Versace: Με τον Βέλγο οραματιστή Pieter Mulier στο τιμόνι ξεκινάει νέο κεφάλαιο – Το ρίσκο

Η είδηση του διορισμού του Pieter Mulier στη θέση του διευθυντή δημιουργικού του οίκου Versace σηματοδοτεί μια ιστορική καμπή για τη διεθνή βιομηχανία της μόδας, καθώς ο εμβληματικός οίκος περνά πλέον υπό την ομπρέλα του Ομίλου Prada.

Με μια καριέρα σφυρηλατημένη δίπλα σε θρύλους και μια πρόσφατη θριαμβευτική θητεία στον οίκο Alaïa, ο Βέλγος σχεδιαστής καλείται να «γεφυρώσει την ένδοξη ιστορία της Medusa με τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης, ανταγωνιστικής αγοράς, ξεκινώντας επίσημα τη νέα του αποστολή την 1η Ιουλίου».

Η επίσημη επιβεβαίωση της ανάληψης του δημιουργικού τομέα του Versace από τον Pieter Mulier σηματοδοτεί και την έναρξη ενός «νέου, φιλόδοξου κεφαλαίου για την ιταλική μόδα».

Ο Όμιλος Prada, ως νέος ιδιοκτήτης του Versace, επέλεξε τον Mulier για να ηγηθεί της αναζωογόνησης ενός brand που, αν και παραμένει στυλοβάτης της ποπ κουλτούρας, δεν έχει καταφέρει να μετουσιώσει τη δύναμη της επωνυμίας του σε ανάλογα οικονομικά μεγέθη.

Ο Mulier, ένας σχεδιαστής που έχει αποδείξει την αξία του σε οίκους όπως οι Jil Sander, Dior και Calvin Klein, θεωρείται ο ιδανικός «αρχιτέκτονας» για να επαναφέρει τον Versace στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς πολυτελείας.

Ο Λορέντσο Μπερτέλι, εκτελεστικός πρόεδρος του ομίλου, υπήρξε σαφής στις δηλώσεις του, τονίζοντας ότι ο εντοπισμός του Mulier έγινε ήδη από τη φάση της εξέτασης της εξαγοράς.

Η εμπιστοσύνη του ομίλου στο πρόσωπό του βασίζεται στην ικανότητά του να δημιουργεί έναν βαθύ διάλογο με την ιστορία των brands που αναλαμβάνει, διατηρώντας ταυτόχρονα μια σύγχρονη και εμπορικά ελκυστική ματιά.

Ο Mulier διαδέχεται τον Dario Vitale, του οποίου η απομάκρυνση προκάλεσε αίσθηση στην αγορά, καθώς το ντεμπούτο του στο Μιλάνο είχε λάβει θετικές κριτικές, γεγονός που υπογραμμίζει την επιθυμία της νέας ιδιοκτησίας για μια ριζική αλλαγή κατεύθυνσης. Ωστόσο πολλοί σχολιάζουν το ρίσκο καθώς ο νέος ηγέτης

Από την κληρονομιά του Alaïa στο μέλλον του Versace

Η πορεία του Pieter Mulier μέχρι την πύλη του οίκου Versace είναι γεμάτη από δημιουργικές προκλήσεις που στέφθηκαν με επιτυχία.

Από το 2021, όταν ανέλαβε τα ηνία του οίκου Alaïa, κλήθηκε να διαχειριστεί το βάρος της διαδοχής του ιδρυτή Azzedine Alaïa, αποσπώντας τον σεβασμό της βιομηχανίας για την αφοσίωσή του στην τεχνική τελειότητα και τη γλυπτική προσέγγιση της μόδας.

Η ανακοίνωση της αποχώρησής του από τον Alaïa πριν από λίγες ημέρες ήταν το τελευταίο κομμάτι ενός παζλ που οδηγούσε απευθείας στη Μέδουσα του Μιλάνου.

Ο Mulier θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του την 1η Ιουλίου, με την παγκόσμια κοινότητα της μόδας να στρέφει ήδη το βλέμμα της στον Σεπτέμβριο, όταν και αναμένεται να παρουσιάσει την πρώτη του συλλογή.

Το στοίχημα είναι μεγάλο: ο Versace πρέπει να ανακτήσει τη θέση του σε μια αγορά που κυριαρχείται από κολοσσούς, συνδυάζοντας την εκρηκτική σεξουαλικότητα και το glam που τον καθιέρωσαν, με τη σοφιστικέ αισθητική και τη στρατηγική πειθαρχία που πρεσβεύει ο Όμιλος Prada.

Με την εμπειρία του από τη μακρόχρονη συνεργασία του με τον Raf Simons και τη θητεία του στην υψηλή ραπτική, ο Mulier φαντάζει ως ο μοναδικός σχεδιαστής που μπορεί να μετατρέψει τον Versace από έναν νοσταλγικό θρύλο σε μια σύγχρονη οικονομική και καλλιτεχνική αυτοκρατορία.