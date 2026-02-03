«Σε επαφές με Γιαμπουσέλε η Χάποελ – Αν δεν τον πάρει, θα κινηθεί για τον Χέιζ-Ντέιβις»

Η trade deadline στο NBA πλησιάζει και τα σενάρια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού δίνουν και παίρνουν. Η 5η Φεβρουαρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις ανταλλαγές στον μαγικό κόσμο και δύο από τα ονόματα που «παίζουν» σε αρκετές φήμες τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Euroleague είναι αυτά του Γκέρσον Γιαμπουσέλε και του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Και οι δύο δεν υπολογίζονται σε Νιου Γιορκ Νικς και Φοίνιξ Σανς αντίστοιχα και στη Euroleague περιμένουν αρκετές ομάδες και τον Γάλλο και τον Αμερικανό. Ο Παναθηναϊκός είναι μια από αυτές σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, όμως φαίνεται πως η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει μπει γερά για να κάνει δικό της τουλάχιστον έναν εκ των δύο για να βάλει «στοπ» στην κρίση των τελευταίων εβδομάδων.

Όπως αναφέρει το Sport5, είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ενώ το ίδιο μέσο επικαλούμενο πηγή από την ομάδα αναφέρει πως θα αποκτηθεί είτε ο Γάλλος πάουερ φόργουορντ, είτε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

«Ένας εκ των Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις – Γκέρσον Γιαμπουσέλε, θα τελειώσει τη σεζόν με την Χάποελ Τελ Αβίβ», μεταδίδουν οι πηγές του δικτύου.

Πάντως οι δύο υποθέσεις, που φέρονται να έχουν απασχολήσει και τον Παναθηναϊκό, δεν είναι στο χέρι της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη κι αυτό γιατί αμφότεροι δεσμεύονται με συμβόλαιο στο ΝΒΑ, από Νικς και Σανς αντίστοιχα.

Τα τρελά σενάρια για Γιαμπουσέλε και Χάποελ

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται η Χάποελ είναι ήδη σε επαφές με την πλευρά του Γιαμπουσέλε και φέρεται να του έχει καταθέσει πρόταση για 2.5 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος της χρονιάς σε μια «τρελή» προσφορά, που εφόσον οι δύο πλευρές τα βρουν, τότε ο Γάλλος θα υπογράψει για 1,5 χρόνο και την επόμενη χρονιά θα λάβει 5 εκατ. ευρώ.

Hapoel Tel Aviv – Guerschon Yabusele.

If the player decides to comeback to EuroLeague, Hapoel is ready to make a big offer. Hapoel offer to Yabusele is 2,5m $ until the end of the seasoN and 5 m $ for next year I’m told. pic.twitter.com/76Elp7Vz90 — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) February 3, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως και στο Ισραήλ λένε ότι ο Παναθηναϊκός είναι ισχυρός ανταγωνιστής και για τους δυο σε περίπτωση όμως που εκείνη μείνουν ελεύθεροι από το ΝΒΑ, ειδάλλως τόσο η Χάποελ όσο και το τριφύλλι δεν μπορούν να ασχοληθούν πραγματικά με κανέναν εκ των δύο.

Τουλάχιστον μέχρι την λήξη της προθεσμίας ανταλλαγών στο ΝΒΑ (5/2) δεν πρόκειται να πάνε πουθενά, ενώ μετά εναπόκειται στις ομάδες τους αν θα τους αποδεσμεύουν ή όχι, χωρίς πρακτικά να έχουν αντίκρισμα αν κάνουν κάτι τέτοιο αφού βάσει κανονισμών θα πρέπει να τους πληρώσουν το υπόλοιπο του συμβολαίου τους.