Στη Θεσσαλονίκη ο Χόρχε Σάντσες – Ανακοινώνεται από τον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την απόκτηση του Χόρχε Σάντσες, από την Κρουζ Αζούλ, για να ενισχύσει την αμυντική γραμμή της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον παίκτη να βρίσκεται από τα ξημερώματα της Πέμπτης (5/2) στη Θεσσαλονίκη.

Ο Δικέφαλος του Βορρά ήρθε σε συμφωνία με τον μεξικανικό σύλλογο και θα κάνει τον παίκτη δικό του, με κανονική μεταγραφή, για να προσθέσει ποιότητα και βάθος στο δεξί άκρο της άμυνας.

Ο Σάντσες αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ και στη συνέχεια να ανακοινωθεί και επίσημα.

Ποιος είναι ο Χόρχε Σάντσες

Ο Σάντσες ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στη Σάντος Λαγκούνα, όπου ξεχώρισε πριν μεταγραφεί στην Κλαμπ Αμέρικα, με την οποία καθιερώθηκε σε υψηλό επίπεδο.

Το 2022 έκανε το άλμα στην Ευρώπη για τον Άγιαξ, ενώ ακολούθησε δανεισμός στην Πόρτο. Διεθνής με την εθνική Μεξικού, επέστρεψε στην Κρουζ Αζουλ και πλέον αναμένεται στη χώρα μας, για να συνεχίσει την καριέρα του.