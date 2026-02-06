Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Συνταγματική Αναθεώρηση – Τι αποφάσισε η Πολιτική Γραμματεία

Την ανάγκη να προχωρήσουν οι προοδευτικές συνεργασίες τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην πολιτική απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας, που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης. Τα μέλη της συζήτησαν όλα τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, καθώς και τις προτάσεις του κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση, τις προοδευτικές συνεργασίες, την ψήφο των αποδήμων, την τραγωδία στη Χίο, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και το εθνικό απολυτήριο.

Ειδικά στο θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης, η ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει, στην απόφασή της, πως «η υποκρισία του κύριου Μητσοτάκη έχει και ένα όριο. Αφού καταπάτησε βάναυσα το Σύνταγμα με τις υποκλοπές, με την παραβίαση του άρθρου 86 στις δικογραφίες της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για το έγκλημα των Τεμπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και με την εκπρόθεσμη νομοθέτηση του εφαρμοστικού νόμου για την αποσβεστική προθεσμία, με την καταπάτηση του άρθρου 16 για την μετατροπή των κολεγίων σε ΑΕΙ, με μια σειρά αυταρχικών απαγορεύσεων συνταγματικών ελευθεριών, τώρα εμφανίζεται ως επισπεύδων της Συνταγματικής Αναθεώρησης».

«Και μάλιστα», επισημαίνει, «ζητάει συναινέσεις ένας διχαστικός πρωθυπουργός που δεν επιδίωξε συναινέσεις ούτε καν στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας», διαμηνύοντας πως «δεν θα επιτρέψουμε να γίνει το Σύνταγμα θύμα της βαθιά συντηρητικής και νεοφιλελεύθερης επίθεσης που θέλει να εξαπολύσει ο κύριος Μητσοτάκης, κάτι που φάνηκε από τις πρώτες κιόλας δηλώσεις του».

Όσο για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και προοδευτικής διακυβέρνησης η ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει πως «δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο» και προειδοποιεί πως «αν δεν υπάρξει συστράτευση στον προοδευτικό χώρο και ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος, που μπορεί να πείσει ότι θα κερδίσει τη ΝΔ, τότε το κενό θα το καλύψουν άλλες δυνάμεις», προσθέτοντας πως «σε αυτό το περιβάλλον, ο προοδευτικός χώρος δεν έχει την πολυτέλεια να επιμένει σε επιμέρους διαφωνίες, σε εγωισμούς, σε διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος ή να εφευρίσκονται νέες διαχωριστικές γραμμές σήμερα. Οι ευθύνες όλων στον προοδευτικό χώρο είναι ιστορικές και οφείλουν να τοποθετηθούν καθαρά».

Οι κύριες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Συνταγματική Αναθεώρηση

1. Ενίσχυση της προστασίας των ατομικών και προσωπικών ελευθεριών και

αντιμετώπιση των διακρίσεων (άρθρο 5).

2. Ενίσχυση του απαραβίαστου του ιδιωτικού βίου και κατοχύρωση του δικαιώματος πρόσβασης σε πληροφορίες (άρθρο 5Α).

3. Εισαγωγή πλαισίου διαφάνειας και αμεροληψίας και αποκλεισμός εξυπηρέτησης συμφερόντων στη λειτουργία των ΜΚΔ (άρθρο 15Α).

4. Προστασία, διαφύλαξη και αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας (νέο άρθρο 17 Α), προστασία του δημοσίου χώρου και δημόσιων αγαθών, δικτύων μεταφοράς και διανομής ενέργειας και δικτύων μέσων σταθερής τροχιάς.

5. Προστασία οικογένειας και μητρότητας, παιδικής ηλικίας, υποχρέωση του Κράτους για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, συνταγματική κατοχύρωση του ΕΣΥ, εξασφάλιση στέγης, ειδική προστασία σε ανάπηρους και ευάλωτους, Δημογραφική πολιτική (άρθρο 21).

6. Προστασία της εργασίας, των συλλογικών συμβάσεων και των εργασιακών

δικαιωμάτων (άρθρο 22)

7. Το Κράτος μεριμνά για την δίκαιη ανακατανομή του πλούτου και την επίτευξη της πραγματικής ισότητας μεταξύ των πολιτών ώστε η τεχνολογική εξέλιξη να μην προσβάλλει τα δικαιώματα του ανθρώπου (άρθρο 25).

8. Αλλαγή τρόπου εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας με εξασφάλιση συναινέσεων, αποκλείοντας ενδεχόμενο μονοκομματικού ΠτΔ (άρθρο 32).

9. Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών, λαϊκή νομοθετική αρνησικυρία, δικαίωμα αναπομπής νομοσχεδίου από 80.000 εκλογείς (άρθρο 42), ρητή κατοχύρωση του θεσμού του δημοψηφίσματος μετά από λαϊκή πρωτοβουλία (άρθρο 44), στήριξη της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας (άρθρο 73) και των θεσμών άμεσης δημοκρατίας και άμεσης λαϊκής σύμπραξης στη νομοθετική λειτουργία (άρθρα 42, 43 και 73).

10. Αλλαγή του πλαισίου των εξεταστικών επιτροπών (άρθρο 68).

11. Δημιουργία κεντρικού οργάνου Δημόσιας Διοίκησης (Ανώτατο Συμβούλιο

Δημόσιας Διοίκησης) (άρθρο 82).

12. Απεξάρτηση της διαδικασίας ελέγχου και δίωξης υπουργών από την κυβερνητική πλειοψηφία και ενίσχυση του ρόλου της δικαστικής εξουσίας (άρθρο 86).

13. Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, του δημόσιου ελέγχου των αποφάσεών της,

εκδημοκρατισμός της λειτουργίας της, επιλογή ηγεσίας με συμμετοχή της Βουλής και όλων των λειτουργών της Δικαιοσύνης με ακύρωση της κυβερνητικής παντοδυναμίας και αυθαιρεσίας (άρθρο 90, 91).

14. Ενίσχυση του ρόλου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων ώστε να αποτελούν τον κανόνα και να μειωθεί η δυνατότητα εξαιρέσεων, εφόσον εκφράζουν τη λαϊκή κυριαρχία (άρθρο 97).

15. Ουσιαστική ενίσχυση της αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης (άρθρα 101, 102).

16. Θωράκιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών – Παρουσία Προέδρων στη Βουλή (άρθρο 101Α).

Η Πολιτική Απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Για την τραγωδία στη Χίο

Η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ συνεδριάζει σήμερα λίγες ημέρες μετά την πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο με 15 νεκρούς μετανάστες και δεκάδες τραυματίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ εκφράζει τη βαθιά οδύνη του για τον άδικο χαμό αυτών των ανθρώπων και τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Παράλληλα, τονίζει ότι πρέπει να υπάρξει διαφανής, αξιόπιστη και ανεξάρτητη έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Δεν θα γίνει αποδεκτή καμία προσπάθεια συγκάλυψης. Αυτό οφείλει να ζητήσει και η ελληνική κυβέρνηση και όχι να σπεύδει να βγάλει η ίδια πόρισμα για τις συνθήκες της τραγωδίας. Η τραγωδία της Πύλου πριν τρία χρόνια και το πόρισμα κόλαφος από τον Συνήγορο του Πολίτη και η ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί για τους χειρισμούς του Λιμενικού, αλλά και η καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση του κράτους δικαίου, θα έπρεπε να κάνουν τους κυβερνητικούς παράγοντες πιο προσεκτικούς.

Ωστόσο, η δήθεν κεντρώα κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει οξύνει την αντιμεταναστευτική πολιτική της, αλλά και τη ρητορική της, η οποία εκτός των άλλων κινδύνων ευνοεί ξενοφοβικές λογικές που απαξιώνουν έως και την ανθρώπινη ζωή. Έχει επιλέξει να έχει υπουργό Μετανάστευσης έναν ακροδεξιό εκπρόσωπο του τραμπισμού στην Ελλάδα και την ίδια ώρα ανέχεται τις απόψεις του επίσης ακροδεξιού αντιπροέδρου της ΝΔ και υπουργού Υγείας υπέρ των παράνομων επαναπροωθήσεων. Είναι καθαρό ότι η κυβέρνηση επιλέγει να χαϊδέψει ακροδεξιά ακροατήρια, αφαιρώντας δικαιώματα από τους ευάλωτους, αντιγράφοντας την πολιτική Τραμπ που στοχοποιεί και επιτίθεται στους μετανάστες, μια πολιτική που, ταυτόχρονα, αμφισβητεί το Διεθνές Δίκαιο και την κυριαρχία και τα δικαιώματα χωρών και λαών. Απέναντι σε αυτές τις απάνθρωπες λογικές, οφείλουμε να σημειώσουμε την τεράστια συνεισφορά του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο νοσοκομείο της Χίου για την περίθαλψη των διασωθέντων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ τονίζει ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το διαρκές ανθρώπινο δράμα και αυτό θα γίνει μόνο με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, στο Δίκαιο της Θάλασσας και στα ανθρώπινα δικαιώματα και με νόμιμες και ασφαλείς οδούς μετανάστευσης και ασύλου, στο πλαίσιο ενός νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, που είναι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης των κυκλωμάτων διακινητών που κερδοσκοπούν πάνω στον ανθρώπινο πόνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επιμένει στην υπεράσπιση του Διεθνούς Δικαίου και των διεθνών συνθηκών συνολικά και τονίζει την ανάγκη να επιστρέψει η χώρα στην ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, απέναντι στη σχετικοποίηση του σεβασμού της διεθνούς νομιμότητας και απέναντι στο δόγμα του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου των ΗΠΑ που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Παράλληλα, στηρίζουμε τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης απέναντι σε λογικές υποτέλειας και υποταγής.

Κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα

Στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης της ΝΔ τα αδιέξοδα και τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται για τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία. Μετά τη δίμηνη παρουσία τους στα μπλόκα και την άρνηση της κυβέρνησης να τους ενισχύσει ουσιαστικά, οι αγρότες προχωρούν σε νέες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα και στην Αθήνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ βρέθηκε δίπλα τους με συγκεκριμένες προτάσεις και θα συνεχίσει να τους στηρίζει. Την ίδια ώρα, η ακρίβεια συνεχίζει να είναι το κύριο πρόβλημα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στα καύσιμα, στη στέγη. Πίσω από τον κυνισμό της φράσης «το τζάμπα πέθανε» για τους μισθούς και τα ενοίκια των εκπαιδευτικών κρύβεται η συνολική κυβερνητική αδιαφορία αλλά και άγνοια για τα καθημερινά προβλήματα των λαϊκών στρωμάτων, την ώρα που τα καρτέλ θησαυρίζουν με δισεκατομμύρια κερδών και υπερκερδών.

Τραγικό αποτέλεσμα αυτής της κυβερνητικής πολιτικής είναι ο θλιβερός απολογισμός των διαρκώς αυξανόμενων εργατικών δυστυχημάτων και ατυχημάτων που αναδείχτηκε ως κεντρικό ζήτημα το τελευταίο διάστημα μετά το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στη βιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα με πέντε νεκρές εργάτριες. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει αναδείξει αυτό το μείζον ζήτημα εδώ και πολύ καιρό και έχει προειδοποιήσει ότι η εντατικοποίηση της εργασίας σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση και υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών και την υποκαταγραφή των εργατικών δυστυχημάτων και ατυχημάτων οδηγεί σε κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Ωστόσο, η κυβέρνηση της ΝΔ αντί να αναλάβει τις ευθύνες της, επιλέγει τις επιθέσεις στην αντιπολίτευση και τη στοχοποίηση των εκπροσώπων των εργαζομένων και συνεχίζει να υποβαθμίζει το μέγεθος του προβλήματος.

Παράλληλα, η συγκάλυψη των γαλάζιων σκανδάλων εντείνει το αίσθημα θυμού σε όλο και μεγαλύτερο μέρος των πολιτών, κάτι που όψιμα αναγνώρισε στην τελευταία του συνέντευξη και ο κύριος Μητσοτάκης, χωρίς να κάνει, όμως, τίποτα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μετά την άρνηση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβερνητική πλειοψηφία έκλεισε άρον – άρον και την Εξεταστική Επιτροπή για το γαλάζιο σκάνδαλο αποκλείοντας κρίσιμους μάρτυρες, καθυστερώντας αιτήματα για σημαντικά έγγραφα και αρνούμενη να ερευνήσει σε βάθος τις ευθύνες της περιόδου 2019-2025, οι οποίες βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ ζήτησε πλήρη διερεύνηση, κλήση όλων των εμπλεκομένων πολιτικών προσώπων και απόδοση ευθυνών. Η διερεύνηση του σκανδάλου δεν τελειώνει εδώ. Θα επιστρέψει στη Δικαιοσύνη, στην κοινωνία και στην κρίση των πολιτών.

Σε αυτό το κοινωνικό και πολιτικό έδαφος έχει καταστεί πλειοψηφικό στην κοινωνία το αίτημα της πολιτικής αλλαγής. Ωστόσο, αν αυτό το αίτημα δεν έχει σαφές αριστερό και προοδευτικό πρόσημο, το κενό μπορεί να το καλύψουν άλλες δυνάμεις. Αυτό το περιβάλλον είναι ευνοϊκό για αντιπολιτικές, δήθεν αντισυστημικές και βαθιά συντηρητικές δυνάμεις, κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει σε όλο και περισσότερες χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ.

Το προαναγγελθέν κόμμα από την κυρία Καρυστιανού έρχεται σε αυτό ακριβώς το περιβάλλον και επηρεάζει οριζόντια το πολιτικό σύστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ σέβεται τους συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, τιμάει τον αγώνα τους, στήριξε με κάθε μέσο και συνεχίζει να στηρίζει κάθε προσπάθεια για την απόδοση δικαιοσύνης. Ωστόσο, η απάντηση στο αίτημα της κοινωνικής πλειοψηφίας για πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να είναι η αντιπολιτική, η απαξίωση συνολικά του πολιτικού συστήματος και του πολιτικού προσωπικού της χώρας και η άρνηση της σημασίας της διάκρισης της Αριστεράς από τη Δεξιά, με επιχειρήματα βγαλμένα από το βαθύ αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο στο πολιτικό σύστημα. Ούτε ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ για τη χρεοκοπία της χώρας και τα μνημόνια.

Η απάντηση στο σημερινό καθεστώς αδικίας και διαφθοράς πρέπει να είναι αριστερή, προοδευτική και δημοκρατική. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ θα βρίσκεται καθαρά απέναντι σε σκοταδιστικές αντιλήψεις, όπως αυτές που ακούστηκαν για τις αμβλώσεις αλλά και σε ακραίες θέσεις για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και το μεταναστευτικό. Ούτε είναι «εθνική προδοσία» ο ελληνοτουρκικός διάλογος ούτε ήταν «τεμενάδες» η Συμφωνία των Πρεσπών. Ήταν μια πατριωτική συμφωνία προς όφελος των συμφερόντων της εξωτερικής μας πολιτικής. Ούτε βεβαίως είναι «παράνομοι εισβολείς» οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που αφήνουν σπίτι, οικογένεια και πατρίδα με κίνδυνο τη ζωή τους για να βρουν μια δουλειά και ένα καλύτερο μέλλον.

Αντιμέτωπος με την πολιτική και κοινωνική του περιθωριοποίηση, ο κύριος Μητσοτάκης τον τελευταίο καιρό επιχειρεί να παίξει το χαρτί της συναίνεσης με μία σειρά πρωτοβουλιών, όπως στις συλλογικές συμβάσεις, την ψήφο των αποδήμων, την αναθεώρηση του Συντάγματος και το εθνικό απολυτήριο. Ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί να βγει από το αδιέξοδό του φορώντας ένα κεντρώο και δήθεν εκσυγχρονιστικό προσωπείο, συσκοτίζοντας τις ευθύνες του και καλώντας υποκριτικά σε διάλογο. Όσες τακτικές κινήσεις κι αν κάνει, όμως, δεν μπορεί να κρύψει την πραγματικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει σαφές μέτωπο απέναντι στη ΝΔ και στις Δεξιές πολιτικές και συνολικά οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να μην δώσουν συναίνεση στον σχεδιασμό του κύριου Μητσοτάκη.

Για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Η υποκρισία του κύριου Μητσοτάκη έχει και ένα όριο. Αφού καταπάτησε βάναυσα το Σύνταγμα με τις υποκλοπές, με την παραβίαση του άρθρου 86 στις δικογραφίες της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για το έγκλημα των Τεμπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και με την εκπρόθεσμη νομοθέτηση του εφαρμοστικού νόμου για την αποσβεστική προθεσμία, με την καταπάτηση του άρθρου 16 για την μετατροπή των κολεγίων σε ΑΕΙ, με μια σειρά αυταρχικών απαγορεύσεων συνταγματικών ελευθεριών, τώρα εμφανίζεται ως επισπεύδων της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Και μάλιστα ζητάει συναινέσεις ένας διχαστικός πρωθυπουργός που δεν επιδίωξε συναινέσεις ούτε καν στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει το Σύνταγμα θύμα της βαθιά συντηρητικής και νεοφιλελεύθερης επίθεσης που θέλει να εξαπολύσει ο κύριος Μητσοτάκης κάτι που φάνηκε από τις πρώτες κιόλας δηλώσεις του.

Στο όνομα δήθεν της καταπολέμησης του βαθέος κράτους, καλλιεργεί τον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των δημοσίων υπαλλήλων με στόχο την άρση της μονιμότητας σε σύνδεση με την αξιολόγηση, τις απολύσεις και ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών και την εγκαθίδρυση ενός γαλάζιου κομματικού κράτους. Παράλληλα, με την αναθεώρηση του άρθρου 16 επιχειρεί να δώσει το τελειωτικό χτύπημα στα δημόσια πανεπιστήμια προς όφελος των κολλεγίων, ενώ με τον ορισμό δημοσιονομικού κόφτη στο Σύνταγμα της χώρας επιχειρεί να «συνταγματοποιήσει» τη λιτότητα, την ώρα που όσες χώρες έχουν εφαρμόσει αντίστοιχα μέτρα στο παρελθόν ήδη τα αναθεωρούν.

Ναι, χρειάζεται Συνταγματική Αναθεώρηση, αλλά και μία προοδευτική κυβέρνηση, που θα σεβαστεί τους Συνταγματικούς κανόνες και θα ενισχύσει το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Είναι χρέος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και όλων των προοδευτικών δυνάμεων να μην επιτρέψουν να υπάρξουν κερκόπορτες, για να υλοποιήσει ο κύριος Μητσοτάκης το σχέδιό του εις βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας.

Η συζήτηση για την αναθεώρηση πρέπει να δώσει εντολή για ουσιαστική συναίνεση στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, που θα διαθέτει και τη νωπή εντολή των πολιτών. Και για αυτό το λόγο δεν πρέπει να δοθεί το όριο των 180 ψήφων. Έτσι θα διασφαλιστεί και ότι δεν θα ανοίξει οποιαδήποτε κερκόπορτα για ασυδοσία, όπως αυτή που επέδειξε στη συνταγματική αλλαγή το 2019 ο κύριος Μητσοτάκης με μία σειρά αντιδραστικές αλλαγές, όπως η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Η αναθεωρητική Βουλή είναι η επόμενη. Εκεί θα κριθούμε όλοι και ζητάμε από τους πολίτες να δώσουν εντολή και για προοδευτική κυβέρνηση και για προοδευτική αναθεώρηση. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να ζητά συναίνεση μετά από τέτοια απαξίωση των συνταγματικών κανόνων και τόσες παραβιάσεις τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ άνοιξε εγκαίρως αυτή τη συζήτηση και έχει επεξεργασμένες προτάσεις για αλλαγές που θα κατοχυρώνουν τα δημόσια αγαθά, τις Ανεξάρτητες Αρχές, το κράτος δικαίου, τη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία, τη δημόσια Υγεία και τη δημόσια Παιδεία, το περιβάλλον, την αξιοπρεπή διαβίωση, τα εργασιακά δικαιώματα και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ο διάλογος για τη Συνταγματική Αναθεώρηση είναι υψίστης δημοκρατικής σημασίας και δίνει τη δυνατότητα ουσιαστικών συγκλίσεων του προοδευτικού κόσμου και των κομμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση με στόχο έναν ουσιαστικό δημόσιο διάλογο. Σε αυτή την κατεύθυνση πολύτιμη θα είναι και η συμβολή του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς.

Για την ψήφο των αποδήμων

Η ψήφος των αποδήμων είναι ένα προσφιλές θέμα του κύριου Μητσοτάκη, που το χρησιμοποιεί διαχρονικά για επικοινωνιακά παιχνίδια προκειμένου να αλλάξει την ατζέντα. Επτά χρόνια μετά τον νόμο Θεοδωρικάκου το 2019 και ενώ μεσολάβησαν η τροπολογία Βορίδη το 2021, ο νόμος Κεραμέως το 2023 και η προσβολή της Βουλής με αλλαγή της τελευταίας στιγμής της κυρίας Κεραμέως το 2024 στην επιστολική ψήφο, ξαφνικά ο κύριος Μητσοτάκης είδε νέες αδυναμίες στη δική του νομοθεσία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ συμμετέχει στις διαδικασίες της άτυπης διακομματικής επιτροπής καταθέτοντας τις θέσεις του αλλά και τις επιφυλάξεις του αναφορικά με την πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών. Συγκεκριμένα, α. την ανάγκη ουσιαστικής διαβούλευσης με τον απόδημο ελληνισμό, όταν μάλιστα η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αδρανοποιήσει το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, β. τη διασφάλιση των αναγκαίων εγγυήσεων για το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας, ιδίως μετά το σκάνδαλο της διαρροής προσωπικών δεδομένων από τους εκλογικούς καταλόγους σε ευρωβουλευτή και στο κόμμα της ΝΔ, γ. τη διασφάλιση της αρχής της αντιπροσωπευτικότητας, της δημοκρατικής εκπροσώπησης, της ισοτιμίας και της ποσόστωσης φύλου, που δεν διασφαλίζονται με την προτεινόμενη, ενιαία, τριεδρική περιφέρεια αποδήμων με σταυρό και δ. την θέσπιση μόνιμης διακομματικής επιτροπής που θα παρακολουθεί και θα ελέγχει όλες τις φάσεις της προεκλογικής και εκλογικής διαδικασίας, που κατήργησε η ΝΔ.

Για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Την ώρα που η Ευρώπη θέτει ως στόχο την κάλυψη κατά 80% των εργαζομένων από Συλλογικές Εργασίας, η χώρα μας βρίσκεται μόνο στο 24%. Και αυτό βαραίνει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μια κυβέρνηση που έχει καταργήσει βασικά εργασιακά δικαιώματα, που έχει κάνει παρελθόν το οκτάωρο και την πενθήμερη εργασία, που έχει επιβάλει το 10άωρο, το 13ωρο, τους εργαζόμενους των 24 ωρών, τις απλήρωτες υπερωρίες, τις υπερωρίες ακόμη και στην εκ περιτροπής εργασία, που δεν ενισχύει με προσωπικό την Επιθεώρηση Εργασίας, αφήνοντας ατιμώρητη την εργοδοτική αυθαιρεσία και τη χώρα να καταγράφει το ένα θλιβερό ρεκόρ εργατικών δυστυχημάτων μετά το άλλο και παράλληλα έχει νομοθετήσει την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση φέρνει το νομοσχέδιο με τον βαρύγδουπο τίτλο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας». Τα κυβερνητικά ψέματα, όμως, για τη δήθεν ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων έχουν καταρρεύσει από νωρίς. Δεν επαναφέρει την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση και την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης, περιορίζει τον ρόλο της Διαιτησίας και του ΟΜΕΔ, γεγονός που περιορίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων και τη διαπραγματευτική τους ισχύ. Το νομοσχέδιο δεν κάνει παρά ένα μόνο μικρό και καθυστερημένο βήμα ως προς την επεκτασιμότητα και ένα ατελές βήμα ως προς την επιστροφή της μετενέργειας στην προμνημονιακή περίοδο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους και στηρίζει τα δίκαια αιτήματά τους να ακυρωθούν όλοι οι Νόμοι της ΝΔ που έχουν καταδικάσει τους εργαζόμενους στην ανέχεια, στην υπερεργασία, το φόβο και την ανασφάλεια.

Για το Εθνικό Απολυτήριο

Όσα αφήνει να αιωρούνται η κυβέρνηση για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα δεν αποτελούν μια σοβαρή εκπαιδευτική πρόταση, αλλά ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Η κυβέρνηση μιλά για «εθνικό διάλογο», τη στιγμή που η ίδια δεν έχει ξεκαθαρίσει ούτε τις βασικές της προθέσεις. Τι ακριβώς θέλει να αλλάξει και πώς θα το κάνει, πώς θα διασφαλίσει την ισοτιμία των μαθητών σε όλη τη χώρα, αν σκέφτεται αύξηση των εξετάσεων. Δεν έχει παρουσιάσει κανένα συγκεκριμένο πλάνο, δεν έχει καταθέσει καμία δομημένη πρόταση πάνω στην οποία να μπορεί να γίνει ουσιαστική διαβούλευση. Όλα αυτά γεννούν εύλογες ανησυχίες ότι το «Εθνικό Απολυτήριο» της κυβέρνησης μπορεί να οδηγήσει σε ένα νέο, ακόμη πιο εξοντωτικό σύστημα εξετάσεων με περισσότερη πίεση στους μαθητές, που εν τέλει θα οξύνει τις κοινωνικές ανισότητες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει συγκεκριμένη πρόταση για το σύστημα εισαγωγής στη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση και θα την καταθέσει άμεσα στον δημόσιο διάλογο. Ένα σύστημα πραγματικά ίσων ευκαιριών που θα επιβραβεύει την αξιοκρατία και θα διασφαλίζει το αδιάβλητο. Ένα σύστημα να ανοίγει δρόμους και όχι να τους κλείνει. Η εκπαίδευση δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς χωρίς σχέδιο. Ένας πραγματικός εθνικός διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο προϋποθέτει διαφάνεια, σεβασμό, συγκεκριμένες προτάσεις και ουσιαστική συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Να αφήσει, λοιπόν, η κυβέρνηση τις εντυπώσεις και να μιλήσει καθαρά.

Κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα η πολιτική αλλαγή και η προοδευτική διακυβέρνηση

Για όλα αυτά, η πολιτική αλλαγή και η προοδευτική διακυβέρνηση αποτελούν επείγουσα κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα. Οι στιγμές είναι κρίσιμες για την κοινωνία, για τη δημοκρατία και για το μέλλον της χώρας. Η προοδευτική παράταξη δεν έχει το δικαίωμα της αδράνειας. Ο κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου είναι μια επιλογή που ευνοεί το σημερινό καθεστώς εξουσίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ εδώ και έναν χρόνο, με τόλμη, με σοβαρότητα και με συνέπεια προτείνει τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ώστε μέσα από τη συστράτευση πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων να υπάρξει ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος εξουσίας που θα κερδίσει τη ΝΔ στις επόμενες εκλογές, θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας και θα εφαρμόσει ένα προοδευτικό πρόγραμμα βαθιών αλλαγών υπέρ της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας.

Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Αν δεν υπάρξει συστράτευση στον προοδευτικό χώρο και ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος, που μπορεί να πείσει ότι θα κερδίσει τη ΝΔ, τότε το κενό θα το καλύψουν άλλες δυνάμεις. Σε αυτό το περιβάλλον, ο προοδευτικός χώρος δεν έχει την πολυτέλεια να επιμένει σε επιμέρους διαφωνίες, σε εγωισμούς, σε διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος ή να εφευρίσκονται νέες διαχωριστικές γραμμές σήμερα. Οι ευθύνες όλων στον προοδευτικό χώρο είναι ιστορικές και οφείλουν να τοποθετηθούν καθαρά.

Σε αυτή τη μεγάλη υπόθεση, απαιτείται η ενεργοποίηση όλου του δυναμικού του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, των στελεχών, των μελών, των οργανώσεων του κόμματος σε ενωτικές δράσεις και πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα, στις γειτονιές, στους χώρους εργασίας, στα κινήματα. Η υπόθεση της προοδευτικής διεξόδου της πατρίδας μας μπορεί και πρέπει να γίνει υπόθεση των πολιτών. Είναι αναγκαίο να διαμορφωθούν οι κοινωνικοί και πολιτικοί συσχετισμοί και σε αυτή την κατεύθυνση ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ οφείλει να είναι πρωταγωνιστικός και το κοινωνικό αποτύπωμα της ενωτικής προοδευτικής του πρότασης οφείλει να είναι ισχυρό.

Με συντροφικούς και συλλογικούς όρους, με οργάνωση, με συντεταγμένες και πολιτικές διαδικασίες που αφορούν τις προοδευτικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, αλλά παράλληλα ανοιχτές σε κάθε προοδευτικό πολίτη που αγωνιά και αγωνίζεται για να απαλλαγεί η χώρα από το καθεστώς της αδικίας και της διαφθοράς και να ξημερώσει μια καινούργια ημέρα για τη χώρα και την κοινωνία, με δικαιοσύνη και δημοκρατία.