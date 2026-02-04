Στην Ελλάδα μεταφέρεται ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ που είχε παραμείνει στη Ρουμανία για νοσηλεία

Στην Ελλάδα αναμένεται να επιστρέψει σήμερα, Τετάρτη, ο τρίτος τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου στη Ρουμανία, κοντά στην πόλη Λουκγκόζ, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ και τρεις τραυματίστηκαν καθ’ οδόν προς τη Γαλλία για τον αγώνα της ομάδας τους.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ελληνική πρεσβεία, ο τραυματίας είναι σε σταθερή κατάσταση και οι γιατροί αναφέρουν ότι σήμερα θα μπορούσε να ξεκινήσει η διαδικασία για την αεροδιακομιδή του στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το Mega, ο τραυματίας παραμένει διασωληνωμένος και η μεταφορά θα γίνει υπό αυστηρές προϋποθέσεις, ώστε να μην καταπονηθεί. Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός οπαδός του ΠΑΟΚ έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην Τιμισοάρα για τη σταθεροποίηση των σπονδύλων και την αφαίρεση οιδήματος.

Η κρίσιμη επέμβαση

Ο πολυτραυματίας δεν είχε επιστρέψει μαζί με τους άλλους δύο την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς οι Ρουμάνοι μετά την τελευταία μαγνητική τομογραφία που διενεργήθηκε, οι γιατροί διαπίστρωσαν επιπλοκή που καθιστούσε αναγκαία τη χειρουργική επέμβαση.

Το ευχάριστο στην περίπτωσή του είναι ότι δεν πειράχτηκε ο νωτιαίος μυελός, αλλά η πλήρης ακινησία ήταν απαραίτητη για το πρώτο διάστημα – πέραν της επέμβασης – προκειμένου να μην κινδυνεύσει μετέπειτα η ζωή του.

Να σημειωθεί ότι η πορεία της υγείας του 20χρονου πολυτραυματία που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» εξελίσσεται ικανοποιητικά. Ο Κωνσταντίνος Φορτούνης, χειρουργός στην Α’ Χειρουργική Κλινικής του νοσοκομείου μιλώντας στο ΕΡΤnews, χαρακτήρισε την κλινική του κατάσταση «σταθερή».

«Νοσηλεύεται στο νευροχειρουργικό τμήμα, φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες προς το παρόν δεν χρίζουν χειρουργικής παρέμβασης ή νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Υπάρχει πάντα βέβαια εγρήγορση από την πλευρά μας και την πλευρά των νευροχειρουργών για πιθανή περαιτέρω διερεύνηση ή παρέμβαση σε περίπτωση αλλαγής της κατάστασής του, αλλά γενικά σε αυτές τις περιπτώσεις όταν κάποιος εξελίσσεται για τόσες μέρες ομαλά, συνήθως αυτή είναι και η συνέχεια, αλλά εν πάση περιπτώσει απαιτείται εγρήγορση», πρόσθεσε ο Κ. Φορτούνης.