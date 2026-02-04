Στην Ελλάδα μεταφέρεται ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ που είχε παραμείνει στη Ρουμανία για νοσηλεία
Ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ παραμένει διασωληνωμένος και η αεροδιακομιδή θα γίνει υπό αυστηρές προϋποθέσεις, ώστε να μην καταπονηθεί κατά τη μεταφορά
- Πώς θα γίνει η επιχείρηση των ειδικών στο εργοστάσιο «Βιολάντα» για τα αίτια της φονικής έκρηξης
- Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και άνοδος της θερμοκρασίας – Καταιγίδες στο Ιόνιο και χιόνια στα ορεινά
- Ο Νούρι αλ Μάλικι αψηφά με την υποψηφιότητά του τον Τραμπ
- Οι New York Times αποκαλύπτουν τα σχέδια της Ουάσιγκτον για την Τεχεράνη – Οι στόχοι του Τραμπ εντός του Ιράν
Στην Ελλάδα αναμένεται να επιστρέψει σήμερα, Τετάρτη, ο τρίτος τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου στη Ρουμανία, κοντά στην πόλη Λουκγκόζ, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ και τρεις τραυματίστηκαν καθ’ οδόν προς τη Γαλλία για τον αγώνα της ομάδας τους.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ελληνική πρεσβεία, ο τραυματίας είναι σε σταθερή κατάσταση και οι γιατροί αναφέρουν ότι σήμερα θα μπορούσε να ξεκινήσει η διαδικασία για την αεροδιακομιδή του στη Θεσσαλονίκη.
Όπως αναφέρει το Mega, ο τραυματίας παραμένει διασωληνωμένος και η μεταφορά θα γίνει υπό αυστηρές προϋποθέσεις, ώστε να μην καταπονηθεί. Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός οπαδός του ΠΑΟΚ έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην Τιμισοάρα για τη σταθεροποίηση των σπονδύλων και την αφαίρεση οιδήματος.
Οι γιατροί αναφέρουν ότι σήμερα θα μπορούσε να ξεκινήσει η διαδικασία για την αεροδιακομιδή του στη Θεσσαλονίκη
Η κρίσιμη επέμβαση
Ο πολυτραυματίας δεν είχε επιστρέψει μαζί με τους άλλους δύο την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς οι Ρουμάνοι μετά την τελευταία μαγνητική τομογραφία που διενεργήθηκε, οι γιατροί διαπίστρωσαν επιπλοκή που καθιστούσε αναγκαία τη χειρουργική επέμβαση.
Το ευχάριστο στην περίπτωσή του είναι ότι δεν πειράχτηκε ο νωτιαίος μυελός, αλλά η πλήρης ακινησία ήταν απαραίτητη για το πρώτο διάστημα – πέραν της επέμβασης – προκειμένου να μην κινδυνεύσει μετέπειτα η ζωή του.
Να σημειωθεί ότι η πορεία της υγείας του 20χρονου πολυτραυματία που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» εξελίσσεται ικανοποιητικά. Ο Κωνσταντίνος Φορτούνης, χειρουργός στην Α’ Χειρουργική Κλινικής του νοσοκομείου μιλώντας στο ΕΡΤnews, χαρακτήρισε την κλινική του κατάσταση «σταθερή».
«Νοσηλεύεται στο νευροχειρουργικό τμήμα, φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες προς το παρόν δεν χρίζουν χειρουργικής παρέμβασης ή νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Υπάρχει πάντα βέβαια εγρήγορση από την πλευρά μας και την πλευρά των νευροχειρουργών για πιθανή περαιτέρω διερεύνηση ή παρέμβαση σε περίπτωση αλλαγής της κατάστασής του, αλλά γενικά σε αυτές τις περιπτώσεις όταν κάποιος εξελίσσεται για τόσες μέρες ομαλά, συνήθως αυτή είναι και η συνέχεια, αλλά εν πάση περιπτώσει απαιτείται εγρήγορση», πρόσθεσε ο Κ. Φορτούνης.
- Στην Ελλάδα μεταφέρεται ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ που είχε παραμείνει στη Ρουμανία για νοσηλεία
- Η δημοκρατική αντιπολίτευση δεν πρέπει να συναινέσει στην προσπάθεια του Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει το Σύνταγμα
- Τεράστια πυρκαγιά στις Φιλιππίνες – Στάχτη 1.000 σπίτια
- Δασμοί: Οι ΗΠΑ επαναφέρουν σε ισχύ συμφωνία με περίπου τριάντα κράτη της Αφρικής
- Γάζα: Τουλάχιστον 10 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς – Ανάμεσά τους δύο μωρά
- Η Μπενφίκα είχε προτάσεις πάνω από 100 εκατ. ευρώ για Παυλίδη και άλλους τρεις – Η απάντηση των «αετών»
- Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
- Μία νέα θεωρία αλλάζει όσα πιστεύαμε για το Τρίγωνο των Βερμούδων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις