ΠΑΟΚ: Η 11άδα που επέλεξε ο Λουτσέσκου για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού που θα ξεκινήσει στις 20:30 στη Λεωφόρο.

Με τον Αντώνη Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια ο ΠΑΟΚ και τους Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Κεντζιόρα και Κένι στην τετράδα της άμυνας από τα αριστερά προς τα δεξιά.

Στα χαφ οι Μεϊτέ-Οζντόεφ, ενώ στο «δέκα» θα βρεθεί ο Δημήτρης Πέλκας. Στα άκρα της επίθεσης θα ξεκινήσουν οι Τάισον και Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Ανέστης Μύθου.