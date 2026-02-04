newspaper
04.02.2026 | 09:00
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα στην κίνηση
Σακελλαρίδης για Χίο: Οι ισχυρισμοί του Λιμενικού είναι τόσο πειστικοί, όσο του Τραμπ για τις δολοφονίες της ICE
Πολιτική Γραμματεία 04 Φεβρουαρίου 2026, 12:05

Σακελλαρίδης για Χίο: Οι ισχυρισμοί του Λιμενικού είναι τόσο πειστικοί, όσο του Τραμπ για τις δολοφονίες της ICE

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σημειώνει ότι μετά την εκατόμβη νεκρών στο ναυάγιο της Πύλου, η κυβέρνηση φέρει την ευθύνη για την τραγωδία στη Χίο - «Θα χορτάσουμε ασφάλεια με τους θανάτους των μεταναστών»

Σύνταξη
Scrambled eggs: Πώς ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα τελειοποίησε

Scrambled eggs: Πώς ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα τελειοποίησε

Spotlight

Το στέλεχος της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, στηλιτεύει την κυβερνητική «αντιμεταναστευτική πολιτική που έχει μετατρέψει τα ελληνικά ύδατα σε νεκροταφεία» ενώ κάνει λόγο για μάχη παραπληροφόρησης σε σχέση με την τραγωδία στη Χίο και τον θάνατο 15 προσφύγων και μεταναστών.

«Μπορεί κάποιος να πιστέψει ότι μία μια βάρκα φορτωμένη με κόσμο, μικρά παιδιά και εγκύους θα έπεφτε με δύναμη πάνω σε ένα μεγαλύτερο σκάφος του Λιμενικού για να το εμβολίσει; Αλήθεια τώρα; Αυτός ο ισχυρισμός είναι τόσο πειστικός, όσο οι δικαιολογίες του Τραμπ ότι οι πράκτορες του ICE που δολοφόνησαν την Renee Good και τον Alex Pretti βρίσκονταν σε αυτοάμυνα», αναφέρει χαρακτηριστικά ενώ σε άλλο σημείο σχολιάζοντας την «επικοινωνιακή διαχείριση παρόμοιων κρίσεων από την κυβέρνηση» προσθέτει:

Λες και κινδυνεύαμε από αυτούς τους ανθρώπους, λες και βρισκόμαστε εν μέσω εισβολής, λες και η «εθνική υπερηφάνεια» μας τονώνεται με το αίμα δυστυχισμένων ανθρώπων».

Η ανάρτηση Σακελλαρίδη

15 νεκροί ως τώρα μετανάστες, 24 τραυματίες (μεταξύ τους 8 παιδιά) και δύο έγκυες γυναίκες που απέβαλαν. Άλλη μία επιχείρηση αποτροπής του Λιμενικού, με συγκεκριμένες πολιτικές οδηγίες από την κυβέρνηση, που στο όνομα της «σκληρής» αντι-μεταναστευτικής πολιτικής έχει μετατρέψει τα ελληνικά ύδατα σε νεκροταφείο.

Από την ώρα της δολοφονικής σύγκρουσης, η μάχη της παραπληροφόρησης έχει ξεκινήσει σύμφωνα με τις συνηθισμένες πρακτικές της διαχείρισης τέτοιων «κρίσεων».

Οι διακινητές λέει εμβόλισαν με την βάρκα τους το πλοίο του Λιμενικού που έκανε σήμα στην βάρκα να επιστρέψει.

Πρώτον, οι διακινητές δεν μπαίνουν στις βάρκες, αυτό το γνωρίζουν πλέον όλοι. Στέλνουν τους ανθρώπους με συγκεκριμένες οδηγίες για το πως να φτάσουν απέναντι.

Δεύτερον, μπορεί κάποιος να πιστέψει ότι μία μια βάρκα φορτωμένη με κόσμο, μικρά παιδιά και εγκύους θα έπεφτε με δύναμη πάνω σε ένα μεγαλύτερο σκάφος του Λιμενικού για να το εμβολίσει; Αλήθεια τώρα; Αυτός ο ισχυρισμός είναι τόσο πειστικός, όσο οι δικαιολογίες του Τραμπ ότι οι πράκτορες του ICE που δολοφόνησαν την Renee Good και τον Alex Pretti βρίσκονταν σε αυτοάμυνα.

Μετά την εκατόμβη νεκρών στο ναυάγιο της Πύλου, η κυβέρνηση φέρει την ευθύνη για άλλο ένα πολύνεκρο ναυάγιο. Θα μας μιλήσουν για «προστασία των συνόρων» και για «ασύμμετρο πόλεμο».

Θα μας πουν και άλλα τέτοια για να ταϊσουν με κουτόχορτο το πατριωτικό φρόνημα του ελληνικού λαού. Ο ακροδεξιός Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής θα δώσει συγχαρητήρια σήμερα στη Βουλή στο Λιμενικό για τις υπηρεσίες του προς την πατρίδα και θα επιτεθεί σε όσους μιλούν για το μακελειό ως εθνικούς μειοδότες. Αυτά προβλέπει το εγχειρίδιο επικοινωνιακής διαχείρισης.

Λες και κινδυνεύαμε από αυτούς τους ανθρώπους, λες και βρισκόμαστε εν μέσω εισβολής, λες και η «εθνική υπερηφάνεια» μας τονώνεται με το αίμα δυστυχισμένων ανθρώπων.

Θα μας μιλήσουν για «ασφάλεια» σε μία χώρα που καταρρέει σε όλα τα επίπεδα, που οι χώροι εργασίας μετατρέπονται σε ωρολογιακές βόμβες, που τα νοσοκομεία υποχρηματοδοτούνται, και οι μισθοί και οι συντάξεις δεν επαρκούν για να βγει ο μήνας.

Θα χορτάσουμε ασφάλεια με τους θανάτους των μεταναστών. Θα κοιμόμαστε πιο ήσυχοι τώρα που οι αυτή η βάρκα βυθίστηκε και δεν έφτασε στη Χίο.

Απέναντι στον ακροδεξιό κατήφορο που ξεδιπλώνεται σε όλα τα μέτωπα, η απάντηση είναι μία. Ούτε βήμα πίσω για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Ο αγώνας για τη δημοκρατία είναι συνεχής και επίπονος. Άμεση διελεύκανση και απόδοση ευθυνών για το ναυάγιο στην Χίο.ΑΑλληλεγγύη σε όλους και σε όλες που βιώνουν την καθημερινή ανασφάλεια και την επίθεση από την κυβέρνηση της Δεξιάς.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Scrambled eggs: Πώς ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα τελειοποίησε

Scrambled eggs: Πώς ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα τελειοποίησε

Αλέξης Τσίπρας: «Διαφάνεια», για πραγματικά διαυγείς δημόσιες δαπάνες, χωρίς «παραθυράκια»
Νέα παρέμβαση 04.02.26

Αλέξης Τσίπρας: «Διαφάνεια», για πραγματικά διαυγείς δημόσιες δαπάνες, χωρίς «παραθυράκια»

Ο Αλέξης Τσίπρας υλοποιεί τη δέσμευσή του για εξέλιξη της «Διαύγειας» που θα διασφαλίζει πραγματική διαφάνεια σε κάθε δημόσια δαπάνη. Προαναγγέλλει την «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» την νέα ψηφιακή πλατφόρμα, που θα ανιχνεύει και όσα δεν μπορεί σήμερα η Διαύγεια.

Σύνταξη
Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη: Ο Μητσοτάκης δεν ανέλαβε προχθές – Υπονόμευσε τους θεσμούς, κάνει συνταγματικό λαϊκισμό
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη: Ο Μητσοτάκης δεν ανέλαβε προχθές – Υπονόμευσε τους θεσμούς, κάνει συνταγματικό λαϊκισμό

Δριμεία επίθεση στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Μητσοτάκης ταυτίστηκε με την ακρίβεια, δεν σέβεται το Σύνταγμα, εξαπατά τους πολίτες με τη θέση του για το άρθρο 86, επί ημερών του οι πολίτες έχουν από τους μικρότερους μισθούς στην Ευρώπη, ανέφερε

Σύνταξη
Ενιαίο δίκτυο πυρήνων υπέρ Τσίπρα – Δύο δεξαμενές ψηφοφόρων για το νέο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Ενιαίο δίκτυο πυρήνων υπέρ Τσίπρα – Δύο δεξαμενές ψηφοφόρων για το νέο κόμμα

Ομάδες αυτοοργάνωσης σε 150 Δήμους μέχρι τα μέσα Μάρτη, κείμενο διακήρυξης μέσα Απριλίου και μετά… Τσίπρας οίδε για το νέο κόμμα, η αποχή η βασική δεξαμενή ψηφοφόρων για το νέο κόμμα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Στην τελική ευθεία η ελληνική απαγόρευση των social media για ανηλίκους – Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί
Πολιτική 04.02.26

Στην τελική ευθεία η ελληνική απαγόρευση των social media για ανηλίκους – Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί

H Ελλάδα εξετάζει σοβαρά την απαγόρευση σε social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σύντομα οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: «Καθόλου ικανοποιημένοι» 6 στους 10 με την απόδοση της κυβέρνησης – Ακρίβεια και διαφθορά «γκρεμίζουν» την εικόνα της
Δημοσκόπηση 03.02.26

«Καθόλου ικανοποιημένοι» 6 στους 10 με την απόδοση της κυβέρνησης - Ακρίβεια και διαφθορά «γκρεμίζουν» την εικόνα της

Οι προσπάθειες της κυβέρνησης να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση, δεν αποδίδει καρπούς. Νέα δημοσκόπηση να καταγράφει τη συνεχιζόμενη δυσαρέσκεια των πολιτών.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η υποκρισία και ο φόβος ενός πρωθυπουργού απέναντι στο χάος που ο ίδιος έχει προκαλέσει
Πολιτική 03.02.26

Μητσοτάκης: Η υποκρισία και ο φόβος ενός πρωθυπουργού απέναντι στο χάος που ο ίδιος έχει προκαλέσει

Το μεγάλο άγχος του πρωθυπουργού να μην έχει αντίπαλό του το... χάος. Πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας για το Σύνταγμα επιχειρεί να ξεπλύνει τις τεράστιες ευθύνες για τα Τέμπη, τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα σκάνδαλα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αντώνης Σαμαράς: Το χάος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Τι είπε για την ίδρυση κόμματος
Δριμύ κατηγορώ 03.02.26 Upd: 21:50

Αντώνης Σαμαράς: Το χάος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Τι είπε για την ίδρυση κόμματος

Συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST, στην Καλαμάτα, παραχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμπλευση με Κώστα Καραμανλή και ανησυχία για τα «ήρεμα νερά». Τι είπε για την ίδρυση κόμματος και την Καρυστιανού.

Σύνταξη
Άρχισαν τα όργανα στη Νέα Αριστερά – Πως οι αποχωρήσεις επηρεάζουν το μέλλον του πολιτικού φορέα
Πολιτική 03.02.26

Άρχισαν τα όργανα στη Νέα Αριστερά – Πως οι αποχωρήσεις επηρεάζουν το μέλλον του πολιτικού φορέα

Συνέβη τελικά το αναμενόμενο, ήτοι οι πρώτες αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά. Και αν κάποιοι λοιδορούν το γεγονός ότι ανάμεσά στους αποχωρήσαντες είναι ο Νίκος Μπίστης που τον θεωρούσαν «γυρολόγο», ο κύκλος των αποχωρήσεων ίσως απλώς να άνοιξε τώρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δένδιας και Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ θα συζητήσουν εξοπλιστικά και στρατηγική αμυντική συνεργασία
Διπλωματία 03.02.26

Δένδιας και Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ θα συζητήσουν εξοπλιστικά και στρατηγική αμυντική συνεργασία

Η στρατηγική αμυντική σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ, τα εξοπλιστικά και οι διεθνείς εξελίξεις είναι στην ατζέντα του ραντεβού Δένδια - Χέγκσεθ στην Ουάσιγκτον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚΚΕ: Οι αλλαγές στο Λύκειο προμηνύουν ολομέτωπη επίθεση σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς – Να μείνουν στα χαρτιά
Εθνικό απολυτήριο 03.02.26

ΚΚΕ: Οι αλλαγές στο Λύκειο προμηνύουν ολομέτωπη επίθεση σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς – Να μείνουν στα χαρτιά

Το ΚΚΕ κάνει λόγο για «σοβαρή στρέβλωση του μορφωτικού ρόλου του σχολείου, το οποίο μετατρέπεται σε φροντιστήριο, όμως σε 27αρια τμήματα»

Σύνταξη
Καλαματιανός: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκή επιταγή σε μια κυβέρνηση που παραβιάζει συνεχώς το Σύνταγμα
Συνταγματική αναθεώρηση 03.02.26

Καλαματιανός: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκή επιταγή σε μια κυβέρνηση που παραβιάζει συνεχώς το Σύνταγμα

«Δεν τους εμπιστευόμαστε. Δεν τους εμπιστεύεται η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Για αυτό τον λόγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να φύγει άμεσα αυτή η κυβέρνηση», τόνισε ο Διονύσης Καλαματιανός

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Πιο κρίσιμο από ποτέ να υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, να διαφυλάξουμε το διεθνές δίκαιο
Διπλωματία 03.02.26

Γεραπετρίτης: Πιο κρίσιμο από ποτέ να υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, να διαφυλάξουμε το διεθνές δίκαιο

Κατά τη συνάντηση του με τον Ισπανό ομόλογο του, στη Μαδρίτη ο Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την πολιτική Τραμπ ως κίνητρο να επανεξετάσει η Ευρώπη τις ιδέες για το μέλλον και την αυτονομία της.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΠΑΣΟΚ για Εθνικό Απολυτήριο: Στον διάλογο με προτάσεις, όχι ως σχολιαστές του κυβερνητικού σχεδίου – Καταθέσαμε πρόταση από τον Ιούλιο του 2024
Επικαιρότητα 03.02.26

ΠΑΣΟΚ για Εθνικό Απολυτήριο: Στον διάλογο με προτάσεις, όχι ως σχολιαστές του κυβερνητικού σχεδίου – Καταθέσαμε πρόταση από τον Ιούλιο του 2024

«Με όρους ξανά αμιγώς επικοινωνιακούς, η κυβέρνηση ανακοινώνει, από το Μέγαρο Μαξίμου και όχι από την Επιτροπή της Βουλής, την έναρξη του διαλόγου, υπηρετώντας προφανώς τον (προ)εκλογικό σχεδιασμό της ΝΔ», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το κεντρικό δίλημμα των εκλογών είναι, κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ ή τον ΛΑΟΣ των Βορίδη, Πλεύρη, Γεωργιάδη και Βελόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

Τσουκαλάς: Το κεντρικό δίλημμα των εκλογών είναι, κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ ή τον ΛΑΟΣ των Βορίδη, Πλεύρη, Γεωργιάδη και Βελόπουλου

Ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε πως «η μοναδική πιθανότητα που θα έχει η ΝΔ, αν είναι πρώτο κόμμα - που δεν θα είναι - θα είναι να συγκυβερνήσει με τον Βελόπουλο, που ήδη έχουν συμμαχήσει πολλές φορές στα θέματα αλλαγής της σύνθεσης των ανεξάρτητων αρχών»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικοινωνιακός αντιπερισπασμός της ΝΔ και πλυντήριο ευθυνών των πρωταγωνιστών της υπόθεσης
«Μεθόδευση συγκάλυψης» 03.02.26

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικοινωνιακός αντιπερισπασμός της ΝΔ και πλυντήριο ευθυνών των πρωταγωνιστών της υπόθεσης

«Όλοι όσοι παρακολούθησαν, έστω και για λίγα λεπτά, τις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής έχουν πλέον εδραιωμένη πεποίθηση για την οργάνωση και τη δράση μιας εγκληματικής οργάνωσης με υπόγειες διαδρομές που έφταναν μέχρι το Μαξίμου», λένε στο ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Κατηγορητήριο-καταπέλτης για τον Ηλιόπουλο
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Κατηγορητήριο-καταπέλτης για τον Ηλιόπουλο

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ κλήθηκε σε απολογία με δυο άρθρα. Το ένα προβλέπει απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο από 2-6 μήνες και το άλλο (με τον τίτλο παραγράφου «επεισόδια σε βάρος αξιωματούχων αγώνα. Άσκηση βίας») μέχρι πέντε έτη. Δίωξη και από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα

Βάιος Μπαλάφας
Πειθαρχική δίωξη σε Ηλιόπουλο και ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Πειθαρχική δίωξη σε Ηλιόπουλο και ΑΕΚ

Πειθαρχική δίωξη ασκήθηκε τόσο στην ΠΑΕ ΑΕΚ όσο και στον ιδιοκτήτη της, Μάριο Ηλιόπουλο, για όσα δήλωσε μετά το πρόσφατο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Γρίπη D και κορονοϊός των σκύλων – Νέοι αναδυόμενοι ιοί αναγνωρίστηκαν ως απειλή για τη δημόσια υγεία
Επιστήμες 04.02.26

Γρίπη D και κορονοϊός των σκύλων – Νέοι αναδυόμενοι ιοί αναγνωρίστηκαν ως απειλή για τη δημόσια υγεία

Οι δύο ιοί έχουν προκαλέσει σποραδικά κρούσματα σε Ασία και ΗΠΑ, μέχρι στιγμής όμως δεν δείχνουν να έχουν αποκτήσει την ικανότητα ευρείας μετάδοσης μεταξύ ανθρώπων.

Σύνταξη
Ο πατέρας της Νίκολα Πελτζ επικρίνει τον τρόπο που οι Μπέκαμ εκθέτουν την οικογένεια στη δημοσιότητα
Αναγκάζομαι να τοποθετηθώ 04.02.26

Ο πατέρας της Νίκολα Πελτζ επικρίνει τον τρόπο που οι Μπέκαμ εκθέτουν την οικογένεια στη δημοσιότητα

Για πρώτη φορά δημόσια τοποθετήθηκε ο πατέρας της Νίκολα Πελτζ για τη ρήξη με την οικογένεια Μπέκαμ, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τον τρόπο που η υπόθεση παίρνει διαστάσεις στη δημοσιότητα και δηλώνοντας τη στήριξή του στον Μπρούκλιν και τον γάμο του.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πέντε φορές που επιχειρήθηκε η πολιτική αξιοποίησή τους
Τρανταχτά παραδείγματα 04.02.26

Πέντε φορές που επιχειρήθηκε η πολιτική αξιοποίηση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Οι φετινοί Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα φιλοξενηθούν σε Μιλάνο και Κορτίνα ντ' Αμπέτσο - Η αξιοποίηση της διοργάνωσης από τον Χίτλερ μέχρι τους Ρίγκαν και Πούτιν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αλέξης Τσίπρας: «Διαφάνεια», για πραγματικά διαυγείς δημόσιες δαπάνες, χωρίς «παραθυράκια»
Νέα παρέμβαση 04.02.26

Αλέξης Τσίπρας: «Διαφάνεια», για πραγματικά διαυγείς δημόσιες δαπάνες, χωρίς «παραθυράκια»

Ο Αλέξης Τσίπρας υλοποιεί τη δέσμευσή του για εξέλιξη της «Διαύγειας» που θα διασφαλίζει πραγματική διαφάνεια σε κάθε δημόσια δαπάνη. Προαναγγέλλει την «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» την νέα ψηφιακή πλατφόρμα, που θα ανιχνεύει και όσα δεν μπορεί σήμερα η Διαύγεια.

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις στη Χίο για το «έγκλημα» με 15 νεκρούς μετανάστες
«Όχι άλλοι νεκροί στο Αιγαίο» 04.02.26

Κινητοποιήσεις στη Χίο για το «έγκλημα» με 15 νεκρούς μετανάστες

«Δεν θα δεχθούμε ως κανονικότητα το Αιγαίο να γεμίζει νεκρούς», τονίζουν οι κάτοικοι στη Χίο - Απαιτείται η πλήρης διερεύνηση του συμβάντος, που οδήγησε στον θάνατο 15 πρόσφυγες - μετανάστες

Σύνταξη
Κοζάνη: Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένες έπειτα από επεισοδιακό καυγά που κατέληξε σε ξυλοδαρμό
Στην Κοζάνη 04.02.26

Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένες έπειτα από επεισοδιακό καυγά που κατέληξε σε ξυλοδαρμό

Οι δύο οικογένειες φέρονται να έχουν «διαφορές» από το παρελθόν - Το επεισόδιο στην Κοζάνη ξεκίνησε από μια έντονη λογομαχία αλλά τα πράγματα ξέφυγαν όταν ο σύζυγος της μιας επιτέθηκε στην άλλη

Σύνταξη
Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη: Ο Μητσοτάκης δεν ανέλαβε προχθές – Υπονόμευσε τους θεσμούς, κάνει συνταγματικό λαϊκισμό
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη: Ο Μητσοτάκης δεν ανέλαβε προχθές – Υπονόμευσε τους θεσμούς, κάνει συνταγματικό λαϊκισμό

Δριμεία επίθεση στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Μητσοτάκης ταυτίστηκε με την ακρίβεια, δεν σέβεται το Σύνταγμα, εξαπατά τους πολίτες με τη θέση του για το άρθρο 86, επί ημερών του οι πολίτες έχουν από τους μικρότερους μισθούς στην Ευρώπη, ανέφερε

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Έρχονται πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για χιλιάδες κατόχους οχημάτων
Οικονομικές Ειδήσεις 04.02.26

Έρχονται πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για χιλιάδες κατόχους οχημάτων - Σε ποιες περιπτώσεις αφορούν

Πώς θα ελέγξετε εάν το όχημά σας εντοπίζεται σε παράβαση - Οι περιπτώσεις που τα πρόστιμα διπλασιάζονται και επιβάλλονται περαιτέρω κυρώσεις, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ

Σύνταξη
Ο Γιαμπουσέλε επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον από Ευρώπη: «Δεν κλείνω την πόρτα σε κανέναν»
Euroleague 04.02.26

Ο Γιαμπουσέλε επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον από Ευρώπη: «Δεν κλείνω την πόρτα σε κανέναν»

Η διορία των μεταγραφών στο NBA ολοκληρώνεται την Πέμπτη (5/2) και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μίλησε για πιθανή αποχώρησή του από τους Νιου Γιορκ Νικς με προορισμό την Ευρώπη...

Σύνταξη
Η ΕΕ εργάζεται για να ασφαλίσει τα αμυντικά δεδομένα της από τις ΗΠΑ
Σχέδιο DAIDS 04.02.26

Η ΕΕ εργάζεται για να ασφαλίσει τα αμυντικά δεδομένα της από τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Euractiv, οι Βρυξέλλες διερευνούν τρόπους ώστε οι ένοπλες δυνάμεις των κρατών-μελών να μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα με ασφάλεια. Αλλά χωρίς εμπλοκή των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Νεκρός 17χρονος έπειτα από σύγκρουση Ι.Χ. με φορτηγό
Στη Θεσσαλονίκη 04.02.26

Νεκρός 17χρονος έπειτα από σύγκρουση Ι.Χ. με φορτηγό

Ο άτυχος 17χρονος καθόταν στο πίσω κάθισμα όταν σημειώθηκε η σύγκρουση, ενώ στο τιμόνι βρισκόταν ένας άλλος 17χρονος συνοδευόμενος από τη μητέρα του, όπως ορίζει ο νόμος γι' αυτή την ηλικία

Σύνταξη
O Γουίλ Άρνετ λέει ότι έδιωξε καλεσμένο από το podcast που συμπαρουσιάζει επειδή ήταν «μ@λ@κ@ς»
SmartLess 04.02.26

O Γουίλ Άρνετ λέει ότι έδιωξε καλεσμένο από το podcast που συμπαρουσιάζει επειδή ήταν «μ@λ@κ@ς»

«Τον ευχαριστήσαμε και τελειώσαμε εκεί», είπε ο Γουίλ Άρνετ χαρακτηριστικά, χωρίς να αποκαλύψει το όνομά του, λέγοντας πως αν γινόταν γνωστό ποιος ήταν, «θα μένατε άφωνοι».

Σύνταξη
Κατάθεση ψυχής από τον Γκραντ: Ήταν το πρωί στο νοσοκομείο και το βράδυ «ξέρανε» τη Ρεάλ
Euroleague 04.02.26

Κατάθεση ψυχής από τον Γκραντ: Ήταν το πρωί στο νοσοκομείο και το βράδυ «ξέρανε» τη Ρεάλ

Ο Τζέριαν Γκραντ έπαιξε αδιάθετος κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς το πρωί ήταν στο νοσοκομείο, όμως ήταν αυτός που χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό, χάρη στο σπουδαίο καλάθι που πέτυχε στο φινάλε.

Σύνταξη
