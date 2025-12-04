Σοκ στη Versace: Αποχωρεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής Dario Vitale λίγο μετά την εξαγορά–μαμούθ από την Prada

Η Versace βρίσκεται και πάλι σε μεταβατική περίοδο, καθώς ο καλλιτεχνικός διευθυντής της, Dario Vitale, αποχωρεί λιγότερο από εννέα μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και μόλις δύο ημέρες αφότου ο οίκος πέρασε επισήμως στον έλεγχο της Prada έναντι 1,4 δισ. δολαρίων.

Ο Vitale, ο οποίος πήρε τη σκυτάλη από τη Donatella Versace και παρουσίασε μόλις μία σεζόν, συμφώνησε να αποχωρήσει από τις 12 Δεκεμβρίου.

Η Prada ανακοίνωσε ότι η διαδοχή θα γίνει γνωστή «εν ευθέτω χρόνω». Σε δήλωσή της στο Vogue Business, η εταιρεία ευχαρίστησε τον σχεδιαστή «για την ουσιαστική συμβολή του στη διαμόρφωση της δημιουργικής στρατηγικής κατά τη φάση της μετάβασης» και του ευχήθηκε καλή συνέχεια.

Ο ίδιος δεν έχει σχολιάσει ακόμη — η τελευταία ανάρτησή του στο Instagram παραμένει μια καμπάνια για τη Versace.

Δεν ήταν το κατάλληλο πρόσωπο

Η αποχώρηση έρχεται λίγο μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς του οίκου από την Prada, η οποία απέκτησε τη Versace από τον όμιλο Capri Holdings, που έχει στο χαρτοφυλάκιό του και τα Michael Kors και Jimmy Choo.

Σύμφωνα με το Business of Fashion, στους νέους ιδιοκτήτες επικρατούσε η αίσθηση ότι ο Vitale, επιλογή της προηγούμενης διοίκησης, δεν ήταν το κατάλληλο πρόσωπο να οδηγήσει το brand στην εποχή της Prada. Ο CEO του ομίλου, Andrea Guerra, απέφυγε επανειλημμένα να μιλήσει για τον σχεδιαστή στις κλήσεις με επενδυτές.

Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι η ηγεσία της Prada δεν είχε πειστεί πως ο Vitale μπορούσε να μεταβεί ομαλά από έναν ρόλο «στα παρασκήνια» σε μια θέση υψηλής έκθεσης, ούτε ότι η αισθητική του ταίριαζε με το μέλλον που οραματίζεται ο όμιλος.

Η περίπτωση επιβαρυνόταν και από το γεγονός ότι ο σχεδιαστής είχε φύγει νωρίτερα μέσα στη χρονιά από το επιτυχημένο brand Miu Miu για να αναλάβει τη Versace — μια κίνηση που είχε ήδη θεωρηθεί «ατυχής» από αναλυτές του κλάδου.

H Miu Miu, άλλωστε, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα success stories της σύγχρονης μόδας. Το 2025 αναδείχθηκε στο πιο δημοφιλές brand παγκοσμίως σύμφωνα με τον Lyst Index, ενώ η Prada κατέγραψε άνοδο 9% στις συνολικές πωλήσεις της, χάρη σε αύξηση 41% στο συγκεκριμένο label. Αντίθετα, το brand Prada σημείωσε μικρή πτώση, ενώ η Versace είδε τις πωλήσεις της να υποχωρούν κατά 15% στο τελευταίο τρίμηνο του 2024.

Η πασαρέλα-προάγελλος

Η πρώτη –και τελικά μοναδική– πασαρέλα του Vitale για την άνοιξη/καλοκαίρι 2026 δίχασε τον χώρο της μόδας: κάποιοι χαιρέτισαν την επιστροφή στα ’80s και την club διάθεση, ενώ άλλοι έκαναν λόγο για ένα αταξινόμητο, «θορυβώδες» μείγμα. Ο λογαριασμός @boringnotcom στο Instagram δεν έχασε την ευκαιρία να υπενθυμίσει ότι είχε προβλέψει την αποχώρηση ήδη από τον Ιούλιο.

Μέχρι να βρεθεί διάδοχος, η δημιουργική ομάδα της Versace θα αναφέρεται στον CEO Emmanuel Gintzburger. Η αγορά διαθέτει αρκετά ηχηρά ονόματα: ο Olivier Rousteing, που αποχώρησε από τον oίκο Balmain έπειτα από 14 χρόνια, θεωρείται πιθανός, όπως και ο Kim Jones, ο οποίος εγκατέλειψε πρόσφατα τις Fendi και Dior και είχε συνεργαστεί με τη Versace στο πρότζεκτ Fendace το 2022.

Η Donatella Versace είχε παραιτηθεί από την καλλιτεχνική διεύθυνση τον Μάρτιο, μετά από 27 χρόνια στην κορυφή του οίκου — μια πορεία που ξεκίνησε μετά τη δολοφονία του αδελφού της το 1997. Έκτοτε έχει αναλάβει ρόλο πρέσβειρας του brand.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν παρέστη στο ντεφιλέ του Vitale.

*Με πληροφορίες από: The Guardian