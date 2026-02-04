Κοντράρεται με τον Αστέρα στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Αστέρα Τρίπολης το απόγευμα της Τετάρτης (4/2, 18:30 – Novasports Prime) στο «Θ. Κολοκοτρώνης», σε εξ αναβολής ματς της 17ης αγωνιστικής της Super League. Οι Πειραιώτες με νίκη θα βρεθούν και πάλι στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος, την ώρα που οι Αρκάδες θέλουν βαθμό ή βαθμούς στη μάχη που δίνουν για την παραμονή τους στην κατηγορία.

Με Κλέιτον στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε στην αποστολή για το παιχνίδι με τους Αρκάδες το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του, τον Κλέιτον, ο οποίος ανακοινώθηκε την Τρίτη από τους νταμπλούχους Ελλάδας, ενώ κανονικά στη διάθεση του Βάσκου τεχνικού είναι και ο έτερος «νέος», Αντρέ Λουίς.

Από εκεί και πέρα, όπως αναμενόταν, ο Μεντιλίμπαρ δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, ενώ εκτός είναι και οι Λορέντσο Πιρόλα και Ροντινέι.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Κλέιτον, Ταρέμι.

Sold out τα εισιτήρια του Ολυμπιακού

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ενημέρωσε ότι τα 3.500 εισιτήρια, που διέθεσε ο Αστέρας στους Πειραιώτες για το σημερινό εξ αναβολής ματς πρωταθλήματος στην Τρίπολη, εξαντλήθηκαν.

Χωρίς Μακέντα ο Αστέρας

Ο Αστέρας Τρίπολης από την πλευρά του βρίσκεται σε δεινή βαθμολογική θέση μετά τα συνεχιζόμενα αρνητικά αποτελέσματα και απέναντι στον Ολυμπιακό θα έχει για ακόμη μια φορά πολύ δύσκολο έργο, στην προσπάθεια που κάνει για να ξεκολλήσει από τον πυθμένα της βαθμολογίας.

Ο Μίλαν Ράσταβατς θα έχει στη διάθεσή του το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Στέφαν Μίτροβιτς. Αντίθετα, εκτός θα είναι οι τιμωρημένοι Ισιαγκά Σιλά, Κώστας Τριανταφυλλόπουλος, Μούμο Μουνιόθ και Ρόμπερτ Ιβάνοφ, ενώ τραυματίες είναι επίσης οι Φεντερίκο Μακέντα και Γιώργος Χαραλαμπόγλου.

Η αποστολή του Αστέρα Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Τσιντώτας, Χατζηεμμανουήλ, Σίπτσιτς, Άλχο, Καστάνιο, Πομόνης, Γκρόζντανιτς, Δεληγιαννίδης, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης, Έντερ, Τσίκο, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Γκιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Οκό, Κετού, Μίτροβιτς.

Οι διαιτητές του αγώνα

Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

Βοηθοί: Ισίδωρος Αρμακόλας (Κυκλάδων), Αχιλλέας Νικζάς (Λάρισας)

Τέταρτος: Μιχαήλ Ματσούκας (Εύβοιας)

VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), Δημήτριος Μόσχου (Λασιθίου)