Σημαντική είδηση:
04.02.2026 | 09:00
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα στην κίνηση
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη: Ο Μητσοτάκης δεν ανέλαβε προχθές – Υπονόμευσε τους θεσμούς, κάνει συνταγματικό λαϊκισμό
04 Φεβρουαρίου 2026, 10:33

Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη: Ο Μητσοτάκης δεν ανέλαβε προχθές – Υπονόμευσε τους θεσμούς, κάνει συνταγματικό λαϊκισμό

Δριμεία επίθεση στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Μητσοτάκης ταυτίστηκε με την ακρίβεια, δεν σέβεται το Σύνταγμα, εξαπατά τους πολίτες με τη θέση του για το άρθρο 86, επί ημερών του οι πολίτες έχουν από τους μικρότερους μισθούς στην Ευρώπη, ανέφερε

Spotlight

Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, στην οποία αρχικά αναφέρθηκε στην πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο επισημαίνοντας ότι  «οι κανόνες εμπλοκής πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε να προστατεύονται οι ανθρώπινες ζωές.  Περιμένουμε επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση σχετικά με το τι έχει γίνει ακριβώς, για να τοποθετηθούμε».

Σε συνέντευξή στον ΑΝΤ1, ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε αναλυτικά τις αλλαγές που το ΠΑΣΟΚ ήδη επεξεργάζεται και θα προτείνει για την αναθεώρηση του καταστατικού χάρτη της χώρας.

Ξεκαθάρισε όμως προκαταρκτικά: «Το Σύνταγμα είναι το κατεξοχήν πεδίο όπου χρειάζονται συναινέσεις. Για να καταλάβει ο κόσμος πως αλλάζει το Σύνταγμα, η πρώτη Βουλή η οποία είναι η προτείνουσα -δηλαδή η σημερινή-,  προτείνει ποια άρθρα πρέπει να αναθεωρηθούν. Και η δεύτερη Βουλή που είναι η αναθεωρητική, καθορίζει το περιεχόμενο των άρθρων. Εάν στην προτείνουσα Βουλή δώσουμε πλειοψηφία 180, στην επόμενη Βουλή γράφεται το άρθρο του Συντάγματος με απλή πλειοψηφία 151, άρα ο επόμενος Πρωθυπουργός με απλή πλειοψηφία γράφει όπως θέλει το άρθρο χωρίς ευρύτερες συναινέσεις. Εμείς δίνουμε συναίνεση αλλά στη δεύτερη Βουλή, την αναθεωρητική, για να έχουμε έλεγχο στο περιεχόμενο του άρθρου».

Για το άρθρο 86

Συγκεκριμένα ο κ. Ανδρουλάκης πρότεινε: «Το άρθρο 86 πρέπει να αλλάξει. Τι σημαίνει για το ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει να αλλάξει; Αποσύνδεση  της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από την αποτροπή της δικαιοσύνης να ελέγξει τον εκάστοτε Υπουργό. Δηλαδή, φίλτρα πρέπει να υπάρχουν αλλά δεν πρέπει ποτέ ξανά να υπάρξει Άδωνις Γεωργιάδης που θα πει “έχουμε πλειοψηφία πάνω από 151 και δεν επιτρέπουμε στη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους υπουργούς μας, γιατί εμείς αποφασίζουμε”.

Δεν πρέπει οι Βουλευτές της εκάστοτε πλειοψηφίας να έχουν τη δύναμη να απαγορεύουν στη δικαιοσύνη την έρευνα των υπουργών, όταν έρχονται δικογραφίες.
Δεύτερο θέμα, η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης: Αποσύνδεση της δυνατότητας να επιλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης η εκτελεστική εξουσία. Η εκτελεστική εξουσία δεν πρέπει να διορίζει την ηγεσία της δικαιοσύνης, είναι καταστροφή».

Η συναίνεση είναι στο να συζητήσουμε ή ένα ευρύτερο σώμα ή μια μεγαλύτερη πλειοψηφία στη Βουλή, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα δεύτερο σώμα. Μπορούμε να τα συζητήσουμε και να βρούμε μια λύση, με μια δέσμευση. Η εκτελεστική εξουσία δεν θα ξαναεπιλέξει την ηγεσία της δικαιοσύνης, άρα ο εκάστοτε Πρωθυπουργός».

Για το άρθρο 16 και το πολιτικό χρήμα

Για το Άρθρο 16, ο κ.  Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «έχουμε δεσμευτεί ότι πρέπει να τροποποιηθεί. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Τι συμβαίνει στην Ευρώπη: το 80% των φοιτητών σπουδάζουν σε ισχυρά δημόσια πανεπιστήμια και ένα μικρότερο ποσοστό σε μη κρατικά-μη κερδοσκοπικά ή κολλέγια. Άρα πρέπει να επιτραπεί η ίδρυση μη κρατικών-μη κερδοσκοπικών. Όλα τα μεγάλα μη κρατικά της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι μη κερδοσκοπικά. Μπίζνα στην παιδεία ώστε να έχουμε εμπόριο και εμπορευματοποίηση, εμείς θεωρούμε ότι είναι λάθος και έχει αποτύχει και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη».

Στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόταση που θα φέρει το ΠΑΣΟΚ για τη διαφάνεια και το πολιτικό χρήμα στη συνταγματική αναθεώρηση. «Η άποψή μας είναι – και το έχω πει ήδη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης – ότι πρέπει να υπάρξει συνταγματική κατοχύρωση της Διαύγειας. Η Διαύγεια ήταν ένα εργαλείο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ το 2009-11, μια ουσιαστική μεταρρύθμιση για να υπάρχει έλεγχος δαπανών. Πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός που πάει και το τελευταίο ευρώ».

Για το πολιτικό χρήμα ανέφερε: «Σήμερα τι έχουμε; Χιλιάδες πόθεν έσχες και περιμένουμε βουλευτές να ελέγξουν βουλευτές. Όχι. Δεν θα ελέγχουν οι βουλευτές τους βουλευτές. Η Αρχή Διαφάνειας να γίνει συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή και να ελέγχει τα πόθεν έσχες, τις προεκλογικές δαπάνες και συνολικά τις δαπάνες των κομμάτων. Ακόμη και εκείνες όταν έχουμε εσωκομματικές προεδρικές εκλογές. Δηλαδή, σε κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ ή όποια άλλα κόμματα κάνουν εκλογές προέδρου από τη βάση, οι πολίτες να ξέρουν από πού προέρχονται οι δαπάνες κάθε υποψήφιου προέδρου. Η ανεξάρτητη και συνταγματικά κατοχυρωμένη Αρχή Διαφάνειας να έχει μια ισχυρή εποπτεία του πολιτικού χρήματος».

Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη – «Μας εξαπατά για το άρθρο 86»

Ο κ. Ανδρουλάκης, μίλησε για θεσμική αναξιοπιστία της κυβέρνησης. «Ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη συνέντευξή του στον κ. Παπαχελά ανέφερε ότι από το 2016 πιστεύει κι επιδιώκει να αναθεωρηθεί το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Εάν το πίστευε πραγματικά, θα το χρησιμοποιούσε συνεχώς για να εμποδίσει τη δικαιοσύνη σε απανωτές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να μην ελέγξει τους υπουργούς του; Πιστεύει κάποιος Έλληνας ότι ένας άνθρωπος που βαθιά μέσα του δεν πιστεύει σε αυτό το άρθρο, θα το χρησιμοποιούσε τόσες φορές; Δεν μας εξαπατά και μόνο που το λέει;» αναρωτήθηκε δηκτικά.

Και συμπλήρωσε: ««Να σας δώσω άλλο παράδειγμα; Ανεξάρτητες Αρχές. Κάναμε την πλειοψηφία των 3/5 για να είναι ευκολότερη η στελέχωσή τους και δεν σεβάστηκε ούτε τα 3/5, με αποτέλεσμα σε συμφωνία με τον Βελόπουλο να αλλάξει τη σύνθεση της ΑΔΑΕ και να μην επιτρέψει τη διερεύνηση των υποκλοπών. Τα ξεχνάμε όλα αυτά;».

Ο κ. Ανδρουλάκης, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για συνταγματικό λαϊκισμό

Σχολιάζοντας τη θέση του κ. Μητσοτάκη για εισαγωγή του δημοσιονομικού κόφτη στο Σύνταγμα, εξήγησε: «Τον έβαλε η Γερμανία επί Μέρκελ και τον αναθεώρησε στον covid και στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ας αφήσουμε τον συνταγματικό λαϊκισμό. Ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή κάνει συνταγματικό λαϊκισμό. Γιατί; Υπάρχουν ευρωπαϊκές συνθήκες πολύ ισχυρές που επιβάλλουν δημοσιονομικά πλαίσια σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ζώνης του ευρώ».

Ενώ ως προς την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, επέμεινε: « Στο γερμανικό Σύνταγμα για παράδειγμα υπάρχει η υπεράσπιση της μονιμότητας. Μπορεί να απολυθεί ένας δημόσιος υπάλληλος με τον σημερινό νόμο; Μπορεί, αν είναι επίορκος και παραβιάζει το δημόσιο συμφέρον. Ας εφαρμόσουν τους νόμους. Φταίει του κ. Μητσοτάκη το Σύνταγμα, που η κυβέρνησή του δεν εφαρμόζει τους νόμους;».

Ανδρουλάκης για Μητσοτάκη: Δεν αξίζει τρίτη θητεία – Τι είπε για τη συνάντηση με Ερντογάν

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι Πρωθυπουργός μιας εβδομάδας. Γιατί μιλάει στον ελληνικό λαό λες και εμφανίστηκε προχθές. Είναι ο Πρωθυπουργός που ταυτίζεται με μια χώρα με τα πάντα πανάκριβα και με μισθούς από τους μικρότερους στην Ευρώπη. Έχει υπονομεύσει τους θεσμούς, δεν σέβεται το Σύνταγμα σε πολλές  περιπτώσεις. Αυτός ο Πρωθυπουργός αξίζει τρίτη θητεία; Εγώ λέω όχι. Γι’ αυτό θα αγωνιστώ να υπάρχει πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ και με ένα άλλο προοδευτικό πρόγραμμα» κλιμάκωσε την κριτική του, ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Με φόντο την επικείμενη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε: «Διάλογος χωρίς αυταπάτες και χωρίς κοροϊδία είναι η άποψή μου. Άκουσα τον Πρωθυπουργό προχθές να λέει ότι η Τουρκία δεν μπήκε στο SAFE, γιατί ο ίδιος έθεσε ως προαπαιτούμενο την άρση του casus belli. Από που προκύπτει αυτό το τεράστιο ψέμα; Δηλαδή οι Ευρωπαίοι δεν έβαλαν την Τουρκία στο SAFE, γιατί ο κ. Μητσοτάκης έβαλε προαπαιτούμενο την άρση του casus belli; Δεν μπορεί να ακούγονται στον δημόσιο διάλογο τέτοιες κορώνες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η Τουρκία δεν μπήκε στο SAFE, διότι ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη δεν πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει κομμάτι της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής άμυνας.

Η Τουρκία -μέσω ιδιωτικών εταιρειών- συμμετέχει έτσι κι αλλιώς έως 35% στα εξοπλιστικά προγράμματα που προέρχονται από το SAFE. Δεν συμμετέχει στο ανώτατο ποσοστό, γιατί δεν ήθελαν οι ευρωπαϊκές χώρες να καπελώσουν οι τουρκικές εταιρείες εξοπλιστικών προγραμμάτων τις ευρωπαϊκές. Άρα, αλήθεια παρακαλώ, αλήθεια. Δεν μπορεί ο λαός να ακούει από τα χείλη του Πρωθυπουργού συνεχώς πράγματα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα».

«Στόχος μου είναι η πολιτική αλλαγή»

Τέλος, ερωτηθείς για την πορεία του ΠΑΣΟΚ προς το συνέδριο του Μαρτίου υπογράμμισε ότι «ρόλος μου είναι να υπάρχει στρατηγική εξωστρέφειας και παραγωγικού πολιτικού έργου. Το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση και θεσμικός ρόλος μας είναι να ασκούμε δριμεία αλλά και παραγωγική κριτική στην κυβέρνηση, να προτείνουμε λύσεις για την πολιτική αλλαγή που μπορεί να φέρει καλύτερες μέρες στον ελληνικό λαό. Σε αυτή την προσπάθεια η εσωστρέφεια και μάλιστα χωρίς πολιτικό περιεχόμενο δεν βοηθά».

Επέμεινε στο τρίπτυχο  αγώνας, ενότητα και αξιοπιστία απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει συσσωρεύσει κοινωνικά προβλήματα.

«Στόχος μου είναι η πολιτική αλλαγή. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει να μιλάμε πολιτικά για τα προβλήματα του κόσμου. Δεν πρόκειται να μπω σε μια κουβέντα η οποία υπονομεύει τον στόχο αυτό. Συνέδριο και διαδικασίες έχουμε, όποιος έχει μια άλλη στρατηγική να έρθει να την καταθέσει ολοκληρωμένα. Όποιος έχει μια άλλη στρατηγική που μπορεί να φέρει καλύτερα αποτελέσματα, ας φέρει την στρατηγική στο τραπέζι να τη συζητήσουμε, δημοκρατικό κόμμα είμαστε» κατέληξε.

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
