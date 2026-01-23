Θεσσαλονίκη: Λύκοι έφτασαν μέχρι την πόρτα σπιτιού στο Πανόραμα
Οι λύκοι... επισκέφθηκαν το σπίτι στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης και βραδινές και πρωινές ώρες.
Ανησυχία στους κατοίκους έχει προκληθεί στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης λόγω της παρουσίας λύκων στην περιοχή.
Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας σπιτιού, έχουν καταγραφεί συνολικά τέσσερις λύκοι να φτάνουν μέχρι την είσοδο.
Οι λύκοι έκαναν την εμφάνισή τους και τις πρωινές ώρες, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό στους κατοίκους μιας περιοχής η οποία στο παρελθόν ονομαζόταν «Λυκόρεμα».
Σύμφωνα με την ΕΡΤ το βράδυ της Πέμπτης στελέχη του τοπικού δασαρχείου και της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» βρέθηκαν στην περιοχή προκειμένου να προσπαθήσουν να εντοπίσουν τους λύκους και να τους απομακρύνουν.
