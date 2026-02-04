Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι κατήγγειλαν χθες Τρίτη ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σκότωσαν νεαρό στην Ιεριχώ, στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, και τραυμάτισαν άλλους τρεις, ενώ από την άλλη ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε πως αντέδρασε όταν «τρομοκράτες» πετροβόλησαν άνδρες του (φωτογραφία αρχείου του Reuters/Mohamad Torokman, επάνω, από τη Δυτική Οχθη).

«Ο νεαρός Σαΐντ Νάελ Σαΐντ αλ Σέιχ, 24 ετών, σκοτώθηκε από πυρά της κατοχής στην Ιεριχώ και άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν», διευκρίνισε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, με έδρα τη Ραμάλα.

Τον θάνατό του επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής του δημόσιου νοσοκομείου στην Ιεριχώ, ο Ριάντ Εϊντ.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανέφερε ότι μέλη του, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στον τομέα όπου βρίσκεται η Ιεριχώ, είδαν «τρομοκράτες που πετούσαν πέτρες προς την κατεύθυνσή τους» κι αντέδρασαν ανοίγοντας πυρ με αποτέλεσμα «τρομοκράτης να εξαλειφθεί», χωρίς να υπάρξει κανένας τραυματισμός στις τάξεις του.

Ηδη σε τρομακτικά υψηλό επίπεδο, η βία στη Δυτική Οχθη εξερράγη μετά την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, και συνεχίζεται παρά την ανακωχή σε ισχύ από 10η Οκτωβρίου 2025 στον παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακο.

Σφαγή

Τουλάχιστον 1.033 Παλαιστίνιοι, άμαχοι και μέλη ένοπλων οργανώσεων, έχουν σκοτωθεί έκτοτε στη Δυτική Οχθη από στρατιώτες και ισραηλινούς εποίκους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στα δεδομένα της Παλαιστινιακής Αρχής.

Οι ισραηλινές αρχές καταμετρούν 45 Ισραηλινούς, στρατιωτικούς και πολίτες, που έχουν σκοτωθεί κατά την ίδια περίοδο.

Η Δυτική Οχθη καταλήφθηκε από τον στρατό του Ισραήλ στον πόλεμο των έξι ημερών το 1967 και παραμένει υπό κατοχή έκτοτε.

Πηγή: ΑΠΕ