η άνοδος του Βέλγου Ερικ Λάμπρεχτς, ο οποίος σφυρίζει Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, σε ηλικία 41 ετών στην ελίτ κατηγορία καταρρίπτει το αφήγημα ότι δεν υπήρχε Έλληνας διεθνής για να ανέβει

Βάιος Μπαλάφας
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε επίσημη καταγγελία κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα στην Euroleague
Μπάσκετ 07.02.26

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε επίσημη καταγγελία κατά του Μπαρτζώκα στην Euroleague

Σε επίσημη καταγγελία στη Euroleague κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα προέβη η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά το περιστατικό που είχε ο προπονητής του Ολυμπιακού με οπαδό του Παναθηναϊκού στο Ντουμπάι.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 6-17: Κέρδισε άνετα και στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο ματς με τη Ραντνίσκι
Πόλο Ανδρών 07.02.26

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 6-17: Κέρδισε άνετα και στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο ματς με τη Ραντνίσκι

Άνετη νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός επί του ΠΑΟΚ με 17-6, με τους ερυθρόλευκους να κάνουν το 13/13 στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα πόλο.

Σύνταξη
Αλλαγή γραμμής στην Premier League για τα σύμβολα Pride μετά από εσωτερικές αντιδράσεις
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Αλλαγή γραμμής στην Premier League για τα σύμβολα Pride μετά από εσωτερικές αντιδράσεις

Η απόφαση να πάψει η υποχρεωτική χρήση περιβραχιονίων και εμφανίσεων με ουράνια τόξα ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στη συμπερίληψη, την ατομική ελευθερία και την εικόνα του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
When Easter Bonus is Paid and How it is Calculated
English edition 07.02.26

When Easter Bonus is Paid and How it is Calculated

Private sector employees are entitled to the Easter bonus, which must be paid by Holy Wednesday, with amounts based on salary type, length of employment, and current wage level

Σύνταξη
Τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2026: Ένας φόρος τιμής στον Αρμάνι στα χρώματα της Ιταλίας
«Είσαι άψογη» 07.02.26

Τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2026: Ένας φόρος τιμής στον Αρμάνι στα χρώματα της Ιταλίας

Καθώς η φωτογραφία του αείμνηστου σχεδιαστή Τζόρτζιο Αρμάνι εμφανίστηκε σε μια γιγαντιαία οθόνη, η ιταλική σημαία παρουσιάστηκε από μια τιμητική φρουρά και 60 μοντέλα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συναγερμός για πλημμύρες στην περιοχή του Διδυμότειχου – Υπερχείλισαν τα φράγματα της Βουλγαρίας
Ελλάδα 07.02.26

Συναγερμός για πλημμύρες στην περιοχή του Διδυμότειχου – Υπερχείλισαν τα φράγματα της Βουλγαρίας

Μαζική εισροή υδάτων από τον Άρδα οδηγεί σε πλημμύρα αγροτεμαχίων σε Πύθιο, Ρήγιο και Σοφικό στον Έβρο – Έκκληση για άμεση κινητοποίηση κατοίκων και αγροτών

Σύνταξη
Δένδιας: Στόχος οι συνεργασίες του ινδικού αμυντικού οικοσυστήματος με το ελληνικό – Τι είπε για ΝΑΤΟ και Ευρώπη
Νέο Δελχί 07.02.26

Δένδιας: Στόχος οι συνεργασίες του ινδικού αμυντικού οικοσυστήματος με το ελληνικό – Τι είπε για ΝΑΤΟ και Ευρώπη

«Οι Έλληνες υπήρξαμε έμποροι καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας. Η Ινδία όμως φαινόταν πάντα 'απρόσιτη'. Θεωρώ ακριβώς λόγω του ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Πλέον είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Θύματα του γιατρού που καταδικάστηκε για «φακελάκι» αποκαλύπτουν – «Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει εγκληματήσει μόνο μία φορά»
Ελλάδα 07.02.26

Θύματα του γιατρού που καταδικάστηκε για «φακελάκι» αποκαλύπτουν – «Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει εγκληματήσει μόνο μία φορά»

«Αυτός ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να χειρουργεί και πόσω μάλλον σε ένα δημόσιο νοσοκομείο», αναφέρει ένα από τα θύματα του γιατρού που καταδικάστηκε για «φακελάκι»

Σύνταξη
Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ παραπέμπεται επισήμως σε δίκη με τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου
Νέο Μεξικό 07.02.26

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ παραπέμπεται επισήμως σε δίκη με τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου

Σώμα ενόρκων στο Νέο Μεξικό απήγγειλε επίσημα κατηγορίες σε βάρος του Τίμοθι Μπάσφιλντ για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, ανοίγοντας τον δρόμο για την παραπομπή του σε δίκη, ενώ η υπεράσπιση κάνει λόγο για υπόθεση που «δεν μπορεί να αποδειχθεί στο δικαστήριο»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το διεθνές «ναυάγιο» των ΕΠΟ και ΚΕΔ στη διαιτησία
On Field 07.02.26

Το διεθνές «ναυάγιο» των ΕΠΟ και ΚΕΔ στη διαιτησία

Η άνοδος του Βέλγου Ερικ Λάμπρεχτς, ο οποίος σφυρίζει Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, σε ηλικία 41 ετών στην ελίτ κατηγορία καταρρίπτει το αφήγημα ότι δεν υπήρχε Έλληνας διεθνής για να ανέβει

Βάιος Μπαλάφας
Αμπελόκηποι: Δύο συλλήψεις για απόπειρα απάτης – Το κόλπο των δραστών με τα παράλληλα τηλεφωνήματα σε κινητό και σταθερό
Αμπελόκηποι 07.02.26

Δύο συλλήψεις για απόπειρα απάτης - Το κόλπο των δραστών με τα παράλληλα τηλεφωνήματα σε κινητό και σταθερό

Οι δύο νεαροί παρίσταναν υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και προσπαθούσαν να πείσουν γυναίκα να βγάλει στην πόρτα χρήματα και χρυσαφικά στους Αμπελόκηπους

Σύνταξη
Συγκλονιστική μαρτυρία για το ναυάγιο στη Χίο – «Οι άνθρωποι λες και ήταν από πολύνεκρο τροχαίο»
Ελλάδα 07.02.26

Συγκλονιστική μαρτυρία για το ναυάγιο στη Χίο – «Οι άνθρωποι λες και ήταν από πολύνεκρο τροχαίο»

Είχαμε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, βαρείς τραυματισμούς, είχαμε κατάγματα, είπε η Μαρία Σαραντινίδου, αντιπρόεδρος σωματείου εργαζομένων και υποδιευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας, για το ναυάγιο στη Χίο

Σύνταξη
Η αγάπη του Καρόλου Ντίκενς για τη Μαίρη Χόγκαρθ, την αδελφή της συζύγου του
Σαν σαπουνόπερα 07.02.26

Η αγάπη του Καρόλου Ντίκενς για τη Μαίρη Χόγκαρθ, την αδελφή της συζύγου του

Μια έκθεση στο μουσείο του κλασικού συγγραφέα Καρόλου Ντίκενς, στο Λονδίνο, επικεντρώνεται στις γυναίκες της ζωής και του έργου του -και τις τρεις αδερφές που συνέβαλλαν στη διαμόρφωση αυτών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παπασταύρου: Συνεργασία μεταξύ ΥΠΕΝ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας
Πολιτική Γραμματεία 07.02.26

Παπασταύρου: Συνεργασία μεταξύ ΥΠΕΝ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας

Ο Σταύρος Παπασταύρου επισκέφθηκε μαζί με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου την πρότυπη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων της Σκάλας Λακωνίας

Σύνταξη
UN Panel Approves Sanctions Exemptions for North Korea Aid
English edition 07.02.26

UN Panel Approves Sanctions Exemptions for North Korea Aid

A UN Security Council committee has agreed to exempt 17 humanitarian projects from sanctions on North Korea, clearing the way for delayed aid deliveries as Seoul and Washington seek renewed engagement with Pyongyang

Σύνταξη
