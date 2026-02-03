newspaper
Τραγωδία στη Λάρισα – Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά σε διαμέρισμα
Καλαματιανός: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκή επιταγή σε μια κυβέρνηση που παραβιάζει συνεχώς το Σύνταγμα
03 Φεβρουαρίου 2026, 18:27

Καλαματιανός: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκή επιταγή σε μια κυβέρνηση που παραβιάζει συνεχώς το Σύνταγμα

«Δεν τους εμπιστευόμαστε. Δεν τους εμπιστεύεται η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Για αυτό τον λόγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να φύγει άμεσα αυτή η κυβέρνηση», τόνισε ο Διονύσης Καλαματιανός

«Η Συνταγματική Αναθεώρηση είναι ένα κορυφαίο πολιτικό ζήτημα. Ακούσαμε τον πρωθυπουργό να μιλά για συναινέσεις, για ωριμότητα και για υπερβάσεις. Το ερώτημα είναι: ποιος πρωθυπουργός, ποια κυβέρνηση και ποιο κόμμα ζητούν να υπάρξουν αυτές οι συνθήκες σχετικά με τη Συνταγματική Αναθεώρηση; Δυστυχώς, είναι αυτοί που παραβιάζουν συνεχώς το Σύνταγμα και το κράτος δίκαιου», τόνισε στο ραδιόφωνο του ΑΠΕ – ΜΠΕ ο Διονύσης Καλαματιανός.

Για προσθέσει ότι «είναι οι ίδιοι που, την Κυριακή, μας κατηγορούσαν για τυμβωρύχους, επειδή επισημαίναμε τις ευθύνες που έχουν ως κυβέρνηση για την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων».

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «τώρα ζητούν συναίνεση αυτοί που ευθύνονται για τις υποκλοπές κατά πολιτικών αντιπάλων, του αρχηγού του στρατεύματος και δημοσιογράφων, αυτοί που εργαλειοποίησαν το άρθρο 86 του Συντάγματος για να δώσουν ασυλία στους υπουργούς που – σύμφωνα με τους φακέλους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – ελέγχονταν για ποινικά αδικήματα, αυτοί που έχουν φτιάξει ένα κομματικό κράτος με θέσεις στο δημόσιο για δικά τους παιδιά».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε πρωτοβουλίες για διάλογο και αλλαγές στο Σύνταγμα»

Παράλληλα, ο βουλευτής ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εδώ και δεκαπέντε μέρες, «έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για δημοκρατικό διάλογο και αλλαγές στο Σύνταγμα, που ενισχύουν τη δημοκρατία, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την αξιοκρατία, την ισότητα, την ισονομία και την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος».

«Χρειάζεται να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων, ώστε να μην ξανασυμβούν τραγικά εργατικά ατυχήματα, να μην καούν και να μην χάσουν τη ζωή τους και άλλοι εργαζόμενοι. Είναι ανάγκη να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος, τα νοσοκομεία και τα σχολεία μας. Πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να διαφυλάξουμε τα δημόσια αγαθά – όπως το νερό – τα οποία δέχονται επίθεση από την κυβερνητική νεοφιλελεύθερη λογική των ιδιωτικοποιήσεων», υπογράμμισε.

«Δεν τους εμπιστεύεται ο λαός»

Κλείνοντας, ο Διονύσης Καλαματιανός διεμήνυσε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα δώσει λευκή επιταγή σε μια κυβέρνηση που παραβιάζει συνεχώς το Σύνταγμα».

«Δεν τους εμπιστευόμαστε. Δεν τους εμπιστεύεται η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Για αυτόν τον λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό να φύγει άμεσα αυτή η κυβέρνηση και να έρθει μια προοδευτική κυβέρνηση, η οποία θα κάνει συνταγματικές αλλαγές σύμφωνα με τις μεγάλες ανάγκες της κοινωνίας», επισήμανε.

