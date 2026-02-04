Ο Γιαμπουσέλε επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον από Ευρώπη: «Δεν κλείνω την πόρτα σε κανέναν»

Μόνο σίγουρο δεν είναι το μέλλον του Γκέρσον Γιαμπουσέλε στο ΝΒΑ και τους Νιου Γιορκ Νικς κα όσο πλησιάζει η προθεσμία λήξης των μεταγραφών, τόσο οι ομάδες της Euroleague… κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα για την περίπτωση του Γάλλου φόργουορντ. Ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης έχει εμπλακεί σε ουκ ολίγα σενάρια ανταλλαγών στην Αμερική αλλά και με ευρωπαϊκές ομάδες με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τον Παναθηναϊκό και τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο ίδιος ο 30χρονος παίκτης πια, επιβεβαίωσε ότι όντως έχει έρθει σε επαφές με τους Ισραηλινούς και την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, χωρίς πάντως να υπάρξει κάτι χειροπιαστό, ενώ παράλληλα φρόντισε να μην κλείσει την πόρτα σε κανέναν από τους ενδιαφερόμενους.

Γιαμπουσέλε: «Δεν ξέρω τι θα συμβεί…»

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον Στέφαν Μπόντι της New York Post, ο Γιαμπουσέλε ανέφερε τα εξής:

«Δεν κλείνω καμία πόρτα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί ούτε τι θα φέρει η αυριανή μέρα. Αυτή τη στιγμή, μπορώ να πω ότι τίποτα δεν έχει συζητηθεί ή υπογραφεί. Στο τέλος της ημέρας, παραμένω παίκτης των Νικς. Ωστόσο, υπήρξαν ομάδες που με προσέγγισαν, και ναι, νιώθω ότι οι αναφορές περιορίστηκαν σε όσους έλεγαν ότι με θέλουν, ενώ πολλοί νόμιζαν ότι είχα ήδη υπογράψει. Όχι, δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν κάποιες ομάδες που φαίνεται να ετοιμάζονται να με αποκτήσουν αν επιστρέψω με αυτόν τον τρόπο. Θα δούμε τι θα φέρει το μέλλον».

Σημειώνεται ότι κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μετρά στο ΝΒΑ 2,7 πόντους και 2,1 ριμπάουντ σε 9 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, έχοντας αγωνιστεί σε 41 παιχνίδια με τη φανέλα των Νιου Γιορκ Νικς. Το περασμένο καλοκαίρι, είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο έναντι 11,3 εκατομμυρίων δολαρίων, με οψιόν παίκτη στα 5,8 εκατ. δολάρια για τη σεζόν 2026-27.