Ο Γιαμπουσέλε αποχωρεί από τους Νικς και βάζει… φωτιά στη Euroleague
Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε αλλάζει ομάδα, αποχωρεί από τους Νικς και πλέον υπάρχουν νέα δεδομένα στην υπόθεσή του
Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε εκτός από την επικαιρότητα της Euroleague, απασχολεί και αυτή του ΝΒΑ. Ο λόγος; Η απόφαση των Νιου Γιορκ Νικς να τον ανταλλάξουν για τον Ντέιλεν Τέρι των Σικάγο Μπουλς.
Ο Γάλλος φόργουορντ αλλάζει ομάδα στην κορυφαία λίγκα του κόσμου, την ώρα που ομάδες της Euroleague έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να τον αποκτήσουν, ανάμεσά τους και ο Παναθηναϊκός.
Ο Γιαμπουσέλε τη φετινή σεζόν μετρά 2.7 πόντους και 2.1 ριμπάουντ, έχοντας περιορισμένο χώρο στο ροτέισον των Νικς.
Η ανάρτηση του Σαράνια για το trade του Γιαμπουσέλε
The New York Knicks are trading Guerschon Yabusele to the Chicago Bulls for Dalen Terry, sources tell ESPN.
— Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2026
- Ο Γιαμπουσέλε αποχωρεί από τους Νικς και βάζει… φωτιά στη Euroleague
- Στη Θεσσαλονίκη ο Χόρχε Σάντσες – Ανακοινώνεται από τον ΠΑΟΚ
- Οι πέντε νέες οδηγίες του Λανουά στους διαιτητές της Super League
- Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 3-1: Οι «Πολίτες» αντίπαλοι της Άρσεναλ στον τελικό του League Cup
- Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι – Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε»
- Στα ημιτελικά του Κυπέλλου με buzzer beater η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε (2-1) – Πρόκριση και για Σοσιεδάδ (3-2)
- Ίντερ – Τορίνο 2-1: Αγχωτική πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου για τους Νερατζούρι
- Λουτσέσκου: «Δίκαιο αποτέλεσμα, δεν κρίθηκε τίποτα» – Τι είπε για πιθανή μεταγραφή του ΠΑΟΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις