Η λύτρωση και η συγκίνηση – Η Lady Gaga επέστρεψε στον θρόνο της

Όταν στις 7 Μαρτίου 2025 κυκλοφορούσε το Mayhem, δεν ήταν απλά ένας ακόμα δίσκος για εκείνη. Ήταν το μεγάλο στοίχημα της Lady Gaga – το άλμπουμ που θα την επανέφερε στον δρόμο της επιτυχίας.

Η 39χρονη popstar προερχόταν από μια δύσκολη περίοδο στα επαγγελματικά της. Η τελευταία της δισκογραφική της δουλειά είχε παρουσιαστεί το 2020, ενώ τα όνειρα για ένα Όσκαρ (ως ηθοποιός αυτή τη φορά) γκρεμίστηκαν από τις κακές κριτικές και τις ειρωνείες των θεατών για το Joker: Folie à Deux.

Το Mayhem -το οποίο προετοίμαζε από το 2022- έμοιαζε σαν μια κίνηση «όλα για όλα» για τη Lady Gaga. Και το τελικό αποτέλεσμα τη δικαίωσε. Δεν είναι μόνο η κυριαρχία του στα charts την περασμένη άνοιξη – βρέθηκε στο No1 σε 23 χώρες και έγινε ο έβδομος δίσκος της που μπαίνει στο Billboard 200.

Η δικαίωση ήρθε στα Grammy της περασμένης Κυριακής, εκεί που κέρδισε δύο βραβεία – στις κατηγορίες Καλύτερο Dance-Pop Κομμάτι για το Abracadabra και Καλύτερο Ποπ Άλμπουμ για το Mayhem.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lady Gaga (@ladygaga)

«Ευχαριστώ την κοινότητα των Monsters που συνεχίζει να βλέπει τον καλλιτέχνη μέσα μου και να με εμπνέει να προχωρώ όλο και πιο βαθιά στην τέχνη μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram η Lady Gaga.

«Νιώθω απίστευτα ταπεινή και ευγνώμων για αυτή τη στιγμή. Βούτηξα βαθιά στην ψυχή μου δημιουργώντας το Mayhem – δουλεύοντας με κάθε λεπτομέρεια σε κάθε στίχο, μελωδία και ήχο αυτού του άλμπουμ μαζί με τον σύντροφό μου Michael και τους καταπληκτικούς συνεργάτες μας Andrew Watt, Cirkut και Gesaffelstein», πρόσθεσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lady Gaga (@ladygaga)

«Ήταν μια κορυφαία καλλιτεχνική στιγμή της καριέρας μου και μια εμπειρία που θα κρατήσω για πάντα στην καρδιά μου. Είναι αληθινή ευλογία να με τιμά με αυτόν τον τρόπο η μουσική κοινότητα. Τι μεγάλη τιμή ήταν όλη αυτή η βραδιά — είμαστε όλοι βαθιά ευγνώμονες», κατέληξε η Lady Gaga.

Για την ιστορία, η popstar έχει κερδίσει 16 Grammy – ενώ συνολικά μετράει 592 βραβεία!

// Κεντρική φωτογραφία: Η Lady Gaga ποζάρει με τα δύο βραβεία Grammy. (REUTERS / Mike Blake)