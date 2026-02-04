Παναθηναϊκός: Οι έντεκα που επέλεξε ο Μπενίτεθ για τον πρώτο ημιτελικό κατά του ΠΑΟΚ
Δείτε τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για το ματς του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο
Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει στις 20:30 τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου, στον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.
Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης έγινε γνωστή η ενδεκάδα των «πρασίνων» και οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για το κρίσιμο αυτό ματς.
Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Λαφόν, με τους Καλάμπρια και Κυριακόπουλο στα άκρα της άμυνας και τους Ίνγκασον και Γεντβάι να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.
Στη μεσαία γραμμή θα είναι οι Κοντούρης και Τσέριν, με την τριπλέτα των Αντίνο, Ζαρουρί και Μπακασέτα πίσω από τον προωθημένο Τετέι.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Γιέντβαϊ, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Τσέριν, Μπακασέτας, Αντίνο, Ζαρουρί, Τετέι.
Δεν υπολογίζονται οι Ντέσερς, Πελίστρι, Τζούρισιτς, Τσιριβέγια, Τουμπά, Κώτσιρας και Σισοκό.
