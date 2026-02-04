sports betsson
Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
04.02.2026 | 23:13
Απειλές Τραμπ εναντίον Χαμενεΐ: «Θα έλεγα ότι πρέπει να ανησυχεί πολύ»
ΠΑΟΚ: Η 11άδα που επέλεξε ο Λουτσέσκου για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 04 Φεβρουαρίου 2026, 20:02

ΠΑΟΚ: Η 11άδα που επέλεξε ο Λουτσέσκου για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό

Η αρχική σύνθεση που ανακοίνωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού που θα ξεκινήσει στις 20:30 στη Λεωφόρο.

Με τον Αντώνη Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια ο ΠΑΟΚ και τους Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Κεντζιόρα και Κένι στην τετράδα της άμυνας από τα αριστερά προς τα δεξιά.

Στα χαφ οι Μεϊτέ-Οζντόεφ, ενώ στο «δέκα» θα βρεθεί ο Δημήτρης Πέλκας. Στα άκρα της επίθεσης θα ξεκινήσουν οι Τάισον και Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Ανέστης Μύθου.

Urbain (Euroclear): Τα διεθνή κεφάλαια μετακινούνται από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη λόγω… Τραμπ

Urbain (Euroclear): Τα διεθνή κεφάλαια μετακινούνται από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη λόγω… Τραμπ

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα λύσεις για ETS και ενέργεια

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα λύσεις για ETS και ενέργεια

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Μπάσκετ 04.02.26

