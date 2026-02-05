Λουτσέσκου: «Δίκαιο αποτέλεσμα, δεν κρίθηκε τίποτα» – Τι είπε για πιθανή μεταγραφή του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson με το 1-0 επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, ωστόσο ο Ραζβάν Λουτσέσκου εξήγησε οτι το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο και ότι απλά παίχθηκε το πρώτο «ημίχρονο».

Όσα είπε ο Λουτσέσκου στις πρώτες δηλώσεις του

«Ήταν τα πρώτα 90 λεπτά από μία διπλή μάχη. Νομίζω ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα, ίσως το σκορ μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο, βάσει των ευκαιριών που κάναμε στο πρώτο μέρος, στο δεύτερο ημίχρονο με τις ψηλές μπαλιές έγινε λίγο πιο περίεργο, ωστόσο τα παιδιά ανταποκρίθηκαν σε κάθε συνθήκη στον αγωνιστικό χώρο.

Είχαν το πνεύμα του μαχητή σε όλες τις φάσεις, τώρα τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, δεν κρίθηκε τίποτα, έχουμε το προβάδισμα στον επαναληπτικό της Τούμπας, μπροστά στους φιλάθλους μας, όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι στο γήπεδο για να πετύχουμε στον στόχο μας».

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Λουτσέσκου πρόσθεσε:

«Σήμερα τελείωσε το πρώτο ημίχρονο αυτής της σειράς των αγώνων. Ναι πήραμε ένα αβαντάζ αλλά τίποτε παραπάνω. Πήραμε απλά μια νίκη και τώρα ναι έχουμε το δεύτερο ματς στην έδρα μας, θα έχουμε τον κόσμο μας αλλά θα αντιμετωπίσουμε και εκεί μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός και επομένως δεν χρειάζεται να πούμε τίποτε παραπάνω.

Και εκεί πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι και απαγορεύεται να σκεφτούμε πως έχουμε πάρει ήδη την πρόκριση. Πρέπει να είμαστε και εκεί με το πνεύμα του μαχητή. Σε αυτό το ματς που δώσαμε, στο πρώτο μέρος είχαμε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και είχαμε ευκαιρίες για να σκοράρουμε και θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει το προβάδισμα.

Στο δεύτερο μέρος όμως δεν ολοκληρώναμε σωστά τις επιθετικές μας μεταβάσεις και αυτό μπορεί να δημιουργούσε κίνδυνο ώστε να δεχθούμε φάσεις. Το παιχνίδι άνοιξε στο δεύτερο μέρος και με τις αλλαγές του Παναθηναϊκού, άλλαξε ο χαρακτήρας του αγώνα αλλά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα είχαμε υψηλή συγκέντρωση στο ματς και προσαρμοστικότητα στις ανάγκες του ματς”.

Για το ότι ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει φέτος και τους τρεις της Αθήνας εκτός έδρας και πώς μπόρεσαν να διαχειριστούν και στο σημερινό παιχνίδι, όλα όσα έγιναν στη Ρουμανία με το χαμό των επτά οπαδών:

«Αυτή είναι η ευθύνη μας. Να μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο ενωμένοι και να δίνουμε τα πάντα για τη νίκη. Ναι και οι άλλες ομάδες παίζουν. Θα σε πιέσουν θα σε δυσκολέψουν αλλά εμείς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να δείχνουμε πως όλοι μας, ο πρόεδρος, όλοι εμείς έχουμε δημιουργήσει μια ισχυρή ομάδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αυτό είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη της ομάδας μας που μας παρέχει όλα όσα εκείνα χρειαζόμαστε για να κάνουμε τον ΠΑΟΚ ισχυρό. Η δική μας ευθύνη είναι να δίνουμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο απέναντι σε κάθε ομάδα. Αυτό είναι το χρέος μας. Τέτοιες νίκες μας δίνουν μεγάλη αυτοπεποίθηση.

Σίγουρα αυτή την εβδομάδα με την τραγωδία που βιώσαμε δεν μπορείς να μιλάς για πίεση που νιώθει η ομάδα. Η τραγωδία είναι στους συγγενείς, αυτοί ζουν την τραγωδία αυτή. Ολη η πίεση είναι πάνω στις οικογένειες αυτών των παιδιών. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να μπαίνουμε στο γήπεδο και να τιμούμε τη μνήμη τους. Προχωράμε πλέον στο ματς της Κυριακής».

Για το αν ο ΠΑΟΚ σήμερα άγγιξε το τέλειο και την απόκρουση του Τσιφτσή στην κεφαλιά του Τεττέη:

«Αυτό το ματς πρέπει να κάνουμε και προσπαθούμε. Για παράδειγμα στο πρώτο μέρος με αυτές τις ευκαιρίες θα ήταν καλός να σκοράρεις. Πολλές φορές σε κάποια ματς αυτό μπορεί να μην γίνεται άμεσα. Απλά πρέπει να συνεχίζουμε το μαχητικό πνεύμα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Στο ματς αυτό είχαμε ισορροπία αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε και καλύτερες προσαρμογές. Το θέμα είναι να παλεύουμε την κάθε στιγμή. Τώρα για την απόκρουση του Τσιφτσή; Ξέρει το τι αισθάνομαι για αυτόν, τον σεβασμό που του έχω αλλά θα πω πως αυτή η απόκρουση προήλθε από ένα δικό του κόρνερ-δώρο (το είπε γελώντας)».

Για τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας και αν μετά τον Σάντσες ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει και άλλον παίκτη:

«Γιατί πιστεύεις πως σήμερα θα αλλάξω γνώμη και θα μιλήσω για μεταγραφές; Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό απλά χαίρομαι γιατί τελειώνουν σε δυο μέρες και είμαι χαρούμενος για αυτό. Για τον Σάντσες απλά θα πω πως είναι ένας καλός παίκτης με ποιότητα και προσωπικότητα.

Θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί μαζί του, να του δώσουμε χρόνο και να βοηθήσει την ομάδα. Αλλά όταν έχεις κάθε ματς σε τρεις μέρες όπως εμείς πρέπει να δίνουμε τώρα, αυτό που με ενδιαφέρει είναι η φρεσκάδα της ομάδας.

Είναι βαρύ να το διαχειριστείς αυτό συναισθηματικά. Είναι παιχνίδια όλα απαιτήσεις, όλα πρέπει να τα διαχειριστούμε σωστά και απαιτούν καθαρό μυαλό και ενέργεια. Για αυτό το λόγο είναι ωραίο να έχουμε ένα ισχυρό και μεγάλο γκρουπ με προσωπικότητα».