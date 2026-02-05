Solobasket: «Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζει κίνηση που θα… ταρακουνήσει την Ευρώπη»

O Παναθηναϊκός μετά τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ κοντράρεται με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, όμως την ίδια στιγμή τα μεταγραφικά σενάρια δίνουν και παίρνουν, αφού οι πράσινοι φαίνεται πως ετοιμάζουν μια μεγάλη μεταγραφή.

Στην Ισπανία γίνεται χαμός με δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι το τριφύλλι θα κάνει κίνηση που θα ταράξει τα νερά στη Euroleague, με το «Solobasket» να ξεκαθαρίζει πως ο Παναθηναϊκός κοιτάζει Γιαμπουσέλε και Χέις-Ντέιβις, τονίζοντας πως βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα για να εκμεταλλευτεί τις εξελίξεις στο trade deadline.

Σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα, το «τριφύλλι» παρακολουθεί στενά τις τελευταίες κινήσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γνωρίζοντας ότι ενδέχεται να προκύψουν παίκτες υψηλού επιπέδου που θα μείνουν ελεύθεροι. Ένας από αυτούς είναι ο Γάλλος διεθνής, ο οποίος δεν έχει βρει ρόλο στους Νιου Γιορκ Νικς και εμφανίζεται ως πιθανός υποψήφιος για αποχώρηση, εφόσον εμπλακεί σε trade και στη συνέχεια αποδεσμευτεί.

Ο Παναθηναϊκός, ο Γιαμπουσέλε και οι Ισπανοί

Το Solobasket υπογραμμίζει ότι οι «πράσινοι» βλέπουν στον Γιαμπουσέλε έναν παίκτη που θα μπορούσε να κάνει άμεσα τη διαφορά, λόγω της εμπειρίας του στην EuroLeague, του παρελθόντος του σε κορυφαίο επίπεδο και των αγωνιστικών χαρακτηριστικών του. Το δυναμικό κορμί, η ευχέρεια στο σκοράρισμα και η δυνατότητα να αγωνιστεί σε περισσότερες από μία θέσεις τον καθιστούν ιδανική επιλογή για το πλάνο του Εργκίν Αταμάν.

Παράλληλα, στο ρεπορτάζ γίνεται αναφορά και στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, με το συμβόλαιο του Γιαμπουσέλε στο NBA να θεωρείται το βασικό εμπόδιο. Όπως σημειώνεται, η εμπλοκή του Παναθηναϊκού μπορεί να υπάρξει μόνο αν ο παίκτης μείνει ελεύθερος, καθώς οι απολαβές του δεν επιτρέπουν απευθείας μετακίνηση από το NBA στην Ευρώπη.