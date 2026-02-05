ΣΥΡΙΖΑ: Απαιτούμε πλήρη διερεύνηση της τραγωδίας στη Χίο

Νέα επίθεση στον πρωθυπουργό και τον υπουργό Μετανάστευσης εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στην Χίο, για την οποία απαιτεί, όπως τονίζει, πλήρη διερεύνηση.

Η Κουμουνδούρου σημειώνει χαρακτηριστικά πως «υπάρχει μια δομική διαφορά ανάμεσά μας, που ηλεκτρίζει – δικαιολογημένα – τη δημόσια συζήτηση για την τραγωδία της Χίου αναφορικά με το μεταναστευτικό-προσφυγικό: Εμείς – η αριστερά, οι δημοκράτες, οι προοδευτικοί – όταν βλέπουμε στα χερσαία ή στα θαλάσσια σύνορα έναν πρόσφυγα ή έναν μετανάστη βλέπουμε έναν άνθρωπο. Ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Πλεύρης και μεγάλο τμήμα της δεξιάς και της ακροδεξιάς βλέπει μια de facto απειλή, έναν εισβολέα έναν κίνδυνο».

Και υπογραμμίζει πως «αυτή η διαφορετική θέση αφετηρίας γεννά το μίσος, την τοξικότητα και την εμπάθεια που εκδηλώνεται στα media, αλλά ιδίως στα social media. Τρομερό μίσος, τρομερή ένταση, μετά από ένα τόσο συγκλονιστικό γεγονός».

Τα σοβαρά ερωτήματα που θέτει η Κουμουνδούρου

«Σύμφωνα με το Λιμενικό», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, video δεν υπάρχει, διότι ‘η χρήση της κάμερας στο σκάφος του Λιμενικού δεν κρίθηκε αναγκαία’. Θα αλλάξει από σήμερα αυτό και δια παντός;», ρωτά και προσθέτει: «Με ποιο σκεπτικό επιτρέπεται κάποιος, με κάποια δικά του κριτήρια, να αποφασίζει αν θα λειτουργούν οι κάμερες ή όχι, ενώ στα σκάφη της Frontex οι κάμερες είναι υποχρεωτικά ανοιχτές καθ’ όλη την διάρκεια των επιχειρήσεων; Θα δημοσιοποιηθούν οι συνομιλίες που έγιναν μέσω του υπηρεσιακού τηλεπικοινωνιακού συστήματος μεταξύ του συγκεκριμένου σκάφους και του κέντρου επιχειρήσεων του Λιμενικού την ώρα του συμβάντος;».

Επιπλέον, αναρωτιέται αν «τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλούς πλεύσης και αποτροπής της σύγκρουσης από μεριάς του Λιμενικού; Πώς θα το μάθουμε αυτό; Η ΕΔΕ διεξάγεται από το ίδιο το Λιμενικό, δηλαδή ελεγκτής και ελεγχόμενος ταυτίζονται. Είναι δυνατόν;», ενώ υπενθυμίζει πως «η Ελλάδα από το 2022 έχει καταδικαστεί τέσσερις φορές από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», για να τονίσει πως «χρειάζεται ανεξάρτητη έρευνα».

«Μια υπενθύμιση: Τα pushbacks είναι παράνομα και σκοτώνουν. Δεν υπάρχουν pushbacks ασφαλή. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει καταδικάσει την Ελλάδα για ‘pushbacks’», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Αυτόν διάλεξε ο Μητσοτάκης, αυτόν διατηρεί στο υπουργείο»

Επιπλέον, τονίζει πως «ο υπουργός κ. Πλεύρης από την πρώτη στιγμή έβγαλε πόρισμα ότι η λέμβος των μεταναστών είναι αυτή που ευθύνεται για την πρόσκρουση και, μάλιστα, κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης και όσους ζητούν να διερευνηθεί η υπόθεση ότι συντάσσονται με τους διακινητές», σχολιάζοντας: «Ντροπή δηλαδή… Μόνο ντροπή! Αυτή η στάση υιοθετήθηκε από το σύνολο των στελεχών της ΝΔ. Τα ίδια επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης στο πλαίσιο συνέντευξής του στο περιοδικό ‘Foreign Policy’».

«Ο κ. Πλεύρης, που επέλεξε ο κ. Μητσοτάκης να τοποθετήσει στο υπουργείο Μετανάστευσης, είναι γνωστός για τις ακραίες απόψεις του. Είναι δημόσια αναρτημένη και γνωστή η παλαιότερη δήλωσή του. ‘Η φύλαξη των συνόρων έχει νεκρούς’, δήλωνε σε εκδήλωση του ακροδεξιού περιοδικού Patria το 2011», όπως αναφέρει.

Για να προσθέσει πως «σύμφωνα λοιπόν με τον κ. Πλεύρη δύο είναι οι τρόποι ‘αντιμετώπισης’ της μετανάστευσης. Η ‘φύλαξη των συνόρων’ και τα ‘αντικίνητρα’. Όπως ο ίδιος εξηγούσε καταχειροκροτούμενος, ‘η φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται αν δεν υπάρχουν απώλειες και για να γίνω κατανοητός, αν δεν υπάρχουν νεκροί!’».

Όσο «για τα ‘αντικίνητρα’, εξήγησε αναφερόμενος στους μετανάστες: ‘Όταν είσαι εδώ δεν θα υπάρχουν κοινωνικές παροχές, δεν θα μπορείς να φας, να πιείς, δεν θα μπορείς να πας στο νοσοκομείο. […] Πρέπει να περνάνε χειρότερα – από τις χώρες τους. Η κόλαση πρέπει να φαντάζει παράδεισος σε αυτό που θα ζουν εδώ!’, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, καταλήγοντας χαρακτηριστικά πως «αυτόν διάλεξε ο κ. Μητσοτάκης, αυτόν διατηρεί στο υπουργείο».