Ο Γιαμπουσέλε αποχωρεί από τους Νικς και βάζει… φωτιά στη Euroleague

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε εκτός από την επικαιρότητα της Euroleague, απασχολεί και αυτή του ΝΒΑ. Ο λόγος; Η απόφαση των Νιου Γιορκ Νικς να τον ανταλλάξουν για τον Ντέιλεν Τέρι των Σικάγο Μπουλς.

Ο Γάλλος φόργουορντ αλλάζει ομάδα στην κορυφαία λίγκα του κόσμου, την ώρα που ομάδες της Euroleague έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να τον αποκτήσουν, ανάμεσά τους και ο Παναθηναϊκός.

Ο Γιαμπουσέλε τη φετινή σεζόν μετρά 2.7 πόντους και 2.1 ριμπάουντ, έχοντας περιορισμένο χώρο στο ροτέισον των Νικς.

Η ανάρτηση του Σαράνια για το trade του Γιαμπουσέλε