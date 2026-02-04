Ολοκληρώθηκε ο επαναπατρισμός του τρίτου τραυματία από το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ καθ’ οδόν προς τη Γαλλία όπου θα έβλεπαν την αγαπημένη τους ομάδα να παίζει με τη Λυών.

Ο 20χρονος τραυματίας θα υποβληθεί σε επαναληπτικές ολόσωμες αξονικές τομογραφίες

Ο τρίτος τραυματίας, ο οποίος παρέμεινε περισσότερο από τους άλλους στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα έπειτα από επιπλοκή που καθιστούσε επείγον το χειρουργείο, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Παπαγεωργίου», το μεσημέρι της Τετάρτης.

Η αεροδιακομιδή του πολυτραυματία πραγματοποιήθηκε με αεροσκάφος-ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον παρέλαβε νωρίτερα σήμερα από την Τιμισοάρα, και από εκεί τον παρέλαβε το ασθενοφόρο.

Στη ΜΕΘ ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ

Ο 20χρονος παρέμεινε διασωληνωμένος καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής και σε πρώτη φάση θα εισαχθεί στη ΜΕΘ του «Παπαγεωργίου». Οι γιατροί που τον υποδέχθηκαν στα ΤΕΠ αναμένεται να εξετάσουν τον ιατρικό φάκελο από τη Ρουμανία και να αξιολογήσουν την κλινική εικόνα του ασθενούς.

Όπως αναφέρει το voria.gr, ο τραυματίας θα υποβληθεί σε επαναληπτικές ολόσωμες αξονικές τομογραφίες και σε όποια άλλη εξέταση κριθεί απαραίτητη από τους ιατρούς. Τον 20χρονο συνοδεύουν άνθρωποι απο το οικογενειακό του περιβάλλον.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το τροχαίο είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα για τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης και την αντιμετώπιση του οιδήματος. Αν και εξεταζόταν να επιστρέψει μαζί με τους άλλους δύο την προηγούμενη εβδομάδα, οι Ρουμάνοι γιατροί σε μαγνητική τομογραφία που διενεργήθηκε διαπίστωσαν επιπλοκή που καθιστούσε αναγκαία τη χειρουργική επέμβαση.

Το ευχάριστο στην περίπτωσή του είναι ότι δεν πειράχτηκε ο νωτιαίος μυελός, αλλά η πλήρης ακινησία ήταν απαραίτητη για το πρώτο διάστημα – πέραν της επέμβασης – προκειμένου να μην κινδυνεύσει μετέπειτα η ζωή του.

Να σημειωθεί ότι η πορεία της υγείας του 20χρονου πολυτραυματία που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» εξελίσσεται ικανοποιητικά. Ο Κωνσταντίνος Φορτούνης, χειρουργός στην Α’ Χειρουργική Κλινικής του νοσοκομείου μιλώντας στο ΕΡΤnews, χαρακτήρισε την κλινική του κατάσταση «σταθερή».

«Νοσηλεύεται στο νευροχειρουργικό τμήμα, φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες προς το παρόν δεν χρίζουν χειρουργικής παρέμβασης ή νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Υπάρχει πάντα βέβαια εγρήγορση από την πλευρά μας και την πλευρά των νευροχειρουργών για πιθανή περαιτέρω διερεύνηση ή παρέμβαση σε περίπτωση αλλαγής της κατάστασής του, αλλά γενικά σε αυτές τις περιπτώσεις όταν κάποιος εξελίσσεται για τόσες μέρες ομαλά, συνήθως αυτή είναι και η συνέχεια, αλλά εν πάση περιπτώσει απαιτείται εγρήγορση», πρόσθεσε ο Κ. Φορτούνης.