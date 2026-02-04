newspaper
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
04.02.2026 | 15:51
Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια και όχι ουραγός στην AI, υποστήριξε ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 04 Φεβρουαρίου 2026, 13:30

Η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια και όχι ουραγός στην AI, υποστήριξε ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην εκδήλωση «The Greek AI Accelerator» - Τι δήλωσε για τη συνεργασία με την Open AI

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

«Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Ελάτε σε εμάς με ιδέες πείτε μας πώς μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι, και από εκεί και πέρα όσο θα παρατηρούμε την πρόοδο, τόσο περισσότερους νέους ανθρώπους θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε να κάνουν αυτό που κάνετε εσείς» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος σε νέους συντελεστές νεοφυών επιχειρήσεων Τεχνητής Νοημοσύνης και Καινοτομίας στο πλαίσιο συζήτησης που έλαβε μέρος σήμερα το μεσημέρι, σχετικά με το πρόγραμμα «The Greek AI Accelerator», σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Endeavor Greece στο Ωδείο Αθηνών.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως το γεγονός ότι υλοποιείται η συνεργασία με έναν παγκόσμιο κολοσσό της Τεχνητής Νοημοσύνης όπως η Open ΑΙ δείχνει ότι η Ελλάδα μπήκε στο παγκόσμιο χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης.

«Είμαστε εδώ για να είμαστε πρωταγωνιστές και όχι ουραγοί» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Από το 2019 στηρίζουμε έμπρακτα την καινοτομία»

«Από το 2019 κάναμε μια συνειδητή επιλογή να στηρίξουμε έμπρακτα το οικοσύστημα της καινοτομίας πιστεύοντας ότι αυτό αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση προκειμένου η Ελλάδα να χτίσει ένα αναπτυξιακό μοντέλο που θα είναι βιώσιμο, θα αγκαλιάζει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα ως πυλώνα της ανάπτυξης μας» είπε ο πρωθυπουργός, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Επισήμανε ακόμη ότι τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά «αλλά δεν αρκούμαστε σε αυτά που έχουμε πετύχει. Χρειαζόμαστε κεφάλαια που θα υποστηρίξουν αυτές τις εταιρείες μετά τους πρώτους γύρους χρηματοδότησης χρειαζόμαστε πρόσβαση σε υπολογιστική δύναμη και υποδομές όπως τον Δαίδαλο που δημιουργούμε, και ένα σαφές κανονιστικό πλαίσιο που με σαφήνεια θα καθορίζει τι επιτρέπεται και τι όχι» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Σημείωσε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως η ενιαία αγορά των 450 εκατομμυρίων καταναλωτών στην Ευρώπη, αλλά-όπως είπε- «δεν είναι εύκολο αν επιχειρείτε εκτός Ελλάδος και να εκμεταλλεύεστε την ενιαία αγορά με τον τρόπο που την είχαν οραματιστεί αυτοί που την σχεδίασαν». Πρόσθεσε ότι πρωτοβουλίες όπως αυτή που αποκαλούμε «28ο νομικό καθεστώς» καθώς και δυνατότητες για τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων σε δημόσιους διαγωνισμούς σε άλλες χώρες είναι στο επίκεντρο και των δικών του πρωτοβουλιών ως Έλληνας και ως Ευρωπαίος πρωθυπουργός.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση «The Greek AI Accelerator».

«Σήμερα η Ευρώπη υπολείπεται σε ζητήματα ανταγωνιστικότητας από την Κίνα και τις ΗΠΑ»

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίηση του για τον δυναμισμό αυτού του οικοσυστήματος, είπε ότι έχουμε εξαιρετικά δημόσια πανεπιστήμια, νέους με ταλέντο και φυσική έφεση στην επιχειρηματικότητα, έχουμε κεφάλαια και τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που θα δημιουργήσουν το πλαίσιο για τις απαραίτητες συνέργειες.

Ο κ. Μητσοτάκης παρεμβαίνοντας εμβόλιμα και απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες, είπε ότι σε μια κοινωνία που πάσχει από έναν χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό η εκπαίδευση της νέας γενιάς στη διαχείριση του χρήματος, μπορεί να έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις σε ζητήματα που έχουν να κάνουνε για παράδειγμα με την ασφαλιστική συμμόρφωση.

Είπε ότι ελάχιστοι γνωρίζουν ότι οι εισφορές τους μπαίνουν σε έναν ασφαλιστικό κουμπαρά που θα τους δώσει μεγαλύτερη σύνταξη, και εάν το γνωρίζανε θα σκέφτονταν τη πιθανή δελεαστική πρόταση να πληρώνονται «μαύρα» θα ήξεραν ότι αυτό που είναι σήμερα δελεαστικό, θα επηρεάσει τη σύνταξη αφού θα τους στερήσει ασφάλιση από τις εισφορές.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη ότι το να μιλήσουμε τη σύνδεση του δημόσιου πανεπιστημίου με την αγορά ήταν ταμπού. «Ευτυχώς αυτά τα αφήσαμε πίσω μας» είπε και αναφέρθηκε στη συνέχεια στο πρόβλημα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Όπως είπε, σήμερα η Ευρώπη υπολείπεται σε ζητήματα ανταγωνιστικότητας από την Κίνα και τις ΗΠΑ.

«Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Αν διαβάσει κανείς την έκθεση Ντράγκι θα αντιληφθεί την κατεύθυνση που πρέπει να πάρουμε. Υπάρχει σήμερα ένα υπεργραφειοκρατικό κανονιστικό πλαίσιο που πρέπει να απλοποιηθεί. Αυτό είναι απόλυτη προτεραιότητα. Η Ευρώπη κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να έχουμε αίσθηση ότι έχουμε παράξει πολύ περισσότερη κανονιστική γραφειοκρατία από αυτή που μπορούμε αν καταναλώσουμε και κρατάει πίσω την ευρωπαϊκή καινοτομία» είπε ο πρωθυπουργός.

«Εδώ συντελείται πράγματι κάτι οξύ σημαντικό»

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι το ταλέντο εκτός Ελλάδος όταν «παντρεύεται» με το ταλέντο εντός Ελλάδος μπορεί να κάνει θαύματα και σημείωσε ότι αγωνίζεται για να κάνει την Ελλάδα πρωταγωνίστρια στον τομέα της -όπως τόνισε με έμφαση- υπεύθυνης της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης ενώ και ως ευρωπαίος πρέπει να δει τι μπορούμε ως Ευρώπη να κάνουμε, ώστε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος από Κίνα και ΗΠΑ.

«Το μήνυμα που θέλω να μεταφέρω είναι ότι εδώ συντελείται πράγματι κάτι οξύ σημαντικό στο οικοσύστημα της καινοτομίας και αποτελεί για την κυβέρνηση κεντρική προτεραιότητα η στήριξη του» είπε και επισήμανε ότι η νέα δημιουργία ενός υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Καινοτομίας, φιλοδοξεί να ενοποιήσει το χώρο έρευνας στην Ελλάδα που σήμερα είναι κατακερματισμένος μεταξύ ερευνητικών κέντρων και ιδρυμάτων.

Ο κ. Μητσοτάκης κατέληξε λέγοντας ότι η ανάπτυξη θα έρθει «από έξυπνους και ταλαντούχους ανθρώπους που θα δουλέψουν σκληρά, από χρηματοδότες που θα αναλάβουν το ρίσκο με τα σωστά φορολογικά κίνητρα -και έχουμε δώσει πολλά- μια κυβέρνηση που δημιουργεί ένα κανονιστικό πλαίσιο φιλικό για αυτήν την επιχειρηματικότητα και ανθρώπους, ιδιαίτερα τους μέντορες και του πιο έμπειρους επιχειρηματίες, που θα σας συμβουλεύσουν και θα σας κατευθύνουν»..

Σύνταξη
Βουλή: «Όχι» στην άρση ασυλίας Κουτσούμπα για τα οικονομικά του ΚΚΕ – «Ναι» στην άρση του Δημήτρη Μάντζου
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Βουλή: «Όχι» στην άρση ασυλίας Κουτσούμπα για τα οικονομικά του ΚΚΕ – «Ναι» στην άρση του Δημήτρη Μάντζου

Εναντίον του γ.γ. του ΚΚΕ είχε καταθέσει μήνυση ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, ενώ για τον κ. Μάντζο ο πρόεδρος των «Σπαρτιατών».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Δεν συγχωρείται η οποιαδήποτε υποστελέχωση στην Επιθεώρηση Εργασίας
ΠΑΣΟΚ 04.02.26

Ανδρουλάκης: Δεν συγχωρείται η οποιαδήποτε υποστελέχωση στην Επιθεώρηση Εργασίας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρθηκε στην τραγωδία στη Βιολάντα και στηλίτευσε την υποστελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας «που σήμερα είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης»

Σύνταξη
Χατζηδάκης: Δεκατέσσερα μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας
Οικονομικές Ειδήσεις 04.02.26

Χατζηδάκης: Δεκατέσσερα μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας

Μετα από 6,5 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη, ο Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε 14 παρεμβάσεις «για κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη», που αφορούν σε κατάργηση δικαιολογητικών, διαχείριση καταγγελιών και ακίνητη ιδιοκτησία

Σύνταξη
Κουτσούμπας για μήνυση «φασίστα» Πλεύρη: Στο ΚΚΕ δεν υπάρχει μαύρο χρήμα και αυτό φαίνεται από το τι ψηφίζουμε
Πολιτική 04.02.26

Κουτσούμπας για μήνυση «φασίστα» Πλεύρη: Στο ΚΚΕ δεν υπάρχει μαύρο χρήμα και αυτό φαίνεται από το τι ψηφίζουμε

Ο Κουτσούμπας αναφερόμενος στην κατάργηση του βουλευτικού ακαταδίωκτου είπε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να σέρνεται να στα δικαστήρια με κάθε ανυπόστατη μήνυση του κάθε σεσημασμένου φασίστα οποιοσδήποτε βουλευτής.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τσουκαλάς: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομη πορεία και μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ
Πολιτική 04.02.26

Τσουκαλάς: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομη πορεία και μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ

«Σε αυτή τη στρατηγική εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον να διαφωνεί έως τώρα» επισήμανε ο Κώστας Τσουκαλάς - Επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει «μία ολοκληρωμένη πρόταση αναθεώρησης» και δεν θα δώσει «λευκή επιταγή στην πρόταση της κυβέρνησης»

Σύνταξη
Ο Π. Μαρινάκης κατηγορεί τον Ανδρουλάκη για διαστρέβλωση της αλήθειας
Για το SAFE 04.02.26

Ο Π. Μαρινάκης κατηγορεί τον Ανδρουλάκη για διαστρέβλωση της αλήθειας

Ο Παύλος Μαρινάκης, κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «χονδροειδή ψέματα», ενοχλημένος από τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, αναφορικά με τους λόγους που οδήγησαν στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα SAFE

Σύνταξη
Εθνικό Απολυτήριο: Τι αλλάζει – Οι πέντε θεματικοί πυλώνες της πρότασης του υπ. Παιδείας και οι αντιδράσεις
Εννιάμηνη διαβούλευση 04.02.26

Τι αλλάζει στο Εθνικό Απολυτήριο - Οι πέντε θεματικοί πυλώνες της πρότασης του υπ. Παιδείας και οι αντιδράσεις

Η βασική αλλαγή στο Εθνικό Απολυτήριο έγκειται στο ότι η εισαγωγή στα ΑΕΙ δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από έναν γραπτό διαγωνισμό, αλλά από τη συνολική παρουσία του μαθητή στο Λύκειο

Σύνταξη
Κικίλιας για ναυάγιο στη Χίο: Ανείπωτη θλίψη – Εχθροί της χώρας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι
Πολιτική 04.02.26

Κικίλιας για ναυάγιο στη Χίο: Ανείπωτη θλίψη – Εχθροί της χώρας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι

Την θλίψη του για την τραγωδία στη Χίο, εξέφρασε ο Βασίλης Κικίλιας - «Η Πολιτεία επιδεικνύει και θα επιδείξει μηδενική ανοχή» απέναντι στα κυκλώματα των διακινητών

Σύνταξη
Σακελλαρίδης για Χίο: Οι ισχυρισμοί του Λιμενικού είναι τόσο πειστικοί, όσο του Τραμπ για τις δολοφονίες της ICE
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Σακελλαρίδης: Οι ισχυρισμοί του Λιμενικού είναι τόσο πειστικοί, όσο του Τραμπ για τις δολοφονίες της ICE

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σημειώνει ότι μετά την εκατόμβη νεκρών στο ναυάγιο της Πύλου, η κυβέρνηση φέρει την ευθύνη για την τραγωδία στη Χίο - «Θα χορτάσουμε ασφάλεια με τους θανάτους των μεταναστών»

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: «Διαφάνεια», για πραγματικά διαυγείς δημόσιες δαπάνες, χωρίς «παραθυράκια»
Νέα παρέμβαση 04.02.26

Αλέξης Τσίπρας: «Διαφάνεια», για πραγματικά διαυγείς δημόσιες δαπάνες, χωρίς «παραθυράκια»

Ο Αλέξης Τσίπρας υλοποιεί τη δέσμευσή του για εξέλιξη της «Διαύγειας» που θα διασφαλίζει πραγματική διαφάνεια σε κάθε δημόσια δαπάνη. Προαναγγέλλει την «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» την νέα ψηφιακή πλατφόρμα, που θα ανιχνεύει και όσα δεν μπορεί σήμερα η Διαύγεια.

Σύνταξη
Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη: Ο Μητσοτάκης δεν ανέλαβε προχθές – Υπονόμευσε τους θεσμούς, κάνει συνταγματικό λαϊκισμό
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη: Ο Μητσοτάκης δεν ανέλαβε προχθές – Υπονόμευσε τους θεσμούς, κάνει συνταγματικό λαϊκισμό

Δριμεία επίθεση στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Μητσοτάκης ταυτίστηκε με την ακρίβεια, δεν σέβεται το Σύνταγμα, εξαπατά τους πολίτες με τη θέση του για το άρθρο 86, επί ημερών του οι πολίτες έχουν από τους μικρότερους μισθούς στην Ευρώπη, ανέφερε

Σύνταξη
Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως τραγωδία
in Confidential 04.02.26

Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως τραγωδία

Μια νέα τραγωδία έλαβε χώρα στις ελληνικές ακτές με πνιγμένους μετανάστες. Μνήμες Πύλου ξυπνούν απ' τα τραγικά γεγονότα στη Χίο. Τι συμβαίνει με τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ; Τα ζόρια του ΠΑΣΟΚ στην πίεση της Δεξιάς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
