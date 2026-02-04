Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης, ως άλλος Τραμπ, βρήκε στο πρόσωπο του Πλεύρη τον δικό του Μποβίνο

Στο περιστατικό της Χίου αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στη Βουλή για το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον αρμόδιο υπουργό Θάνο Πλεύρη και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Χρειάζονται απαντήσεις γιατί υπάρχουν σοβαρά ερωτηματικά. Πρέπει να διερευνηθεί. Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ένα πολύ βίαιο περιστατικό σύγκρουσης. Είναι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν και δεν είναι κατώτερες από τις άλλες ζωές», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ρώτησε την κυβέρνηση, γενικεύοντας: «Τι έχετε κάνει για να μην έχουν χώρο δράσης οι διακινητές; Ο κ. Πλεύρης, απευθυνόμενος σε ένα ακροδεξιό κοινό, παρουσιάζει ένα αφήγημα για να δικαιολογήσει τους θανάτους ενώ ακόμη είναι σε εξέλιξη η προανάκριση».

Διευκρίνισε ότι δεν αναφέρεται στους λιμενικούς υπαλλήλους, αλλά στην πολιτική ηγεσία που δίνει τις εντολές και γι’ αυτό ζήτησε να έλθει στη Βουλή και ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.

«Ο Μητσοτάκης βρήκε τον δικό του Μποβίνο στον Πλεύρη»

Ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε ότι δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση και έφερε ως παράδειγμα το γεγονός ότι, πρόσφατα, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τάχθηκε δημοσίων υπέρ των push backs.

Επιτέθηκε στον Θάνο Πλεύρη, θυμίζοντάς του ότι το 2011 είχε δηλώσει δημόσια πως «η φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες και νεκροί» και προσέθεσε: «Και το ίδιο αφήσατε να εννοηθεί και σήμερα. Οι γεμάτες μίσος αναφορές σας προσβάλλουν την πατρίδα μας».

Καταλόγισε στον υπουργό «υποκρισία και τραμπισμό», κάνοντας αναφορά και στον πρωθυπουργό, σημειώνοτνας χαρακτηριστικά: «Έχουμε ένα υπουργό Μετανάστευσης άξιο εκπρόσωπο του τραμπισμού. Η κυβέρνηση επιλέγει να χαϊδέψει ακροδεξιά αυτιά. Ο κ. Μητσοτάκης βρήκε τον δικό του Μποβίνο, τον άνθρωπο να κάνει την δουλειά. Επέλεξε έναν ακροδεξιό που απείλησε πρόσφατα ότι θα μειώσει το φαγητό στους μετανάστες. Και ο οποίος τόλμησε να εισάγει στο νομοσχέδιο τον όρο ‘λαθρομετανάστες’. Η πολιτική της κυβέρνησης εξαντλείται σε μία ρητορική απειλής προς τους μετανάστες. Ο κ. Μητσοτάκης δέχθηκε να γίνει η χώρα φυλακή ψυχών».

Ανέφερε ότι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πως «χρειάζεται ένα σταθερό πλαίσιο για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, με έλεγχο των ανθρώπων που δικαιούνται άδεια παραμονής».

«Εμείς δεν διαφωνούμε με τον έλεγχο, αντίθετα θέλουμε ένα κράτος που να ασκεί έλεγχο, αλλά και ένα κράτος που να προσφέρει την προβλεπόμενη φροντίδα», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως «η οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης είναι ευθύνη της Πολιτείας».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι, με τις διατάξεις της, «χιλιάδες άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν την άδεια εργασίας και οδηγούνται στο περιθώριο. Δίνετε σε εργολάβους εργασίας τη δυνατότητα για ένα νόμιμο εμπόριο ανθρώπων. Στοχοποιείτε τις ΜΚΟ και καταργείτε την διάταξη τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα να έχουν άδεια παραμονής μετά από 3 χρόνια στην χώρα με εκπαίδευση. Η τροπολογία της Κρήτης, τι λέει; Ότι η πολιτική της κυβέρνησης απέτυχε και έρχεται τώρα να νομοθετήσει δομές, σε βάρος της Κρήτης και της χώρας», επισήμανε.

«Το μείζον είναι η παραβίαση του γράμματος του Συντάγματος από την κυβέρνηση»

Συνεχίζοντας την επίθεση στην κυβέρνηση, ο κ. Φάμελλς αναφέρθηκε στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι, ενώ «προσπαθεί να ανοίξει το θέμα της συναίνεσης ο κ. Μητσοτάκης», δεν μπορεί να υπάρξει συναίνεση «όταν δεν προστατεύονται οι ανθρώπινες ζωές».

«Χρησιμοποιεί τη συνταγματική συζήτηση για να προβάλλει ένα εκσυγχρονιστικό προσωπείο, με τον ακροδεξιό τραμπικό Πλεύρη στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να κρύψει έτσι ότι υπάρχει ακρίβεια, σκάνδαλα, μπορεί να κρύψει την τεράστια απόσταση από την Ευρώπη; Με τις συναινέσεις επέλεξε να προσβάλλει τη συζήτηση για την αναθεώρηση», υπογράμμισε και προσέθεσε πως «ο κ. Μητσοτάκης ζητά να απολύονται οι δημόσιοι υπάλληλοι για να μπορεί να τοποθετεί τα ρουσφέτια και να ιδιωτικοποιεί τις δημόσιες υπηρεσίες. Επιδιώκει να συνταγματοποιήσει τη λιτότητα και τα ιδιωτικά κολλέγια. Μπορεί να μιλά για αναθεώρηση του Συντάγματος και για συναίνεση, όταν ο ίδιος βαρύνεται με βάναυσες παραβιάσεις;».

Το μείζον δεν είναι η αναθεώρηση του Συντάγματος, αλλά η παραβίαση του γράμματος και του πνεύματος του Συντάγματος από την κυβέρνηση, επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και υπνθύμισε «τις υποκλοπές, το άρθρο για τη συγκρότηση των προανακριτικών επιτροπών, το άρθρο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τον μονοκομματικό Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

«Σας έχουμε μάθει καλά, μην περιμένετε να σας δώσουμε οποιοδήποτε περιθώριο. Η κυβέρνησή σας σηματοδοτεί απαξίωση των θεσμών, συγκάλυψη, πλιάτσικο, διαπλοκή, διαφθορά», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Οι προοδευτικές δυνάμεις να αναλάβουν τις ευθύνες τους»

Σύμφωνα με τον Σωκράτη Φάμελλο, προϋπόθεση για ουσιαστική συνταγματική αναθεώρηση είναι η αλλαγή κυβέρνησης και η συγκρότηση μιας προοδευτικής κυβέρνησης, που θα αποκαταστήσει το Κράτος Δικαίου, τη δημοκρατία και τη διαφάνεια.

«Δεν μπορεί το άρθρο 86 και ο έλεγχος υπουργών να εξαρτάται από την κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν μπορεί η κυβέρνηση αυθαίρετα να καθορίζει την ηγεσία της Δικαιοσύνης. Χρειαζόμαστε αλλαγές στο Σύνταγμα ,που θα κατοχυρώνουν τα δημόσια αγαθά, τις Ανεξάρτητες Αρχές, το κράτος δικαίου, τη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία, τη δημόσια Υγεία και τη δημόσια παιδεία. Το περιβάλλον, την αξιοπρεπή διαβίωση, τα εργασιακά δικαιώματα και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αλλά και προβλέψεις για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την τεχνητή νοημοσύνη», τόνισε ο κ. Φάμελλος και κάλεσε «όλες οι προοδευτικές δυνάμεις να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους, προκειμένου να ανοίξουμε τον δρόμο σε μια προοδευτική διακυβέρνηση».