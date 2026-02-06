magazin
Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 08:21
Διακοπή κυκλοφορίας σε δύο λωρίδες της Ε.Ο Αθηνών - Λαμίας λόγω τροχαίου
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Versace: Με τον Βέλγο οραματιστή Pieter Mulier στο τιμόνι ξεκινάει νέο κεφάλαιο – Το ρίσκο
Go Fun 06 Φεβρουαρίου 2026, 08:30

Versace: Με τον Βέλγο οραματιστή Pieter Mulier στο τιμόνι ξεκινάει νέο κεφάλαιο – Το ρίσκο

Ο Βέλγος σχεδιαστής Pieter Mulier διαδέχεται τον Dario Vitale στον οίκο Versace με στόχο να «ευθυγραμμίσει την εμπορική απόδοση του brand με την τεράστια πολιτισμική του ισχύ»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
«Επιδημία σιωπής» καλύπτει την ψυχική υγεία των γυναικών

«Επιδημία σιωπής» καλύπτει την ψυχική υγεία των γυναικών

Spotlight

Η είδηση του διορισμού του Pieter Mulier στη θέση του διευθυντή δημιουργικού του οίκου Versace σηματοδοτεί μια ιστορική καμπή για τη διεθνή βιομηχανία της μόδας, καθώς ο εμβληματικός οίκος περνά πλέον υπό την ομπρέλα του Ομίλου Prada.

Με μια καριέρα σφυρηλατημένη δίπλα σε θρύλους και μια πρόσφατη θριαμβευτική θητεία στον οίκο Alaïa, ο Βέλγος σχεδιαστής καλείται να «γεφυρώσει την ένδοξη ιστορία της Medusa με τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης, ανταγωνιστικής αγοράς, ξεκινώντας επίσημα τη νέα του αποστολή την 1η Ιουλίου».

Η επίσημη επιβεβαίωση της ανάληψης του δημιουργικού τομέα του Versace από τον Pieter Mulier σηματοδοτεί και την έναρξη ενός «νέου, φιλόδοξου κεφαλαίου για την ιταλική μόδα».

Ο Όμιλος Prada, ως νέος ιδιοκτήτης του Versace, επέλεξε τον Mulier για να ηγηθεί της αναζωογόνησης ενός brand που, αν και παραμένει στυλοβάτης της ποπ κουλτούρας, δεν έχει καταφέρει να μετουσιώσει τη δύναμη της επωνυμίας του σε ανάλογα οικονομικά μεγέθη.

Ο Mulier, ένας σχεδιαστής που έχει αποδείξει την αξία του σε οίκους όπως οι Jil Sander, Dior και Calvin Klein, θεωρείται ο ιδανικός «αρχιτέκτονας» για να επαναφέρει τον Versace στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς πολυτελείας.

View this post on Instagram

A post shared by VERSACE (@versace)

Ο Λορέντσο Μπερτέλι, εκτελεστικός πρόεδρος του ομίλου, υπήρξε σαφής στις δηλώσεις του, τονίζοντας ότι ο εντοπισμός του Mulier έγινε ήδη από τη φάση της εξέτασης της εξαγοράς.

Η εμπιστοσύνη του ομίλου στο πρόσωπό του βασίζεται στην ικανότητά του να δημιουργεί έναν βαθύ διάλογο με την ιστορία των brands που αναλαμβάνει, διατηρώντας ταυτόχρονα μια σύγχρονη και εμπορικά ελκυστική ματιά.

Ο Mulier διαδέχεται τον Dario Vitale, του οποίου η απομάκρυνση προκάλεσε αίσθηση στην αγορά, καθώς το ντεμπούτο του στο Μιλάνο είχε λάβει θετικές κριτικές, γεγονός που υπογραμμίζει την επιθυμία της νέας ιδιοκτησίας για μια ριζική αλλαγή κατεύθυνσης. Ωστόσο πολλοί σχολιάζουν το ρίσκο καθώς ο νέος ηγέτης

Από την κληρονομιά του Alaïa στο μέλλον του Versace

View this post on Instagram

A post shared by ALAÏA (@maisonalaia)

Η πορεία του Pieter Mulier μέχρι την πύλη του οίκου Versace είναι γεμάτη από δημιουργικές προκλήσεις που στέφθηκαν με επιτυχία.

Από το 2021, όταν ανέλαβε τα ηνία του οίκου Alaïa, κλήθηκε να διαχειριστεί το βάρος της διαδοχής του ιδρυτή Azzedine Alaïa, αποσπώντας τον σεβασμό της βιομηχανίας για την αφοσίωσή του στην τεχνική τελειότητα και τη γλυπτική προσέγγιση της μόδας.

Η ανακοίνωση της αποχώρησής του από τον Alaïa πριν από λίγες ημέρες ήταν το τελευταίο κομμάτι ενός παζλ που οδηγούσε απευθείας στη Μέδουσα του Μιλάνου.

Ο Mulier θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του την 1η Ιουλίου, με την παγκόσμια κοινότητα της μόδας να στρέφει ήδη το βλέμμα της στον Σεπτέμβριο, όταν και αναμένεται να παρουσιάσει την πρώτη του συλλογή.

Το στοίχημα είναι μεγάλο: ο Versace πρέπει να ανακτήσει τη θέση του σε μια αγορά που κυριαρχείται από κολοσσούς, συνδυάζοντας την εκρηκτική σεξουαλικότητα και το glam που τον καθιέρωσαν, με τη σοφιστικέ αισθητική και τη στρατηγική πειθαρχία που πρεσβεύει ο Όμιλος Prada.

Με την εμπειρία του από τη μακρόχρονη συνεργασία του με τον Raf Simons και τη θητεία του στην υψηλή ραπτική, ο Mulier φαντάζει ως ο μοναδικός σχεδιαστής που μπορεί να μετατρέψει τον Versace από έναν νοσταλγικό θρύλο σε μια σύγχρονη οικονομική και καλλιτεχνική αυτοκρατορία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δουλειά: Μειώστε το εργασιακό στρες με αυτή τη σκέψη

Δουλειά: Μειώστε το εργασιακό στρες με αυτή τη σκέψη

World
Ευρώ: Τι κίνδυνοι ελλοχεύουν από την ενίσχυση του ευρωπαϊκού νομίσματος έναντι του δολαρίου

Ευρώ: Τι κίνδυνοι ελλοχεύουν από την ενίσχυση του ευρωπαϊκού νομίσματος έναντι του δολαρίου

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream magazin
Κρίστεν Στιούαρτ: «Το πνεύμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα ακόμη με στοιχειώνει»
«Ακόμη κλαίω» 05.02.26

Κρίστεν Στιούαρτ: «Το πνεύμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα ακόμη με στοιχειώνει»

Τέσσερα χρόνια μετά την καθηλωτική της ερμηνεία στην ταινία Spencer, η Κρίστεν Στιούαρτ προχωρά σε μια συγκλονιστική παραδοχή, αποκαλύπτοντας πως η παρουσία της Πριγκίπισσας Νταϊάνα εξακολουθεί να τη στοιχειώνει στην καθημερινότητά της

Σύνταξη
Κονταρομαχίες made in USA – To ντοκιμαντέρ για την Μισέλ Ομπάμα σημειώνει αύξηση 13.000% στις προβολές λόγω Μελάνια
2020-2026 05.02.26

Κονταρομαχίες made in USA – To ντοκιμαντέρ για την Μισέλ Ομπάμα σημειώνει αύξηση 13.000% στις προβολές λόγω Μελάνια

Το ντοκιμαντέρ της Μισέλ Ομπάμα με τίτλο «Becoming» κυκλοφόρησε το 2020, ωστόσο η κυκλοφορία της ταινίας «Melania» έφερε μια απροσδόκητη αύξηση στις προβολές.

Σύνταξη
Ελένη Φουρέιρα – «Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι»: Το music video για το νέο της hit!
Music Stage 05.02.26

Ελένη Φουρέιρα – «Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι»: Το music video για το νέο της hit!

Μέσα από το «Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι» η κορυφαία pop star μας καλεί να ζούμε τη ζωή όπως ακριβώς θέλουμε, μακριά από τη ρουτίνα, τα στερεότυπα και τα «θέλω» των άλλων που δεν συμβαδίζουν με τα δικά μας

Σύνταξη
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους διαγνώστηκε με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα – «Είχα έντονους πόνους»
Η καθημερινότητα 05.02.26

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους διαγνώστηκε με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα – «Είχα έντονους πόνους»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους μίλησε για τα συμπτώματα της αγκυλοποιητικής σπονδυλοαρθρίτιδας, τα οποία δυσχέραιναν τη ζωή της για χρόνια.

Σύνταξη
Μπραντ Πιτ και Τζένιφερ Άνιστον ξανά μαζί μετά από 20 χρόνια; Τελικά γίνονται θαύματα
Φιλαράκια 05.02.26

Μπραντ Πιτ και Τζένιφερ Άνιστον ξανά μαζί μετά από 20 χρόνια; Τελικά γίνονται θαύματα

Το αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ στις αρχές των zeros, ο Μπραντ Πιτ και η Τζένιφερ Άνιστον, όχι απλά έχουν θάψει το «τσεκούρι του πολέμου» αλλά είναι έτοιμοι να βρεθούν ο ένας στο πλευρό του άλλου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δεν είχα λύσει κάποια θέματα, δεν είχα πει τα «σ’ αγαπώ»: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη σχέση με τον πατέρα της
TV 05.02.26

Δεν είχα λύσει κάποια θέματα, δεν είχα πει τα «σ’ αγαπώ»: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη σχέση με τον πατέρα της

Η γνωστή παρουσιάστρια Σταματίνα Τσιμτσιλή μίλησε για τη σχέση με τον πατέρα της, που «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή και δεν πρόλαβε να λύσει κάποια ζητήματα μαζί του.

Σύνταξη
Τι είδε ο Νιλ Άρμστρονγκ κατά την προσελήνωσή του στο φεγγάρι το 1969; Η θεωρία συνωμοσίας που λάτρεψε το διαδίκτυο
X-Files 05.02.26

Τι είδε ο Νιλ Άρμστρονγκ κατά την προσελήνωσή του στο φεγγάρι το 1969; Η θεωρία συνωμοσίας που λάτρεψε το διαδίκτυο

Έχουν περάσει 57 χρόνια από τότε που ολοκληρώθηκε η αποστολή του Apollon 11 και ο Νιλ Άρμστρονγκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη σελήνη, ωστόσο οι θεωρίες για το τι πραγματικά συνέβη συνεχίζουν να ξεπετάγονται σαν τα μανιτάρια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πολ Μεσκάλ στο Hamnet – Γιατί ένας βάρδος του 1596 φοράει αυτό το σύγχρονο σκουλαρίκι-κρίκο;
Live in Style 05.02.26

Πολ Μεσκάλ στο Hamnet - Γιατί ένας βάρδος του 1596 φοράει αυτό το σύγχρονο σκουλαρίκι-κρίκο;

Ενώ η ταινία Hamnet της Κλόι Ζάο έχει προταθεί για οκτώ Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου του Όσκαρ καλύτερης ταινίας, για πολλούς είναι ένα μικρό ασημένιο σκουλαρίκι-κρίκος που φοράει ο Πολ Μεσκάλ στην ερμηνεία του ρόλου του Ουίλιαμ Σαίξπηρ που κλέβει την παράσταση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κάν’ το όπως ο Μπέκαμ: Ο Ντέιβιντ μπαίνει στην κουζίνα και τρολάρει τον «σεφ» Μπρούκλιν
Fizz 05.02.26

Κάν’ το όπως ο Μπέκαμ: Ο Ντέιβιντ μπαίνει στην κουζίνα και τρολάρει τον «σεφ» Μπρούκλιν

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έκανε ένα «διάλειμμα» από την οικογενειακή κόντρα του με τον Μπρούκλιν, ταξίδεψε στην Ντόχα, αλλά ένα βίντεό του φάνηκε σε όλους σαν να τρολάρει τον γιο του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η σύζυγος του Γούντι Άλεν επιτίθεται στο MeToo και σε 15χρονη θύμα σεξουαλικής κακοποίησης – «Αηδιαστική»
Victim blaming 04.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η σύζυγος του Γούντι Άλεν επιτίθεται στο MeToo και σε 15χρονη θύμα σεξουαλικής κακοποίησης – «Αηδιαστική»

Η πρόσφατη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φέρνει στο φως μια σειρά από προκλητικές επικοινωνίες της Σουν-Γι Πρεβέν, συζύγου του Γούντι Άλεν, που σοκάρουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Φόβος, εξάντληση, δύναμη, καλοσύνη» – Συγκινητικό μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου
«Δεν είστε μόνοι» 04.02.26

«Φόβος, εξάντληση, δύναμη, καλοσύνη» – Συγκινητικό μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον αποκάλυψε τον Ιανουάριο του 2025 ότι βρισκόταν σε ύφεση μετά τη διάγνωση καρκίνου που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2024

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χιλή: Ο ακροδεξιός εκλεγμένος πρόεδρος Καστ θέλει να «εμπνευστεί» από Μελόνι, Όρμπαν και Μιλέι
Πότε αναλαμβάνει 06.02.26

Ο ακροδεξιός εκλεγμένος πρόεδρος Καστ της Χιλής θέλει να «εμπνευστεί» από Μελόνι, Όρμπαν και Μιλέι

Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ σκοπεύει να υιοθετήσει σκληρή γραμμή για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της παράτυπης μετανάστευσης, όπως εξήγγειλε προεκλογικά

Σύνταξη
6 Φεβρουαρίου 2026: Η ημερομηνία που κανείς δεν προσέxει, αλλά ξαναβάζει τον κόσμο στον εφιάλτη
Πίσω στο 1960 06.02.26

6 Φεβρουαρίου 2026: Η ημερομηνία που κανείς δεν προσέxει, αλλά ξαναβάζει τον κόσμο στον εφιάλτη

Εάν δεν συνεννοηθούν οι δύο πυρηνικές υπερδυνάμεις ΗΠΑ και Ρωσία, η ανθρωπότητα θα επιστρέψει στη δεκαετία του 1960, δηλαδη στον πυρηνικό εφιάλτη.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ
Εποχή του Χαλκού 06.02.26

Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ

Πολύ πριν ο Όμηρος καθιερώσει την εικόνα της φλεγόμενης Τροίας, η πόλη λειτουργούσε ως σταθερός κόμβος συνεργασίας και εμπορίου. Ανάλυση του Στέφαν Μπλουμ δείχνει γιατί η ειρήνη, όχι ο πόλεμος, εξηγεί τη μακρά της αντοχή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανάλυση: Λειτουργεί αποτελεσματικά η ελληνική αγορά εργασίας; – Τι δείχνει η καμπύλη αποτελεσματικής ανεργίας
Ανάλυση 06.02.26

Λειτουργεί αποτελεσματικά η ελληνική αγορά εργασίας; - Τι δείχνει η καμπύλη αποτελεσματικής ανεργίας

Ζητούμενο για την ελληνική αγορά εργασίας η επίτευξη πλήρους απασχόλησης και προϋπόθεση η διεύρυνση της συμμετοχής περισσότερων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι γυναίκες εργαζόμενες θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από τις απώλειες θέσεων
AI 06.02.26

Θα πάρει η Τεχνητή Νοημοσύνη τη δουλειά σου; - Αν είσαι γυναίκα κινδυνεύεις περισσότερο

Οι γυναίκες εργαζόμενες στον τομέα της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από τις απώλειες θέσεων εργασίας που οφείλονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Έφτασε η ώρα του εισαγγελέα στη δίκη για τις υποκλοπές – Τι θα ακολουθήσει
Αγόρευση 06.02.26

Έφτασε η ώρα του εισαγγελέα στη δίκη για τις υποκλοπές – Τι θα ακολουθήσει

Ο εισαγγελέας της έδρας θα αξιολογήσει το πλήθος των μαρτυρικών καταθέσεων και των εγγράφων-στοιχείων που κατατέθηκαν στη δίκη για τις υποκλοπές και θα διατυπώσει την πρότασή του για τους τέσσερις κατηγορούμενους, Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Γιάννη Λαβράνο και Φέλιξ Μπίτζιο

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Social Media: «Όχι» στους ανηλίκους ως βορά στην ψηφιακή Άγρια Δύση
Απαγόρευση social media 06.02.26

«Όχι» στους ανηλίκους ως βορά στην ψηφιακή Άγρια Δύση

Ανησυχίες για την ψυχική υγεία των ανηλίκων, τον διαδικτυακό εκφοβισμό, τον εθισμό στις οθόνες και, τώρα, την ανεξέλεγκτη διάδοση παράνομου περιεχομένου AI οδηγούν σε ντόμινο απαγορεύσεων των social

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εργαζόμενοι με «μπλοκάκι»: Πώς γλιτώνουν από το τεκμαρτό και κερδίζουν έκπτωση
Προϋποθέσεις 06.02.26

Πώς γλιτώνουν από το τεκμαρτό και κερδίζουν έκπτωση

Τι ισχύει για τα εισοδήματα του 2025 που θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν φέτος - Ποιες είναι οι πέντε προϋποθέσεις για τις φοροελαφρύνσεις που μπορούν να έχουν εργαζόμενοι με μπλοκάκι

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ο Κικίλιας ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για την τραγωδία της Χίου
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

Ο Κικίλιας ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για την τραγωδία της Χίου

Ο Βασίλης Κικίλιας έχει ήδη υπογραμμίσει ότι η έρευνα θα διεξαχθεί με διαφάνεια και επαγγελματισμό και ότι η κυβέρνηση δείχνει μηδενική ανοχή στα συγκεκριμένα κυκλώματα.

Σύνταξη
Συνταξιούχοι: Οι έξι κόφτες στην καταβολή των αναδρομικών
Οικονομικές Ειδήσεις 06.02.26

Οι έξι κόφτες στην καταβολή των αναδρομικών

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα ενεργοποιεί ο ΕΦΚΑ, έτσι ώστε οι συνταξιούχοι να έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιούν ηλεκτρονικά τις δικαστικές αποφάσεις που τους δικαιώνουν

Ηλίας Γεωργάκης
Αυστραλία: Η συνήγορος διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών ήταν πληροφοριοδότρια της αστυνομίας
Αυστραλία 06.02.26

Πληροφοριοδότρια της αστυνομίας η συνήγορος διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών

Πληροφορίες στην αστυνομία έδινε, ενώ υποτίθεται πως υπερασπιζόταν τους πελάτες της, η συνήγορος διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών στην Αυστραλία, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος εν μέσω του σκανδάλου.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο