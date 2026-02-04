Ολυμπιακός: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης (pic)
Έγιναν γνωστές οι επιλογές του Αστέρα Τρίπολης και του Ολυμπιακού για τις αρχικές συνθέσεις στο εξ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής που κάνει σέντρα στις 18:30.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Αστέρα στην Τρίπολη για τον εξ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της Super League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να παρατάσσει την ομάδα του με αλλαγές, σε σχέση με το πρόσφατο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Κοστίνια, Ρέτσο, Μπιανκόν και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας. Οι Γκαρθία και Έσε θα είναι στα χαφ, με τους Μαρτίνς, Νασιμέντο και Ποντένσε πίσω από τον Ταρέμι.
Συνοπτικά η 11άδα: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ταρέμι.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Ορτέγκα, Καλογερόπουλος, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Κλέιτον, Βέζο, Τσικίνιο, Πνευμονίδης, Μουζακίτης και Γιαζίτσι.
Ο Κλέιτον βρίσκεται για πρώτη φορά στην αποστολή του Ολυμπιακού και δεν αποκλείεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Asteras Aktor από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Asteras Aktor is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #ASTOLY #slgr pic.twitter.com/X6irTWtExJ
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 4, 2026
Αστέρας Τρίπολης (Ράσταβατς): Τσιντώτας, Σίπτσιτς, Πομόνης, Δεληγιαννίδης, Αλάγμπε, Γκονζάλες, Μεντιέτα, Τζοακίνι, Μίτροβιτς, Εμμανουηλίδης.
Στον πάγκο οι: Παπαδόπουλος, Χατζηεμμανουήλ, Άλχο, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης, Μπαρτόλο, Καλτσάς, Κετού, Οκο, Γκροζντανιτς.
