Η ανάρτηση Σακελλαρίδη

15 νεκροί ως τώρα μετανάστες, 24 τραυματίες (μεταξύ τους 8 παιδιά) και δύο έγκυες γυναίκες που απέβαλαν. Άλλη μία επιχείρηση αποτροπής του Λιμενικού, με συγκεκριμένες πολιτικές οδηγίες από την κυβέρνηση, που στο όνομα της «σκληρής» αντι-μεταναστευτικής πολιτικής έχει μετατρέψει τα ελληνικά ύδατα σε νεκροταφείο.

Από την ώρα της δολοφονικής σύγκρουσης, η μάχη της παραπληροφόρησης έχει ξεκινήσει σύμφωνα με τις συνηθισμένες πρακτικές της διαχείρισης τέτοιων «κρίσεων».

Οι διακινητές λέει εμβόλισαν με την βάρκα τους το πλοίο του Λιμενικού που έκανε σήμα στην βάρκα να επιστρέψει.

Πρώτον, οι διακινητές δεν μπαίνουν στις βάρκες, αυτό το γνωρίζουν πλέον όλοι. Στέλνουν τους ανθρώπους με συγκεκριμένες οδηγίες για το πως να φτάσουν απέναντι.

Δεύτερον, μπορεί κάποιος να πιστέψει ότι μία μια βάρκα φορτωμένη με κόσμο, μικρά παιδιά και εγκύους θα έπεφτε με δύναμη πάνω σε ένα μεγαλύτερο σκάφος του Λιμενικού για να το εμβολίσει; Αλήθεια τώρα; Αυτός ο ισχυρισμός είναι τόσο πειστικός, όσο οι δικαιολογίες του Τραμπ ότι οι πράκτορες του ICE που δολοφόνησαν την Renee Good και τον Alex Pretti βρίσκονταν σε αυτοάμυνα.

Μετά την εκατόμβη νεκρών στο ναυάγιο της Πύλου, η κυβέρνηση φέρει την ευθύνη για άλλο ένα πολύνεκρο ναυάγιο. Θα μας μιλήσουν για «προστασία των συνόρων» και για «ασύμμετρο πόλεμο».

Θα μας πουν και άλλα τέτοια για να ταϊσουν με κουτόχορτο το πατριωτικό φρόνημα του ελληνικού λαού. Ο ακροδεξιός Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής θα δώσει συγχαρητήρια σήμερα στη Βουλή στο Λιμενικό για τις υπηρεσίες του προς την πατρίδα και θα επιτεθεί σε όσους μιλούν για το μακελειό ως εθνικούς μειοδότες. Αυτά προβλέπει το εγχειρίδιο επικοινωνιακής διαχείρισης.

Λες και κινδυνεύαμε από αυτούς τους ανθρώπους, λες και βρισκόμαστε εν μέσω εισβολής, λες και η «εθνική υπερηφάνεια» μας τονώνεται με το αίμα δυστυχισμένων ανθρώπων.

Θα μας μιλήσουν για «ασφάλεια» σε μία χώρα που καταρρέει σε όλα τα επίπεδα, που οι χώροι εργασίας μετατρέπονται σε ωρολογιακές βόμβες, που τα νοσοκομεία υποχρηματοδοτούνται, και οι μισθοί και οι συντάξεις δεν επαρκούν για να βγει ο μήνας.

Θα χορτάσουμε ασφάλεια με τους θανάτους των μεταναστών. Θα κοιμόμαστε πιο ήσυχοι τώρα που οι αυτή η βάρκα βυθίστηκε και δεν έφτασε στη Χίο.

Απέναντι στον ακροδεξιό κατήφορο που ξεδιπλώνεται σε όλα τα μέτωπα, η απάντηση είναι μία. Ούτε βήμα πίσω για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Ο αγώνας για τη δημοκρατία είναι συνεχής και επίπονος. Άμεση διελεύκανση και απόδοση ευθυνών για το ναυάγιο στην Χίο.ΑΑλληλεγγύη σε όλους και σε όλες που βιώνουν την καθημερινή ανασφάλεια και την επίθεση από την κυβέρνηση της Δεξιάς.