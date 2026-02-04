ΠΑΟΚ – Σπόρτινγκ 101-67: ‘Εκαναν επίδειξη δύναμης οι Θεσσαλονικείς

Σε «περίπατο» εξελίχθηκε για τον ΠΑΟΚ το σημερινό παιχνίδι, στο PAOK Sports Arena, για την 5η αγωνιστική των «16» του Europe Cup, απέναντι στη Σπόρτινγκ. Ο «Δικέφαλος» επικράτησε με 101-67, αποτέλεσμα με το οποίο- έχοντας ήδη εξασφαλισμένη την παρουσία του στα προημιτελικά της διοργάνωσης- παραμένει «ζωντανός» στο κυνήγι της πρώτης θέσης στη βαθμολογία του 13ου ομίλου.

Οι «ασπρόμαυροι» επέβαλλαν από το πρώτο λεπτό το «θέλω» τους στο ματς, μη επιτρέποντας στην, αδιάφορη βαθμολογικά, αντίπαλό τους νσταθούν με αξιώσεις απέναντί τους.

Ξεχώρισαν περισσότερο για τον ΠΑΟΚ οι Κλίβελαντ Μέλβιν (18 πόντοι, με 4/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπριν Ταϊρί (14 πόντοι, 6 ασίστ). Το ντεμπούτο του με τη φανέλα του «Δικεφάλου» έκανε ο, εσχάτως αποκτηθείς , Κλίφοντ Ομορούγι (8 πόντοι, 2 ριμπάουντ).

Πρώτος σκόρερ για τη Σπόρτινγκ ήταν ο Αντρέ Κρουζ (13 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Δια ζώσης, από τα επίσημα του PAOK Sports Arena, παρακολούθησε το ματς ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Τέλης Μυστακίδης. Θεατής του παιχνιδιού ήταν, ακόμη, ο τραυματίας για τους Θεσσαλονικείς, Πάτρικ Μπέβερλι, όπως και ο Μάρβιν Τζόουνς, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον ΠΑΟΚ.

Αμφότερες οι ομάδες, πριν την έναρξη της αναμέτρησης, τίμησαν τη μνήμη των φιλάθλων του ΠΑΟΚ οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία (27/1), αφήνοντας λουλούδια σε σημείο μπροστά από κερκίδα στο γήπεδο. Οι παίκτες του «Δικεφάλου», επιπλέον, αγωνίστηκαν φορώντας πένθος στη φανέλα τους, ενώ πριν το τζάμπολ τηρήθηκε για τα θύματα του τροχαίου και ενός λεπτού σιγή.

Σαρωτικός με το… καλησπέρα ο ΠΑΟΚ. Πιέζοντας αμυντικά και με κινητήριους επιθετικούς μοχλούς τους Μέλβιν, Περσίδη, προηγήθηκε στο 4’ με +13 (15-2), διαφορά η οποία είχε, στην πορεία, διαρκώς αυξητική τάση. Στο 8’ «ανέβηκε» στο +15 (26-11) και στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου, με συνεχείς πόντους από τον Κόνιαρη, στο +16 (33-17).

Η… δράση των Ταϊρί, Μέλβιν «εκτόξευσε» τον «Δικέφαλο» στο 17’ στο +28 (48-20) και με τη λήξη της δεύτερης περιόδου στο +29 (54-25).

Στο δίλεπτο του τρίτου δεκαλέπτου ο ΠΑΟΚ πήγε στο +34 (62-28), με το ματς να έχει, ουσιαστικά, από εκεί κει πέρα, διαδικαστικό χαρακτήρα ως το φινάλε του. Δεδομένο που επέτρεψε στον Γιούρι Ζντοβτς να δώσει χρόνο συμμετοχής (όπως έκανε και στο πρώτο ημίχρονο), σε όλους τους παίκτες του.

Τα δεκάλεπτα: 28-17, 54-25, 78-46, 101-67

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Άλεν 11 (1), Μέλβιν 18 (4), Ταϊρί 14 (2), Κόνιαρης 9 (1), Χουγκάζ 11 (2), Ομορούγι 8, Ζάρας 9 (3), Περσίδης 5 (1), Ιατρίδης, Φίλλιος 4, Μουρ 6, Ντίμσα 6 (2).

ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ (Λουίς Μαγκαλάες): Τζονς 6, Ραζάκ 5, Χάρντεν-Χέιζ 6, Κορέια 6 (1), Κόστα 4, Αμαράντε 2, Ρόμπινσον, Βεντούρα 5 (1) , Κρουζ 13 (1) Φερνάντες 2, Μόργκαν 11 (2), Σουένσον 7 (1).