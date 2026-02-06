Ναρκωτικά, χρήματα και μια πίτσα: Το σπίτι του Breaking Bad ψάχνει νέο ιδιοκτήτη

Για περίπου μια 5ετία ήταν ένα από τα πιο γνωστά σπίτια στις ΗΠΑ. Ο κόσμος πήγαινε και το φωτογράφιζε – και όχι άδικα. Ήταν το μέρος όπου ζούσε ο Γουόλτερ Γουάιτ, ο καθηγητής χημείας που μεταμορφώθηκε σε έναν από τους πιο επικίνδυνους εμπόρους ναρκωτικών στη σειρά Breaking Bad.

Η δημιουργία του Βινς Γκίλιγκαν ήταν ένα τηλεοπτικό φαινόμενο, με εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον πλανήτη και μετέτρεψε τον Μπράιαν Κράνστον σε σταρ του Χόλιγουντ.

Ωστόσο, η οικογένεια που έμενε εκεί και το είχε αγοράσει το 1973 θεώρησε πως ήρθε η στιγμή να βρει έναν νέο ιδιοκτήτη και το σπίτι στο Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού έχει βγει στο «σφυρί» για 400.000 δολάρια.

The fictional meth kingpin’s home has lost 90% of its blatantly inflated market value.https://t.co/qP9nLnhwLK — The Daily Beast (@thedailybeast) February 3, 2026

Αυτή είναι η δεύτερη απόπειρα που κάνει η οικογένεια να το πουλήσει. Η πρώτη είχε γίνει τον Ιανουάριο 2025 με τιμή που άγγιξε τα 4 εκατομμύρια δολάρια – δέκα φορές την πραγματική αξία του.

Οι μεσίτες εκείνη την εποχή ανέφεραν ότι το ακίνητο θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως επένδυση υψηλής απόδοσης, ενδεχομένως λειτουργώντας ως ιδιωτικό Μουσείο ή ως θεματική βραχυπρόθεσμη μίσθωση. Ωστόσο, οι τοπικοί νόμοι περί χωροταξίας και ο οικιστικός χαρακτήρας της γειτονιάς αποδείχθηκαν σημαντικά εμπόδια για οποιονδήποτε εμπορικό μετασχηματισμό, με αποτέλεσμα το ακίνητο να παραμείνει αδρανές για πάνω από δώδεκα μήνες.

Τώρα, το σπίτι των 580 τετραγωνικών μέτρων πωλείται στην τιμή των 400.000 δολαρίων. Η κατοικία αποτελείται από τέσσερα υπνοδωμάτια και δύο μπάνια, διατηρώντας μεγάλο μέρος της διαρρύθμισης που είναι οικεία στους θεατές της σειράς.

Η απίστευτη ιστορία με την πίτσα

Πάντως, το σπίτι του Breaking Bad δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τον Τύπο. Το 2017 οι ιδιοκτήτες είχαν διαμαρτυρηθεί ότι θαυμαστές της σειράς πετούσαν… πίτσες στη σκεπή της κατοικίας – μιμούμενοι μια καλτ σκηνή από το σήριαλ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη How Things Work (@thishowthingswork)

Αυτή η τρέλα με το Breaking Bad είχε εξοργίσει και τους γείτονες, που έλεγαν ότι δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι τους. «Από το πρωί μέχρι το βράδυ έχει κόσμο από έξω, όπου παρκάρουν όπου να ‘ναι και κάνουν θόρυβο» δήλωναν τότε.