ΠΑΟΚ: Η 11άδα που επέλεξε ο Λουτσέσκου για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό
Η αρχική σύνθεση που ανακοίνωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
- Ηλικιωμένος οδηγός πήγαινε ανάποδα για 10 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό
- Ίλιον: Τροχαίο με ανατροπή ταξί – Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα στη μέση του δρόμου
- Τέμπη: «Υπήρχε φωτιά κοντά μας, αδιανόητα τυχερή που ζω» – Η ανατριχιαστική μαρτυρία της Ελευθερίας Δρίγκα
- Πρωτοποριακό κολλύριο υπόσχεται λύση στην πρεσβυωπία - Έλαβε έγκριση από την FDA
Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού που θα ξεκινήσει στις 20:30 στη Λεωφόρο.
Με τον Αντώνη Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια ο ΠΑΟΚ και τους Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Κεντζιόρα και Κένι στην τετράδα της άμυνας από τα αριστερά προς τα δεξιά.
Στα χαφ οι Μεϊτέ-Οζντόεφ, ενώ στο «δέκα» θα βρεθεί ο Δημήτρης Πέλκας. Στα άκρα της επίθεσης θα ξεκινήσουν οι Τάισον και Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Ανέστης Μύθου.
Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό. pic.twitter.com/TWwOT9rwD7
— PAOK FC (@PAOK_FC) February 4, 2026
- Λουτσέσκου: «Δίκαιο αποτέλεσμα, δεν κρίθηκε τίποτα»
- Άρης Betsson – Νεπτούνας 83-64: Συνέτριψε τους Λιθουανούς και πάει για «τελικό» πρόκρισης στη Ρουμανία
- Άρης: Στο Μεξικό για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Χουάρες ο Μόντσου
- Ολυμπιακός: Ο Ποντένσε είναι εδώ ξανά…
- Η Άρσεναλ έτοιμη για δύο νέα μεγάλα «μπαμ»
- Προμηθέας Πάτρας – Μαρούσι 92-100: Οι Αμαρουσιώτες συμπλήρωσαν το Final 8 του Κυπέλλου – Τα ζευγάρια
- Ζελέζνιτσαρ – Ολυμπιακός 1-3: Πάτησε γκάζι στο δεύτερο σετ και προκρίθηκε στα πλέι οφ
- Λιετκάμπελις – Πανιώνιος 89-62: ‘Ηταν μεγάλο το εμπόδιο στη Λιθουανία και ηττήθηκε
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις