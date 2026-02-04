Άρσεναλ – Τσέλσι 1-0: Στον τελικό του Carabao Cup οι Κανονιέρηδες (vid)
Στον τελικό του Carabao Cup θα βρίσκεται η Άρσεναλ, η οποία επικράτησε της Τσέλσι με 1-0 στον δεύτερο ημιτελικό.
- Τα Ιωάννινα ο επόμενος σταθμός για την Ιθάκη – Ποιοι θα συζητήσουν για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα
- Γαλλία: Σε κρίσιμη κατάσταση καθηγήτρια γυμνασίου – Δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από μαθητή
- Οι Ευρωπαίοι «καλά θα έκαναν να ακούσουν τον Μάριο Ντράγκι», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ
- Συνελήφθη ο πρώην σύζυγος της Τζιλ Μπάιντεν – Κατηγορείται για τον φόνο της γυναίκας του
Η Άρσεναλ μπήκε στον δεύτερο ημιτελικό του Carabao Cup έχοντας ένα μικρό προβάδισμα επί της Τσέλσι μετά το 3-2 του πρώτου αγώνα, και όχι μόνο το διαχειρίστηκε σωστά, αλλά κατάφερε να πάρει και δεύτερη νίκη επικρατώντας αυτή τη φορά με 1-0 στο «Εmirates».
Έτσι το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα θα είναι στον τελικό της διοργάνωσης στο «Wembley» και την Τετάρτη (4/2) θα μάθει ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει, μέσα από την αναμέτρηση που θα προκύψει από το ζευγάρι ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Νιουκάστλ, με τους «πολίτες» να προηγούνται 2-0.
Στα του… ματς, η Τσέλσι ήταν εκείνη που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως οι καλές στιγμές ήταν μοιρασμένες για τις δύο ομάδες, αφού οι «κανονιέρηδες» έβρισκαν περισσότερους ανοιχτούς χώρους για να χτυπούν στην επίθεση. Το παιχνίδι πήγαινε για ισοπαλία, όμως ο Κάι Χάβερτς πλήγωσε την παλιά του ομάδα και με γκολ στο 90’+7′ διαμόρφωσε το τελικό 1-0.
Οι συνθέσεις:
ΑΡΣΕΝΑΛ: Κέπα, Τίμπερ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπιέ, Θουμπιμέντι, Έζε, Ράις, Μαντουέκε(69’ Τροσάρ), Μαρτινέλι, Γκιόκερες(69’ Χάβερτς)
ΤΣΕΛΣΙ: Σάντσεθ, Γκουστό(88’ Ατσεαμπόνγκ), Φοφανά, Σαλομπά, Χάτο(60’ Εστεβάο), Κουκουρέγια, Καϊσέδο, Αντρέι Σάντος(74’ Γκαρνάτσο), Έντσο Φερνάντες, Ζοάο Πέδρο, Ντελάπ(60’ Πάλμερ)
- Άρσεναλ – Τσέλσι 1-0: Στον τελικό του Carabao Cup οι Κανονιέρηδες (vid)
- Αταμάν στους δημοσιογράφους έξω από τα αποδυτήρια: «Συνεχίστε να γράφετε…»
- Αλμπαθέτε – Μπαρτσελόνα 1-2: Πρόκριση στα ημιτελικά με Γιαμάλ και Αραούχο
- Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι 3-0: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου οι Ασπιρίνες (vid)
- Μπολόνια – Μίλαν 0-3: Πήρε το διπλό και μείωσε στους 5 από την κορυφή
- Ο Μάικ Ζαμπίδης επιστρέφει στο ρινγκ απέναντι στον Φλόιντ Μεϊγουέδερ – Πού και πότε θα γίνει η μεγάλη μάχη
- Κόντρα στην Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο η Εθνική πόλο γυναικών, Ολλανδία-Ουγγαρία ο τελικός
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Ολυμπιακού και τη νίκη του Παναθηναϊκού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις