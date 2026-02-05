Στη Θεσσαλονίκη ο Χόρχε Σάντσες – Ανακοινώνεται από τον ΠΑΟΚ
Ο Χόρχε Σάντσες έφτασε στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Πέμπτης (5/2) για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή στον ΠΑΟΚ.
- Ενισχυμένη και πιο σύνθετη η απειλή του Ισλαμικού Κράτους
- Πού ζουν οι γηραιότεροι άνθρωποι της Ευρώπης; Τι μας λέει η γεωγραφία για μια ήπειρο που κατακερματίζεται
- Ηλικιωμένος οδηγός πήγαινε ανάποδα για 10 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό
- Τέμπη: «Υπήρχε φωτιά κοντά μας, αδιανόητα τυχερή που ζω» – Η ανατριχιαστική μαρτυρία της Ελευθερίας Δρίγκα
Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την απόκτηση του Χόρχε Σάντσες, από την Κρουζ Αζούλ, για να ενισχύσει την αμυντική γραμμή της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον παίκτη να βρίσκεται από τα ξημερώματα της Πέμπτης (5/2) στη Θεσσαλονίκη.
Ο Δικέφαλος του Βορρά ήρθε σε συμφωνία με τον μεξικανικό σύλλογο και θα κάνει τον παίκτη δικό του, με κανονική μεταγραφή, για να προσθέσει ποιότητα και βάθος στο δεξί άκρο της άμυνας.
Ο Σάντσες αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ και στη συνέχεια να ανακοινωθεί και επίσημα.
Ποιος είναι ο Χόρχε Σάντσες
Ο Σάντσες ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στη Σάντος Λαγκούνα, όπου ξεχώρισε πριν μεταγραφεί στην Κλαμπ Αμέρικα, με την οποία καθιερώθηκε σε υψηλό επίπεδο.
Το 2022 έκανε το άλμα στην Ευρώπη για τον Άγιαξ, ενώ ακολούθησε δανεισμός στην Πόρτο. Διεθνής με την εθνική Μεξικού, επέστρεψε στην Κρουζ Αζουλ και πλέον αναμένεται στη χώρα μας, για να συνεχίσει την καριέρα του.
- Στη Θεσσαλονίκη ο Χόρχε Σάντσες – Ανακοινώνεται από τον ΠΑΟΚ
- Οι πέντε νέες οδηγίες του Λανουά στους διαιτητές της Super League
- Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 3-1: Οι «Πολίτες» αντίπαλοι της Άρσεναλ στον τελικό του League Cup
- Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι – Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε»
- Στα ημιτελικά του Κυπέλλου με buzzer beater η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε (2-1) – Πρόκριση και για Σοσιεδάδ (3-2)
- Ίντερ – Τορίνο 2-1: Αγχωτική πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου για τους Νερατζούρι
- Λουτσέσκου: «Δίκαιο αποτέλεσμα, δεν κρίθηκε τίποτα» – Τι είπε για πιθανή μεταγραφή του ΠΑΟΚ
- Άρης Betsson – Νεπτούνας 83-64: Συνέτριψε τους Λιθουανούς και πάει για «τελικό» πρόκρισης στη Ρουμανία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις