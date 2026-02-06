Βιολάντα: Τραντάχτηκε χωριό 5 χιλιόμετρα μακριά – Στο «σημείο μηδέν» της φονικής έκρηξης εστιάζουν οι Αρχές

Έντακα μέρες μετά, έρχεται στη δημοσιότητα και το βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο μηδέν, όπου διαπιστώθηκε η διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο της Βιολάντα, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη.

Το ωστικό κύμα της έκρηξης στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας τράνταξε ακόμα και απομακρυσμένα χωριά των Τρικάλων.

Στο νέο βίντεο που εξασφάλισε το Live News από το χωριό Αγναντερό, σε απόσταση σχεδόν 5 χιλιομέτρων από το σημείο της τραγωδίας, καταγράφεται η δόνηση από κάμερα ασφαλείας κλειστού καταστήματος.

Η μητέρα της Έλενας Κατσαρού που σκοτώθηκε, επαναλαμβάνει στη δημοσιογράφο, Ειρήνη Δράγαση, πως είχε διαισθανθεί τον κίνδυνο. Περιγράφει μάλιστα ένα διάλογο που είχε με τον ιδιοκτήτη, λίγες μέρες πριν τη φονική έκρηξη.

-Το είχατε πει στον…;

-Ναι, στον ίδιο, στον ίδιο. Δεν θυμάμαι πότε το ‘πε, αλλά τον είχε πει… Τον ίδιο. Και χθες με πήρε τηλέφωνο και τον είπα… “Κι αυτός χάλια είναι ο άνθρωπος” και λέει “δεν μπορώ να γυρίσω τον χρόνο πίσω”. Αλλά τον είχα πει πως μύριζε και μου λέγανε λέει, πως μύριζε τουαλέτα.

Οι ειδικοί διαπίστωσαν πως υπήρχε διαρροή προπανίου από αυτό το σημείο.

Διείσδυσε στο αδήλωτο υπόγειο της επιχείρησης και στις 26 Ιανουαρίου σημειώθηκε η ισχυρότατη έκρηξη, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες μητέρες.

«Δεν μπορεί να γυρίσει τον χρόνο πίσω. Αυτό μου απάντησε. Ότι και να πεις μάνα, είσαι… δίκιο έχεις. Αυτό μου είπε», προσθέτει η μητέρα της Ελένης Κατσαρού.

Περιμένει όπως μας λέει να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Στη μνήμη της κόρης της και των άλλων θυμάτων, που η ίδια γνώριζε προσωπικά.

«Μόνο να πληρώσουν αυτοί που φταίνε. Αυτό. Να πληρώσουν αυτοί που φταίνε. Γιατί… αυτό, αυτή τη δουλειά εκεί που δούλευε, ένιωθα την πονούσε πολύ γιατί ήταν 28 χρόνια εκεί πέρα. Περισσότερο κι απ’ το σπίτι μου την πονούσε εκεί. Αλλά θάφτηκε η κόρη μου εκεί μέσα».

Μετά το σοκ και τη στεναχώρια για τις ζωές που χάθηκαν, ήρθε όπως φαίνεται η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια για τους υπαλλήλους του εργοστασίου.

-Μπαίνουν οι μισθοί παρότι δεν δουλεύετε;

-Ναι, κανονικά. Κι εγώ περιμένω. Άμα δεν… αυτό, τουλάχιστον κάτι να μας ειδοποιήσει, ένα μήνα, στα δύο; Για να ξέρω κι εγώ τι να κάνω.

Στο «σημείο μηδέν» της έκρηξης εστιάζουν οι Αρχές

Το πρωί στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, έφτασαν στο σημείο μηδέν, για να κόψουν και να κατασχέσουν τον σωλήνα προπανίου, στον οποίο εντοπίστηκε η μοιραία διαρροή.

Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι στην ένωση των σωλήνων υπήρχε μια ρωγμή και από εκεί το προπάνιο διοχετευόταν στο υπόγειο του εργοστασίου.

«Μακάρι να βρεθεί αλήθεια κορίτσι μου, εμείς δεν ξέραμε τίποτα άλλο. Ότι ήταν του το ‘πα, δεν ξέρω κάτι άλλο. Δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε κάτι άλλο. Να δοθεί δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό όλων των γυναικών και την κόρη μου που πήγαιναν να δουλέψουνε. Περιμέναμε να καλέσει και αστυνομία δεν πρέπει να με καλέσει; Στην Πυροσβεστική έδωσα, αλλά στην αστυνομία δεν με έχουν καλέσει».

Στελέχη της ΔΑΕΕ έκαναν μεταξύ άλλων έφοδο χθες στο γραφείο και στο σπίτι του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και έγγραφα, τα οποία αναμένεται να μελετηθούν, με στόχο να σταλούν επιπλέον στοιχεία στον εισαγγελέα.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας, είχαν συλληφθεί μια μέρα μετά τη φονική έκρηξη και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.