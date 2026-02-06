newspaper
06.02.2026 | 12:21
Τουλάχιστον 15 νεκροί και 80 τραυματίες από έκρηξη σε τζαμί στην Ισλαμαμπάντ
06.02.2026 | 09:40
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε βασικές οδικές αρτηρίες έως την Κυριακή
Δήμος ανησυχεί για την εμφάνιση λύκων και αγριόχοιρων στον αστικό ιστό και ζητάει την απομάκρυνση τους
Αυτοδιοίκηση 06 Φεβρουαρίου 2026, 10:49

Δήμος ανησυχεί για την εμφάνιση λύκων και αγριόχοιρων στον αστικό ιστό και ζητάει την απομάκρυνση τους

Ομόφωνο ψήφισμα διαμαρτυρίας προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές για την απομάκρυνση των αγριόχοιρων και των λύκων από τις κατοικημένες περιοχές, εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη.

Λύκοι και αγριόχοιροι έκαναν την εμφάνιση τους στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και το δημοτικό συμβούλιο ζητάει από τους αρμόδιους φορείς την απομάκρυνση τους -πριν όπως ισχυρίζεται- συμβεί κάποιο απρόοπτο συμβάν.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Ομόφωνο ψήφισμα διαμαρτυρίας προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές για την απομάκρυνση των αγριόχοιρων και των λύκων από τις κατοικημένες περιοχές, εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη με την υπ’ αριθ. 7/26.1.2026 απόφασή του.

Με το ψήφισμα, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ζητούν από όλους τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν άμεσα στην δραστική αντιμετώπιση του φαινομένου.

Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

«Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας – Χορτιάτη δηλώνουμε ότι η ανθρώπινη ζωή και η ασφάλεια είναι πάνω από όλα και είναι αδιαπραγμάτευτη.

Εκφράζουμε για μία ακόμη φορά την έντονη ανησυχία μας για την εμφάνιση αγριόχοιρων και λύκων εντός των οικισμών, επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο συνεχίζεται με αμείωτη ένταση θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια ανθρώπων, οικόσιτων ζώων και προκαλώντας φθορές στη δημόσια περιουσία.

Επισημαίνουμε στις αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές ότι η τοπική κοινωνία με εντεινόμενη ανησυχία παρακολουθεί την αύξηση των περιστατικών σε καθημερινή πλέον βάση, παρά την εφαρμογή των αρχικών μέτρων.

Οι μέχρι σήμερα ενέργειες δεν απέφεραν αποτέλεσμα και παρατείνεται το πρόβλημα των άγριων ζώων στην περιοχή με άμεσο τον κίνδυνο στη ζωή και την περιουσία των πολιτών.

Ζητούμε από όλους τους αρμόδιους φορείς, εκπρόσωποι των οποίων συμμετείχαν στην ευρεία σύσκεψη της 28ης Νοεμβρίου 2025, την οποία συγκάλεσε η Δημοτική Αρχή, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν άμεσα στην δραστική αντιμετώπιση του φαινομένου».

